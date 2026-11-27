Κάθε χρόνο, την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί αφήνουν για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις τους, συναντούν αγαπημένα πρόσωπα και απολαμβάνουν ένα πλούσιο γεύμα με γεμιστή γαλοπούλα, μηλόπιτα και άλλες παραδοσιακές λιχουδιές. Ωστόσο, πίσω από το γιορτινό κλίμα του Thanksgiving κρύβονται ορισμένες αρκετά ιδιαίτερες νομοθετικές διατάξεις, αλλά και ένας αστικός μύθος που προκαλεί χαμόγελα.

Από τον τρόπο που τρώει κανείς το επιδόρπιό του μέχρι την αγορά ενός μπουκαλιού κρασιού, κάποιες ιστορίες γύρω από την αμερικανική νομοθεσία έχουν πραγματικά ενδιαφέρον.

Παγωτό με πιρούνι; Καλύτερα με κουτάλι!

Στην πόλη Rosemead της Καλιφόρνιας κυκλοφορεί εδώ και χρόνια η ιστορία ότι κάποιος δεν επιτρέπεται να τρώει παγωτό χρησιμοποιώντας πιρούνι. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για έναν αστικό μύθο και όχι για κάποια απαγόρευση που συνεπάγεται κυρώσεις.

Η συγκεκριμένη ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον την περίοδο του Thanksgiving, αφού η μηλόπιτα με μία μπάλα παγωτού αποτελεί αγαπημένη επιλογή για το επιδόρπιο του γιορτινού τραπεζιού. Και φυσικά, ελάχιστοι θα σκεφτούν να αφήσουν το πιρούνι τους για χάρη ενός κουταλιού.

Όταν ένα παιχνίδι με γαλοπούλες μπορεί να κοστίσει ακριβά

Στη Μινεσότα, τα πράγματα είναι αρκετά πιο σοβαρά. Η πολιτεία διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των ζώων, η οποία απαγορεύει τη διεξαγωγή διαγωνισμών όπου οι συμμετέχοντες προσπαθούν να πιάσουν γαλοπούλες ή κοτόπουλα που κάποιος απελευθερώνει ή πετά στον αέρα.

Συγκεκριμένα, η διάταξη αναφέρει: «Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να διοργανώνει, να διεξάγει ή να συμμετέχει σε διαγωνισμό, παιχνίδι ή παρόμοια δραστηριότητα, κατά την οποία απελευθερώνεται ένας χοίρος, αλειμμένος με γράσο, λάδι ή άλλη ουσία, με σκοπό τη σύλληψή του, ή κατά την οποία ένα κοτόπουλο ή μια γαλοπούλα απελευθερώνεται ή πετιέται στον αέρα με σκοπό τη σύλληψή του».

Όποιος παραβιάσει τον συγκεκριμένο νόμο κινδυνεύει με φυλάκιση έως 90 ημέρες, πρόστιμο έως 1.000 δολάρια ή ακόμη και με τις δύο ποινές. Όσο ασυνήθιστη κι αν ακούγεται η διάταξη, έχει έναν ουσιαστικό σκοπό, την προστασία των ζώων από την κακομεταχείριση στο όνομα της διασκέδασης.

Το κρασί του γιορτινού τραπεζιού θέλει προγραμματισμό

Όσοι συνηθίζουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή ενδέχεται να βρεθούν προ εκπλήξεως σε ορισμένες αμερικανικές πολιτείες.

Στο Κάνσας, για παράδειγμα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών παραμένουν κλειστά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αντίστοιχος περιορισμός ισχύει και στην Οκλαχόμα, όπου, ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση. Τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα ψιλικών που διαθέτουν την απαραίτητη άδεια μπορούν να συνεχίσουν να πωλούν τα αλκοολούχα ποτά που επιτρέπει η άδειά τους.

Τελικά, ακόμη και μια τόσο καθιερωμένη οικογενειακή γιορτή έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και όπως φαίνεται, στις ΗΠΑ δεν αρκεί πάντα να γνωρίζεις τη συνταγή της γεμιστής γαλοπούλας. Καλό είναι να γνωρίζεις και τους κανόνες της πολιτείας στην οποία γιορτάζεις.