Το smoky eye παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Αυτή τη σεζόν, όμως, αποκτά πιο σκοτεινή και ανεπιτήδευτη διάθεση, με χρώματα και υφές που ξεφεύγουν από το κλασικό μαύρο. Οι πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά μάς δίνουν έμπνευση για τρεις εύκολους τρόπους να δοκιμάσουμε το ανανεωμένο look.

Με μαύρο μολύβι

Στις πασαρέλες των Elie Saab και Prada, τα σκούρα, σβησμένα μάτια θύμισαν τη δεκαετία του ’90 και την αισθητική indie sleaze. Οι Gucci και Jean Paul Gaultier παρουσίασαν επίσης πιο λαμπερές εκδοχές του μακιγιάζ, ενώ στον Saint Laurent το smoky eye έγινε πιο απαλό, με σκιά σε απόχρωση κάρβουνου. Η Zoë Kravitz υιοθέτησε αυτό το χαλαρό, καθημερινό ύφος στην επίδειξη του οίκου για τη σεζόν άνοιξη και καλοκαίρι 2027.

Για να πετύχεις ένα γρήγορο look με διάρκεια, θα χρειαστείς ένα μαύρο μολύβι ματιών μεγάλης διάρκειας. Σχεδίασε μια γραμμή κοντά στις πάνω βλεφαρίδες και σβήσε το χρώμα προς τα πάνω με ένα πινέλο blending, καλύπτοντας περίπου το μισό κινητό βλέφαρο. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια η γραμμή. Η ελαφρώς ατημέλητη όψη είναι μέρος του αποτελέσματος.

Επανάλαβε το ίδιο κοντά στις κάτω βλεφαρίδες, σβήνοντας απαλά το μολύβι κατά μήκος της γραμμής. Ολοκλήρωσε με αρκετές στρώσεις μάσκαρα για πιο έντονο βλέμμα.

Με σκιά ματιών

Αν θέλεις να αφήσεις στην άκρη τη συνηθισμένη μαύρη σκιά, δοκίμασε μια απόχρωση μπλε κοβαλτίου. Η makeup artist Violette προτείνει μια απλή τεχνική που δεν απαιτεί πινέλα: άπλωσε ταμποναριστά τη σκιά σε όλο το βλέφαρο με τον παράμεσο και χρησιμοποίησε το μεσαίο δάχτυλο για να μαλακώσεις τις άκρες. Έτσι, το χρώμα απλώνεται πιο ομοιόμορφα και δεν δημιουργεί σκληρές γραμμές.

Αν η σκιά ξεφύγει λίγο κάτω από τα μάτια, καθάρισε την περιοχή με μια μπατονέτα. Το αποτέλεσμα δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα συμμετρικό, καθώς αυτή η εκδοχή του smoky eye κερδίζει πόντους χάρη στην πιο χαλαρή εφαρμογή.

Για μια πιο διακριτική πινελιά χρώματος, επίλεξε μια ουδέτερη απόχρωση. Στο show του Rabanne για το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2026, είδαμε μια απαλή μπρονζέ καφέ σκιά στα πάνω και κάτω βλέφαρα. Η Zendaya, από την άλλη, επέλεξε ένα βαθύ καφέ espresso στην πρεμιέρα του τρίτου κύκλου της σειράς Euphoria.

Με περισσότερες από μία υφές

Το layering είναι το μυστικό για ένα smoky eye με περισσότερο βάθος. Αντί να χρησιμοποιήσεις μόνο μία σκούρα σκιά, άπλωσε πρώτα μια διαφορετική απόχρωση ή υφή ως βάση. Μπορείς να επιλέξεις μεταλλικό μπρονζέ ή μια πινελιά ασημί glitter.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε από πάνω το βασικό χρώμα, όπως μαύρο, σκούρο μπλε ή καφέ. Η λαμπερή βάση δημιουργεί αντίθεση και κάνει το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πιο τρισδιάστατο. Μαύρο, σοκολατί, αμέθυστος και βαθύ μπλε είναι μερικές από τις αποχρώσεις που συνδυάζονται όμορφα με μπρονζέ, χαρίζοντας στο βλέμμα πιο έντονο και μυστηριώδες ύφος.