Αν έχεις βαρεθεί τις κλασικές σαλάτες και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, αυτή η ασιατική σαλάτα με λάχανο και φρέσκα λαχανικά είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύχρωμη, τραγανή και γεμάτη αρώματα, συνδυάζει την απλότητα μιας λαχανοσαλάτας με τις ιδιαίτερες γεύσεις της ασιατικής κουζίνας.

Το κόκκινο λάχανο, το κινέζικο λάχανο, το pak choi και τα φρέσκα κρεμμυδάκια δημιουργούν μια δροσερή βάση, ενώ ο δυόσμος, ο κόλιανδρος και το τζίντζερ προσθέτουν ένταση και φρεσκάδα. Εκείνο όμως που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι το ντρέσινγκ, ένας υπέροχος συνδυασμός από λάιμ, σησαμέλαιο, ξίδι ρυζιού και mirin, που χαρίζει στη σαλάτα γλυκόξινη γεύση.

Είναι ιδανική για ένα ελαφρύ γεύμα, αλλά και ως συνοδευτικό για ψητό κρέας, ψάρι ή ασιατικά πιάτα. Επιπλέον, ετοιμάζεται χωρίς μαγείρεμα, αρκεί να έχουμε πλύνει και κόψει τα λαχανικά μας.

25 λεπτά

6 με 8 μερίδες

Χωρίς μαγείρεμα

Υλικά

Για τη σαλάτα

½ κινέζικο λάχανο, ψιλοκομμένο

½ κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο

1 κόκκινο κρεμμύδι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα διαγώνια σε λεπτές φέτες

3 μικρά pak choi, κομμένα κατά μήκος στη μέση και στη συνέχεια σε λεπτές λωρίδες

150 γρ. φρέσκες φύτρες φασολιών

75 γρ. φρέσκα μπιζελοφάσουλα (mangetout), κομμένα σε λεπτές λωρίδες

1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο, μόνο τα φύλλα

1 ματσάκι φρέσκο κόλιανδρο, μόνο τα φύλλα

75 γρ. ιαπωνικό τζίντζερ τουρσί, κομμένο σε λεπτές φέτες

Για το ντρέσινγκ

125 ml ξίδι ρυζιού

1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι σε νιφάδες

125 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Χυμός από 2 λάιμ

2 κ.σ. σησαμέλαιο

4 κ.σ. mirin, ιαπωνικό γλυκό κρασί ρυζιού για μαγειρική

1 κ.σ. φρέσκο τζίντζερ, ψιλοτριμμένο

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα λάχανα. Πλένουμε καλά το κινέζικο και το κόκκινο λάχανο, αφαιρούμε τα εξωτερικά φύλλα αν χρειάζεται και τα κόβουμε σε πολύ λεπτές λωρίδες. Τα μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ σαλάτας. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε το κόκκινο κρεμμύδι. Στη συνέχεια κόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια διαγώνια σε λεπτές φέτες και τα προσθέτουμε στο μπολ. Ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά. Πλένουμε καλά τα pak choi και τα κόβουμε πρώτα στη μέση κατά μήκος και έπειτα σε λεπτές λωρίδες. Προσθέτουμε τις φύτρες φασολιών και τα μπιζελοφάσουλα, τα οποία έχουμε κόψει σε λεπτές λωρίδες. Προσθέτουμε τα μυρωδικά. Ξεχωρίζουμε τα φύλλα του δυόσμου και του κόλιανδρου από τα κοτσάνια τους. Τα προσθέτουμε στη σαλάτα μαζί με το ιαπωνικό τζίντζερ τουρσί. Ανακατεύουμε τη σαλάτα. Με δύο μεγάλες κουτάλες ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα όλα τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Φτιάχνουμε το ντρέσινγκ. Σε ένα ξεχωριστό μπολ ρίχνουμε το ξίδι ρυζιού, το θαλασσινό αλάτι, το ελαιόλαδο, τον χυμό λάιμ, το σησαμέλαιο, το mirin και το τριμμένο τζίντζερ. Χτυπάμε τα υλικά. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα μέχρι να ενωθούν όσο γίνεται τα υλικά και να δημιουργηθεί ένα αρωματικό, γυαλιστερό ντρέσινγκ. Ολοκληρώνουμε τη σαλάτα. Περιχύνουμε σταδιακά τα λαχανικά με το ντρέσινγκ και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Μπορούμε να κρατήσουμε λίγο από το ντρέσινγκ και να προσθέσουμε περισσότερο στο σερβίρισμα, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας. Σερβίρουμε. Μεταφέρουμε τη σαλάτα σε μια μεγάλη πιατέλα και τη σερβίρουμε αμέσως, ώστε τα λαχανικά να διατηρήσουν την τραγανή υφή τους.

Τα μυστικά για μια πραγματικά τραγανή σαλάτα

Το σημαντικότερο είναι να κόψουμε τα λαχανικά όσο γίνεται πιο λεπτά και ομοιόμορφα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μπουκιά θα περιλαμβάνει διαφορετικές γεύσεις και υφές, ενώ το ντρέσινγκ θα απλώνεται καλύτερα.

Επίσης, καλό είναι να στεγνώσουμε πολύ καλά τα λαχανικά μετά το πλύσιμο. Αν κρατούν αρκετό νερό, το ντρέσινγκ θα αραιώσει και η σαλάτα θα χάσει μέρος της γεύσης της.

Το τζίντζερ τουρσί δίνει μια ιδιαίτερη γλυκόξινη νότα, αλλά αν δεν το βρούμε, μπορούμε να το παραλείψουμε. Το φρέσκο τζίντζερ στο ντρέσινγκ θα εξακολουθήσει να προσφέρει έντονο άρωμα.

Όσο για το σησαμέλαιο, έχει αρκετά χαρακτηριστική γεύση, γι’ αυτό δεν χρειάζεται να αυξήσουμε την ποσότητά του. Οι δύο κουταλιές της συνταγής είναι αρκετές για να δώσουν έναν ευχάριστο ασιατικό χαρακτήρα.

Τι είναι το mirin και με τι μπορούμε να το αντικαταστήσουμε;

Το mirin είναι ένα γλυκό ιαπωνικό κρασί ρυζιού που χρησιμοποιείται συχνά στην ασιατική μαγειρική. Προσθέτει ήπια γλυκύτητα και βοηθά να ισορροπήσουν οι ξινές και αλμυρές γεύσεις μιας σάλτσας.

Μπορούμε να το βρούμε σε καταστήματα με ασιατικά τρόφιμα και σε ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ.

Αν δεν έχουμε mirin, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο επιπλέον ξίδι ρυζιού μαζί με μικρή ποσότητα ζάχαρης ή μελιού. Η γεύση δεν θα είναι ακριβώς ίδια, αλλά θα διατηρήσουμε τον γλυκόξινο χαρακτήρα του ντρέσινγκ.

Με τι ταιριάζει η ασιατική λαχανοσαλάτα;

Η συγκεκριμένη σαλάτα μπορεί να συνοδεύσει πολλά διαφορετικά φαγητά. Ταιριάζει ιδιαίτερα με ψητό κοτόπουλο, χοιρινό, σολομό ή γαρίδες, καθώς η οξύτητα του λάιμ εξισορροπεί τις πιο πλούσιες γεύσεις.

Μπορούμε επίσης να τη σερβίρουμε δίπλα σε ρύζι, noodles ή ασιατικά μπιφτεκάκια, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

Αν θέλουμε μια πιο χορταστική χορτοφαγική εκδοχή, μπορούμε να προσθέσουμε ψημένο τόφου ή λίγο βρασμένο edamame.

Για καλύτερη διατήρηση, φυλάσσουμε τα κομμένα λαχανικά και το ντρέσινγκ σε ξεχωριστά, κλειστά δοχεία στο ψυγείο και τα ανακατεύουμε λίγο πριν το σερβίρισμα. Οι ωμές φύτρες φασολιών χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Για εγκύους και άλλες ευπαθείς ομάδες, είναι ασφαλέστερο να τις μαγειρεύουμε καλά πριν από την κατανάλωση. Αν προτιμάμε μια εντελώς ωμή σαλάτα, μπορούμε απλώς να τις παραλείψουμε.

Με τα έντονα χρώματα, τα φρέσκα μυρωδικά και το αρωματικό ντρέσινγκ, αυτή η ασιατική λαχανοσαλάτα είναι μια νόστιμη εναλλακτική στις κλασικές σαλάτες που ετοιμάζουμε καθημερινά.

Καλή απόλαυση!