Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, με μια μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, έπειτα από πτώση μέσα στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όπου χρειάστηκε διασωλήνωση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του, ύστερα από απόφαση της οικογένειάς του. Όπως είχε αναφέρει ο θεράπων ιατρός του, πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», η νευρολογική του κατάσταση δεν είχε παρουσιάσει βελτίωση. Ωστόσο, οι δικοί του άνθρωποι θέλησαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημα.

Τα πρώτα βήματα στο Εθνικό Θέατρο

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στην Αθήνα. Η αγάπη του για την υποκριτική τον οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1954. Εκεί μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικές προσωπικότητες του θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης.

Αμέσως μετά τις σπουδές του εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου, στο Ηρώδειο, το 1954.

Για τα επόμενα τρία χρόνια συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων τον Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, τον Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ και τον Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Μια πλούσια θεατρική διαδρομή

Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και συνέχισε την καριέρα του στο ελεύθερο θέατρο, όπου συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες της εποχής.

Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος θεατρικών σχημάτων, όπως το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη και το «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολομού. Συνεργάστηκε επίσης με δημοτικά θέατρα και εταιρικούς θιάσους, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε διαφορετικά θεατρικά είδη.

Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε συνολικά σε 95 θεατρικά έργα του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου. Από κλασικά δράματα μέχρι σύγχρονες κωμωδίες, δοκίμασε τις υποκριτικές του δυνατότητες σε διαφορετικούς χαρακτήρες, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του αγάπη για το θέατρο.

Η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου

Παράλληλα με τη θεατρική του δραστηριότητα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ακολούθησε μια αξιόλογη πορεία και στη μεγάλη οθόνη. Συμμετείχε σε 38 ελληνικές και ξένες ταινίες μεγάλου μήκους, ενώ συνεργάστηκε με αρκετούς από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της εποχής.

Το κοινό τον γνώρισε μέσα από αγαπημένες ταινίες, όπως «Μια τρελλή τρελλή οικογένεια», «Τζένη Τζένη», «Η Παριζιάνα» και «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι». Μάλιστα, συνεργάστηκε επανειλημμένα με τη Finos Film, συμμετέχοντας σε παραγωγές που συνέδεσαν το όνομά του με μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο του ελληνικού σινεμά.

Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και η αναγνώριση

Η καλλιτεχνική του πορεία δεν περιορίστηκε στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές, αλλά και σε ραδιοφωνικά θεατρικά έργα της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, αξιοποιώντας την εμπειρία και την εκφραστικότητα που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Μία από τις σημαντικές στιγμές της πορείας του ήρθε το 2025, όταν τιμήθηκε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε ηλικία 95 ετών, για την πολυετή προσφορά του στον κινηματογράφο.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς διέγραψε μια διαδρομή γεμάτη ρόλους, συνεργασίες και καλλιτεχνικές εμπειρίες. Ανήκε σε μια γενιά ηθοποιών που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξέλιξη του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής υποκριτικής.