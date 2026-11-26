Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο στήνουμε σήμερα τον υπολογιστή μας για gaming. Κάποτε, η επιλογή μιας οθόνης ερχόταν συνήθως μετά τον επεξεργαστή, την κάρτα γραφικών και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Σήμερα, όμως, αποτελεί συχνά ένα από τα πρώτα πράγματα που εξετάζει κανείς πριν αποφασίσει πώς θα διαμορφώσει ολόκληρο το setup του.

Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Η οθόνη δεν είναι απλώς το μέσο μέσα από το οποίο βλέπουμε ένα παιχνίδι. Είναι το σημείο όπου συναντώνται οι επιδόσεις του συστήματος, η τεχνολογία απεικόνισης και η προσωπική εμπειρία του παίκτη. Μπορεί να καθορίσει πόσο ομαλά θα κινηθεί η εικόνα σε ένα ανταγωνιστικό FPS, πόσο εντυπωσιακό θα δείχνει ένα περιβάλλον ανοιχτού κόσμου ή πόσο άνετα θα εργάζεται κάποιος όταν δεν παίζει.

Αυτή η αλλαγή στη φιλοσοφία του gaming setup αποτυπώνει και τη μεταμόρφωση ολόκληρης της gaming κουλτούρας. Το παιχνίδι έχει ξεπεράσει τα όρια της απλής ψυχαγωγίας. Είναι πλέον κοινωνική δραστηριότητα, ανταγωνισμός, streaming, δημιουργία περιεχομένου και, για αρκετούς, επαγγελματική ενασχόληση.

Το 2026, η AGON by AOC γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας στην αγορά του gaming, σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις των παικτών έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Με το μήνυμα «Always On. Always AGON.», η εταιρεία ανατρέχει σε μια δεκαετία τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά κυρίως σε μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξε αυτό που περιμένουμε από την gaming εμπειρία.

Η οθόνη δεν ακολουθεί πλέον το gaming. Το διαμορφώνει

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που αποτυπώνει καλύτερα την εξέλιξη των gaming monitors, αυτό είναι η μετάβαση από την απλή αναζήτηση μιας καλής εικόνας στην ανάγκη για έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που εξυπηρετούν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού.

Για έναν παίκτη που ασχολείται με ανταγωνιστικά FPS, η ταχύτητα και η ευκρίνεια της κίνησης έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από τα 60 Hz περάσαμε στα 144 Hz, στα 240 Hz και ακόμη υψηλότερα, με την AGON by AOC να φτάνει σήμερα τα 610 Hz μέσω overclocking και να θέτει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, με προοπτική τα 1.000 Hz! Η ομαλότερη απεικόνιση βοηθά στην παρακολούθηση της δράσης, ειδικά όταν οι εξελίξεις στην οθόνη είναι συνεχείς και οι αντιδράσεις πρέπει να είναι άμεσες.

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά: η ποιότητα της εικόνας. Όταν το ζητούμενο είναι η ατμόσφαιρα ενός παιχνιδιού, οι λεπτομέρειες ενός ψηφιακού κόσμου και η πιστότητα των χρωμάτων, τεχνολογίες όπως οι OLED και QD-OLED αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα βαθιά μαύρα, η υψηλή αντίθεση και η εντυπωσιακή χρωματική απόδοση αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το οπτικό αποτέλεσμα.

Στην εξίσωση προστίθενται το HDR, οι διαφορετικές αναλύσεις, οι κυρτές επιφάνειες και τα ultrawide formats. Δεν υπάρχει, λοιπόν, μία και μοναδική συνταγή για την ιδανική gaming οθόνη. Υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες που εξυπηρετούν διαφορετικές προτεραιότητες.

Αυτό είναι ίσως και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της σύγχρονης αγοράς: ο gamer δεν χρειάζεται πλέον να προσαρμόσει τις συνήθειές του σε ένα συγκεκριμένο monitor. Μπορεί να επιλέξει εκείνο που ταιριάζει στον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίζει. Εδώ και δέκα χρόνια, η AGON by AOC βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξέλιξης, φέρνοντας πρωτοποριακές τεχνολογίες στο gaming, ανεβάζοντας διαρκώς τον πήχη των επιδόσεων και επαναπροσδιορίζοντας τα όρια της gaming εμπειρίας.

Τρεις σειρές, διαφορετικές gaming φιλοσοφίες

Αυτή η ποικιλία αντικατοπτρίζεται και στη δομή της AGON by AOC, η οποία διαθέτει τρεις διακριτές σειρές gaming monitors, καλύπτοντας διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων.

Η AOC GAMING απευθύνεται σε όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο του gaming ή να αναβαθμίσουν το καθημερινό τους setup, χωρίς να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού. Είναι μια επιλογή για gamers, φοιτητές και χρήστες που θέλουν μια οθόνη ικανή να ανταποκρίνεται τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στις καθημερινές ανάγκες τους.

Η σειρά AGON απευθύνεται σε πιο απαιτητικούς χρήστες, αφοσιωμένους gamers και streamers, οι οποίοι αναζητούν υψηλότερες επιδόσεις και περισσότερες δυνατότητες από τον εξοπλισμό τους.

Στην κορυφή βρίσκεται η AGON PRO, με επίκεντρο τους επαγγελματίες gamers, τους αθλητές esports και τους δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν να αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες και κορυφαίες επιδόσεις.

Η λογική πίσω από τις τρεις σειρές δεν είναι να δημιουργηθεί μια απλή κλίμακα καλύτερων και λιγότερο καλών προϊόντων. Είναι να υπάρχουν επιλογές για διαφορετικές χρήσεις, διαφορετικά budgets και διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από το ιδανικό gaming setup.

Πέντε διαφορετικοί τρόποι να απολαύσεις το gaming σε τιμές Black Friday!

Ποια χαρακτηριστικά ταιριάζουν στο δικό σου παιχνίδι;

Ας ξεκινήσουμε από την εικόνα. Αν θέλεις να περάσεις σε μια εμπειρία 4K χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα, η AGON PRO AG326UZD2 συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που τραβούν αμέσως την προσοχή. Η QD-OLED οθόνη των 31,5 ιντσών συνδυάζει ανάλυση 4K UHD, ρυθμό ανανέωσης 240Hz και χρόνο απόκρισης 0,03ms GtG. Το DisplayHDR True Black 500 αναδεικνύει την αντίθεση και τα χρώματα, ενώ οι συνδέσεις HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 και USB-C προσθέτουν ευελιξία στην καθημερινή χρήση. Είναι μια επιλογή για όσους θέλουν υψηλή λεπτομέρεια στην εικόνα και κορυφαία απόκριση στο παιχνίδι. Η ειδική τιμή της για τη Black Friday διαμορφώνεται από 799€ στα 1.189€.

Αν πάλι προτιμάς να έχεις όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, μια ultrawide οθόνη μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση του παιχνιδιού. Η AOC GAMING CU34G4CA διαθέτει κυρτή επιφάνεια 34 ιντσών με καμπυλότητα 1500R και αναλογία 21:9, δημιουργώντας μια πιο περιμετρική εμπειρία σε συμβατά παιχνίδια. Η ανάλυση WQHD και τα 180Hz προσφέρουν ομαλή και λεπτομερή εικόνα, ενώ ο χρόνος απόκρισης είναι 1ms GtG. Στα επιπλέον χαρακτηριστικά της συναντάμε HDR400, USB-C με Power Delivery 90W και KVM, δυνατότητες που την κάνουν ενδιαφέρουσα και για όσους χρησιμοποιούν την οθόνη τους πέρα από το gaming. Η ειδική τιμή της για τη Black Friday διαμορφώνεται από 359€ στα 249€.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν QHD ανάλυση με πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης, η AOC GAMING CQ27G4Z2 αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση. Διαθέτει κυρτό Fast VA panel 27 ιντσών, καμπυλότητα 1500R και ανάλυση 2560 x 1440 pixels. Ο ρυθμός ανανέωσης φτάνει τα 260Hz, ενώ η λειτουργία Dual Refresh Rate επιτρέπει επιλογή HD ανάλυσης με έως 400Hz. Με χρόνο απόκρισης 1ms GtG και υποστήριξη DisplayHDR 400, προσφέρει έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό ταχύτητας και οπτικής λεπτομέρειας. Η ειδική τιμή της για τη Black Friday διαμορφώνεται από 239€ στα 149€.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, κάθε gaming setup μεγάλη διαγώνιο ή ανάλυση QHD. Για όσους προτιμούν Full HD και δίνουν έμφαση στην ταχύτητα, η AOC GAMING 24G4ZRE διαθέτει Fast IPS panel 23,8 ιντσών, με 240Hz native και δυνατότητα overclock στα 260Hz. Ο χρόνος απόκρισης φτάνει το 1ms GtG και τα 0,3ms MPRT, ενώ υποστηρίζει HDR10 και G-SYNC Compatible. Η ειδική τιμή της για τη Black Friday διαμορφώνεται από 139€ σε 79€.

Για όσους αναζητούν τα ίδια χαρακτηριστικά σε μεγαλύτερη διαγώνιο οθόνης, η AOC GAMING 27G4ZRE προσφέρει επιφάνεια προβολής 27 ιντσών, διατηρώντας την ταχύτητα και τις επιδόσεις του μοντέλου των 23,8 ιντσών. Με ανάλυση Full HD, πάνελ Fast IPS, ρυθμό ανανέωσης 240Hz και δυνατότητα overclock έως τα 260Hz, αποτελεί ιδανική επιλογή για παιχνίδια γρήγορης δράσης. Διαθέτει επίσης χρόνο απόκρισης 1ms GtG και 0,3ms MPRT, υποστήριξη HDR10 και G-SYNC Compatible. Η ειδική τιμή της για τη Black Friday διαμορφώνεται από 239€ στα 99€.

Η επόμενη αναβάθμιση ξεκινά από το τι θέλεις να αλλάξεις

Η επιλογή μιας νέας gaming οθόνης δεν χρειάζεται να ξεκινά από το ερώτημα «ποια έχει τα περισσότερα χαρακτηριστικά;». Πιο χρήσιμο είναι να σκεφτείς τι λείπει σήμερα από το setup σου.

Θέλεις περισσότερη λεπτομέρεια και καλύτερη απεικόνιση στους αγαπημένους σου τίτλους; Σε ενδιαφέρει περισσότερο η ταχύτητα και η ομαλότητα της κίνησης; Θα αξιοποιούσες μια μεγαλύτερη, κυρτή επιφάνεια ή χρειάζεσαι μια οθόνη που να εξυπηρετεί εξίσου το gaming και την εργασία;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να σε οδηγήσουν σε μια πολύ πιο ουσιαστική αναβάθμιση. Και η Black Friday προσφέρει μια καλή αφορμή για να εξετάσεις τις διαθέσιμες επιλογές, ειδικά όταν υπάρχουν προτάσεις σε διαφορετικές κατηγορίες τιμών και επιδόσεων.

Για την AGON by AOC, η συμπλήρωση δέκα χρόνων δεν είναι απλώς ένας επετειακός σταθμός. Είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί η σχέση ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και στους ίδιους τους gamers, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παίζουν, δημιουργούν και επικοινωνούν.

Γιατί, τελικά, η τεχνολογία έχει αξία όταν μπορεί να ακολουθεί τις ανάγκες εκείνων που τη χρησιμοποιούν. Και το gaming είναι ένας κόσμος που δεν μένει ποτέ στάσιμος.