Κείμενο: Yoel Wulfhart – Σκηνοθεσία: Ιούλιος Καίσαρ Αθανασίου

Από 2 Δεκεμβρίου κάθε Τετάρτη στις 19:00

THEATRE OF THE NO

Κι αν η ζωή σάς έφερνε τον λογαριασμό πριν ακόμη είστε έτοιμοι να φύγετε; Στο τέλος της ζωής μας περιμένουμε απαντήσεις.

Στο THE END!, όμως, μας περιμένει ένας σερβιτόρος!

Ο έρωτας, οι χαμένες ευκαιρίες, οι τύψεις και όσα μένουν ανείπωτα συναντιούνται στο THE END!, τη νέα μουσικοθεατρική κωμωδία του Yoel Wulfhart, με πρωτότυπη μουσική του Μιχάλη Σταυρόπουλου και σκηνοθεσία του Ιούλιου Καίσαρα Αθανασίου.

Από τις 2 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στις 19:00, στο THEATRE OF THE NO, η παράσταση προσκαλεί το κοινό σε ένα ανατρεπτικό ταξίδι ανάμεσα στο τέλος και την αρχή, στο χιούμορ και τη συγκίνηση. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ερώτημα: Αν η ζωή σάς έδινε μια δεύτερη ευκαιρία, θα ξέρατε πώς να την αξιοποιήσετε

Τρεις χαρακτήρες: Εκείνη, Εκείνος και ο Σερβιτόρος, συναντιούνται σε μια ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από τρεις εποχές: ΧΕΙΜΩΝΑΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ΑΝΟΙΞΗ. Με αυτή ακριβώς τη σειρά. Γιατί η ζωή δεν ακολουθεί πάντα τη λογική της σειράς και η άνοιξη μπορεί να έρθει ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Μια μουσική κωμωδία με ρεαλιστική προσέγγιση, η οποία δεν διαχωρίζει απόλυτα το δραματικό από το κωμικό στοιχείο. Αντιμετωπίζει τις συνθήκες και τις καταστάσεις ως γεγονότα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, με τους χαρακτήρες να εκφράζουν τα αληθινά συναισθήματα που βιώνουμε ως άνθρωποι στην καθημερινή μας ζωή».

Η παράσταση παρουσιάζεται στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Yoel Wulfhart

Πρωτότυπη μουσική: Μιχάλης Σταυρόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιούλιος – Καίσαρ Αθανασίου

Παίζουν: Jackie Theoharis, Νίκος Κυριακόπουλος, Πάρις Οικονόμου

Πρόγραμμα παραστάσεων:

2 Δεκεμβρίου2026 – 6 Φεβρουαρίου 2027

Δεκέμβριος: 2/12, στις 19:00 · 9/12, στις 19:00 · 12/12, στις 18:00 · 19/12, στις 18:00 · 26/12, στις 18:00

Ιανουάριος: 2/1, στις 18:00 · 6/1, στις 19:00 · 9/1, στις 18:00 · 16/1, στις 18:00 · 18/1, στις 20:00 · 30/1, στις 18:00

Φεβρουάριος: 6/2, στις 18:00

Οι παραστάσεις στις 23/12 και 13/1 δεν θα πραγματοποιηθούν

Γλώσσα: Αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-the-end_sen_2008412.html

Ειδικές προσφορές: Διατίθενται 20 εισιτήρια των 5€ από το ταμείο του θεάτρου, μία ώρα πριν από την έναρξη κάθε παράστασης. Ειδικές τιμές προβλέπονται επίσης για φοιτητές, ηθοποιούς και ανέργους.

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

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