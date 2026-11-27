Ίσως σκέφτεσαι ότι για να νιώσεις λιγότερο μόνος χρειάζεσαι καινούργιες φιλίες, γεμάτο πρόγραμμα και μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Συχνά, όμως, η αρχή μπορεί να είναι πολύ πιο απλή: ένας περίπατος σε έναν κοντινό πράσινο χώρο, μαζί με άλλους ανθρώπους.

Νέα έρευνα στη Βαρκελώνη εξέτασε πώς η επαφή με τη φύση και οι ομαδικές δραστηριότητες στη γειτονιά μπορούν να επηρεάσουν το αίσθημα απομόνωσης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μια οργανωμένη βόλτα ή μια κοινή δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο μπορεί να προσφέρει έναν φυσικό τρόπο για να έρθεις πιο κοντά στους γύρω σου.

Τι έδειξε η έρευνα

Στη μελέτη συμμετείχαν 320 ενήλικες που ένιωθαν μοναξιά και ζούσαν σε δώδεκα οικονομικά ευάλωτες γειτονιές της Βαρκελώνης. Μια ομάδα πήρε μέρος σε εβδομαδιαίες συναντήσεις στη φύση, με καθοδήγηση ειδικού, για εννέα εβδομάδες. Τα υπόλοιπα άτομα συζήτησαν σύντομα με έναν ειδικό και ενημερώθηκαν για δραστηριότητες της περιοχής, όπως ομαδικοί περίπατοι, κοινοτικοί κήποι και παρατήρηση πουλιών.

Τρεις μήνες μετά, οι συμμετέχοντες ανέφεραν κατά μέσο όρο 10,5% μικρότερο αίσθημα μοναξιάς. Έναν χρόνο αργότερα, η μείωση έφτασε το 16,8%. Η μελέτη δεν εντόπισε σημαντική συνολική διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει τόσο η συμμετοχή σε μια οργανωμένη ομάδα όσο και η κατάλληλη ενημέρωση για δραστηριότητες που υπάρχουν κοντά σου.

Η παρέα κάνει τη διαδρομή πιο εύκολη

Ένας περίπατος με άλλους συνδυάζει την κίνηση με την κοινωνική επαφή, χωρίς να απαιτεί μια επίσημη συνάντηση ή αδιάκοπη συζήτηση. Μπορείτε να περπατάτε, να παρατηρείτε όσα συμβαίνουν γύρω σας και να μιλάτε με τον δικό σας ρυθμό. Ακόμη και οι στιγμές σιωπής μοιάζουν πιο φυσικές όταν μοιράζεστε την ίδια διαδρομή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι οργανωμένες ομάδες φάνηκαν να ωφελούν περισσότερο όσους ένιωθαν εντονότερη μοναξιά και είχαν χαμηλότερη συναισθηματική ευεξία στην αρχή. Άλλη μελέτη σε ηλικιωμένους συνέδεσε επίσης το περπάτημα με παρέα με λιγότερη μοναξιά, σε σύγκριση με την απουσία περιπάτου.

Πώς να το δοκιμάσεις στην καθημερινότητά σου

Δεν χρειάζεται να περιμένεις να αποκτήσεις διάθεση για κοινωνική ζωή πριν κάνεις το πρώτο βήμα. Μπορείς να προτείνεις σε έναν γνωστό έναν σύντομο περίπατο, να αναζητήσεις μια τοπική ομάδα πεζοπορίας ή να συμμετάσχεις σε μια δράση κηπουρικής.

Προτίμησε μια δραστηριότητα που επαναλαμβάνεται, ώστε να συναντάς τα ίδια πρόσωπα και να νιώθεις σταδιακά πιο άνετα. Ακόμη και είκοσι λεπτά σε ένα πάρκο αρκούν για να ξεκινήσεις. Δεν χρειάζεται να περιμένεις ότι θα βρεις αμέσως στενούς φίλους. Οι μικρές και σταθερές επαφές μπορούν να χτίσουν οικειότητα και εμπιστοσύνη με τον χρόνο.

Η μοναξιά δεν αφορά μόνο το αν βρίσκεσαι μόνος. Συνδέεται και με το αν νιώθεις ότι έχεις ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους γύρω σου. Μια βόλτα στη φύση δεν αποτελεί από μόνη της λύση, μπορεί όμως να γίνει μια απλή ευκαιρία για σύνδεση. Διάλεξε μια κοντινή διαδρομή και κάλεσε κάποιον να σε συνοδεύσει. Μερικές φορές, η αρχή είναι τόσο απλή όσο το «πάμε μια βόλτα;».