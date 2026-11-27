Χρώματα, charms, μόδα και φαντασία. Το σουηδικό creative lifestyle brand που μετατρέπει το shopping σε μια συναρπαστική εμπειρία προσωπικής έκφρασης άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στην Ελλάδα.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, η DRM-LND άνοιξε τις πόρτες της στην Κασσαβέτη 4, στην καρδιά της Κηφισιάς, παρουσιάζοντας ένα πρωτότυπο retail concept όπου η δημιουργικότητα συναντά τη μόδα και τη διασκέδαση.

Influencers, εκπρόσωποι των media και φίλοι του brand γιόρτασαν την άφιξή του στην Αθήνα, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, χρώμα και δημιουργική ενέργεια, σχεδιάζοντας τα δικά τους μοναδικά αξεσουάρ.

Your style. Your rules. Your DRM-LND.

Στη DRM-LND δεν αγοράζεις απλώς ένα αξεσουάρ. Το δημιουργείς!

Θήκες κινητών, κοσμήματα, laptop sleeves, phone straps και bag charms μεταμορφώνονται μέσα από αμέτρητους συνδυασμούς χρωμάτων, χαντρών και διακοσμητικών στοιχείων.

Cute, glamorous, minimal ή extra; Κάθε δημιουργία αντανακλά τη δική σου προσωπικότητα, χωρίς κανόνες και περιορισμούς.

More than shopping. It’s an experience!

Η DRM-LND είναι ένα δημιουργικό playground για κάθε ηλικία. Ένας χώρος για συναντήσεις με φίλους, birthday parties, DIY workshops και ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές.

Με ειδικά διαμορφωμένους χώρους δημιουργίας και φωτογράφισης, το κατάστημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει τη μόδα, το παιχνίδι και την ανθρώπινη επαφή.

Σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες, η DRM-LND μάς προσκαλεί να δημιουργήσουμε με τα χέρια μας, να εκφραστούμε και να μοιραστούμε όμορφες στιγμές.

Από τη Σουηδία στην Αθήνα

Η DRM-LND ιδρύθηκε το 2023 από τον Σουηδό επιχειρηματία Mikael Söderlindh, γνωστό από την παγκόσμια επιτυχία της Happy Socks. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από δημιουργικές στιγμές ενός πατέρα με την κόρη του και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές lifestyle brand.

Στην Ελλάδα, τη DRM-LND φέρνει η επιχειρηματίας Άννα Λεβή, με 26 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του retail και στη συνεργασία με διεθνείς οίκους, μεταξύ των οποίων και η DUXIANA, γνωστή για τα premium σουηδικά κρεβάτια και συστήματα ύπνου της.

Ως μητέρα τριών παιδιών, αναγνώρισε στη φιλοσοφία της DRM-LND την ευκαιρία να δημιουργήσει έναν χώρο όπου διαφορετικές γενιές συναντιούνται μέσα από τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη χαρά της προσωπικής έκφρασης.

Ένα διεθνές creative phenomenon

Με παρουσία στη Σκανδιναβία, στις Ηνωμένες Πολιτείες , στην υπόλοιπη Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, η DRM-LND συνεχίζει τη δυναμική διεθνή ανάπτυξή της.

Η Αθήνα αποτελεί τον νέο σταθμό ενός brand που συνδυάζει τη DIY κουλτούρα, τις σύγχρονες τάσεις και τη δυναμική των social media, με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους επισκέπτες.

Γιατί στη DRM-LND η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία και η φαντασία δεν έχει όρια.

Come curious. Get creative. Make it yours.