Ο Αντώνης Πανούτσος πέθανε στις 27 Νοεμβρίου 2026, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με την απώλειά του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, στο οποίο άφησε το δικό του αποτύπωμα με τη γραφή και τον σχολιασμό του.

Από τον Πειραιά στην αθλητική δημοσιογραφία

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά και είχε καταγωγή από την Ύδρα. Έζησε επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο, εμπειρίες που συνόδευσαν τη μακρά επαγγελματική του διαδρομή.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με εφημερίδες όπως το «Φως των Σπορ», ο «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και η «Sportday». Ασχολήθηκε ακόμη με περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ». Η παρουσία του απλώθηκε πέρα από τον έντυπο Τύπο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

Η τηλεοπτική συνεργασία με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Στην τηλεόραση έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις εκπομπές που παρουσίασε μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Ξεχώρισε η καθημερινή αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», την οποία παρουσίαζαν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Ο Πανούτσος ήταν φίλαθλος του Ολυμπιακού, ενώ είχε εκφράσει την άποψη πως η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς ήταν η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ενασχόλησή του με την πολιτική και την ΕΡΤ

Το 2018 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν εξελέγη στις βουλευτικές εκλογές του 2019. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ανέλαβε καθήκοντα ειδικού συμβούλου στην ΕΡΤ, με αντικείμενο τον σχεδιασμό προγράμματος στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Η πορεία του κάλυψε διαφορετικά μέσα και πεδία, με σταθερό σημείο αναφοράς την αθλητική δημοσιογραφία. Το ιδιαίτερο ύφος του τον έκανε αναγνωρίσιμο σε κοινό που τον παρακολούθησε μέσα από τις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.