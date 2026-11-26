Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα αγαπημένα υλικά για το καθημερινό μαγείρεμα και οι μικρές απολαύσεις που γεμίζουν το τραπέζι έχουν ένα κοινό: χρειάζονται τον κατάλληλο χώρο και τις σωστές συνθήκες συντήρησης. Ένα καλά οργανωμένο ψυγείο μπορεί να κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη, βοηθώντας να διατηρούνται τα τρόφιμα φρέσκα και να αξιοποιείται καλύτερα κάθε διαθέσιμος χώρος. Με αυτή τη φιλοσοφία, η TCL παρουσιάζει τη σειρά ψυγείων MegaSpace με κάτω κατάψυξη, συνδυάζοντας μεγάλη χωρητικότητα, προηγμένες τεχνολογίες ψύξης και πρακτικές λειτουργίες.

Με δύο βασικές επιλογές χωρητικότητας, 409 και 456 λίτρων, τα ψυγεία TCL RP409 και RP456 ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης, προσφέροντας περισσότερο χώρο για τις εβδομαδιαίες αγορές, τα φρέσκα τρόφιμα και όλα όσα χρειάζεται ένα σύγχρονο νοικοκυριό.

TCL RP409: Έξυπνη οργάνωση για κάθε μέρα

Με συνολική χωρητικότητα 409 λίτρων, το TCL RP409BLE0 σε χρώμα Light Inox, προσφέρει τον χώρο που χρειάζεται μια σύγχρονη οικογένεια για να οργανώνει εύκολα τα καθημερινά της τρόφιμα. Από τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μέχρι τα γαλακτοκομικά, τα γεύματα που προετοιμάζονται εκ των προτέρων και τα αγαπημένα ποτά, κάθε κατηγορία βρίσκει τη θέση της.

Η τεχνολογία Ultra Space, με την ειδική μόνωση VIP (Vacuum Insulation Panel), συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του εσωτερικού χώρου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των εξωτερικών διαστάσεων της συσκευής. Παράλληλα, η λειτουργία Variable Zone επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας ανάλογα με τις ανάγκες των τροφίμων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αποθήκευσή τους.

Το σύστημα Multi Air Flow φροντίζει για την ομοιόμορφη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου, συμβάλλοντας στη διατήρηση σταθερών συνθηκών ψύξης και στη φρεσκάδα των τροφίμων. Επιπλέον, η τεχνολογία Total No Frost αποτρέπει τη δημιουργία πάγου, καταργώντας την ανάγκη χειροκίνητης απόψυξης.

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, το μοντέλο διαθέτει XL Bottle Balcony, έναν ευρύχωρο χώρο στην πόρτα για μεγάλα μπουκάλια και δοχεία, καθώς και πρακτικό συρτάρι αποθήκευσης που διευκολύνει την οργάνωση. Η αναστρέψιμη πόρτα προσφέρει ευελιξία στην τοποθέτηση, ενώ οι λειτουργίες Power Cool και Power Freeze επιτρέπουν την ταχύτερη ψύξη και κατάψυξη. Η ψηφιακή οθόνη αφής ολοκληρώνει την εμπειρία χρήσης, προσφέροντας εύκολο έλεγχο των ρυθμίσεων.

TCL RP456: Περισσότερος χώρος για όλα όσα αγαπάτε

Για όσους αγαπούν να γεμίζουν το ψυγείο τους με φρέσκα υλικά, να οργανώνουν τα γεύματα της εβδομάδας ή απλώς να έχουν πάντα διαθέσιμες περισσότερες επιλογές, το TCL RP456, με συνολική χωρητικότητα 456 λίτρων, προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην αποθήκευση. Διατίθεται σε λευκό (RP456BWE0 με ενεργειακή κλάση Ε), Light Inox (RP456BLE0 με ενεργειακή κλάση Ε) και Inox (RP456BID0 με ενεργειακή κλάση D), ώστε να ταιριάζει αρμονικά σε διαφορετικά στιλ κουζίνας.

Ο σχεδιασμός MegaSpace συνδυάζει άνεση και λειτουργικότητα, δημιουργώντας περισσότερο χώρο για τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού.

Η τεχνολογία Ultra Space, με την ειδική μόνωση VIP, αξιοποιεί αποτελεσματικά τον εσωτερικό χώρο, ενώ η Super Capacity διευκολύνει την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων και ογκωδών συσκευασιών. Έτσι, τα φρέσκα προϊόντα, τα υλικά για το μαγείρεμα και οι προμήθειες όλης της οικογένειας μπορούν να οργανωθούν με μεγαλύτερη άνεση.

Η λειτουργία Variable Zone επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας ανάλογα με το είδος των τροφίμων, ενώ το σύστημα Multi Air Flow εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του ψυχρού αέρα. Με την τεχνολογία Total No Frost, η δημιουργία πάγου αποτρέπεται, κάνοντας τη συντήρηση της συσκευής ακόμη πιο εύκολη.

Η καθημερινή οργάνωση γίνεται επίσης πιο πρακτική χάρη στο XL Bottle Balcony για την αποθήκευση μεγάλων μπουκαλιών, το ευρύχωρο συρτάρι και την αναστρέψιμη πόρτα, που επιτρέπει την προσαρμογή του ψυγείου στον διαθέσιμο χώρο της κουζίνας. Παράλληλα, οι λειτουργίες Power Cool και Power Freeze προσφέρουν ταχύτερη ψύξη και κατάψυξη, ενώ η ψηφιακή οθόνη αφής επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο των ρυθμίσεων.

Περισσότερη φρεσκάδα, περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα

Από την επιλογή των φρέσκων προϊόντων στην αγορά μέχρι την προετοιμασία ενός σπιτικού γεύματος, η σωστή οργάνωση των τροφίμων κάνει την καθημερινότητα πιο απλή και ευχάριστη. Με τη σειρά MegaSpace, η TCL προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν ευρύχωρο σχεδιασμό, ευελιξία στην αποθήκευση και σύγχρονες τεχνολογίες ψύξης, δίνοντας περισσότερο χώρο σε όσα έχουν πραγματικά σημασία: τη φρεσκάδα, τη γεύση και τις όμορφες στιγμές γύρω από το τραπέζι.