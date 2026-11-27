Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, τα επίσημα εγκαίνια του Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia και του Smoothie Factory Nicosia, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία των Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean και την είσοδο του ομίλου στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψαν από κοινού ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, και ο Managing Director των Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Roni Aloni, παρουσία των ιδιοκτητών του κτηρίου, κ. Κώστα Μαυρομάττη, κ. Γιώργου Χατζημηνά και κ. Γιάννου Κασσιουλίδη, καθώς και συνεργατών του ομίλου, εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, ο Υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε τη σημασία της εισόδου των Leonardo Hotels στη Λευκωσία, καθώς και της ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης του ομίλου στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή τέτοιων επενδύσεων στην ενδυνάμωση του κυπριακού τουρισμού, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την άψογη συνεργασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία επενδύσεων όπως αυτή για την αναβάθμιση της πρωτεύουσας, την αναζωογόνηση του αστικού της κέντρου και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της ως τουριστικού προορισμού.

Κοινός παρονομαστής των δύο χαιρετισμών υπήρξε η σημασία της αύξησης της ξενοδοχειακής δυναμικότητας της Λευκωσίας και οι ευρύτερες προοπτικές οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης που δημιουργούνται μέσα από την ενίσχυση της υποδομής φιλοξενίας της πρωτεύουσας.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τον άνθρωπο

Στην ομιλία του, ο Managing Director των Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, κ. Roni Aloni, επισήμανε ότι τα εγκαίνια του Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα μιας ευρύτερης και διαρκούς επενδυτικής στρατηγικής.

Όπως ανέφερε, το επόμενο σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο στην πρωτεύουσα έρχεται τον Μάιο του 2027, με την έναρξη λειτουργίας του νέου NYX Hotel Nicosia, το οποίο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της φιλοξενίας στη Λευκωσία, εισάγοντας μια ξεχωριστή, σύγχρονη lifestyle πρόταση στον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο όμιλος συνεχίζει δυναμικά την επενδυτική και αναπτυξιακή του πορεία στην Κύπρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω επέκταση της παρουσίας του στην Ελλάδα και κυρίως στους νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους του ομίλου, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως θεμέλιο της επιτυχίας και της διαχρονικής ανάπτυξης των Leonardo Hotels. Υπογράμμισε τη δέσμευση του ομίλου να συνεχίσει να επενδύει στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό και να προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία των Leonardo Hotels.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε και ο κ. Ηλίας Κόκκινος, CEO του Smoothie Factory, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συνεργασία με τα Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean.

Η παρουσία του Smoothie Factory στο Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας του ξενοδοχείου, εμπλουτίζοντας τη γαστρονομική του ταυτότητα με μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει την ποιότητα, την ισορροπημένη διατροφή και το urban lifestyle. Η συνεργασία αυτή δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης και καθημερινής απόλαυσης, ανοιχτό τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο κοινό της Λευκωσίας, ενισχύοντας τη σύνδεση του ξενοδοχείου με την τοπική κοινωνία.

Μια ξεχωριστή πρόταση boutique φιλοξενίας στην καρδιά της Λευκωσίας

Σε προνομιακή τοποθεσία, κοντά στα ιστορικά Ενετικά Τείχη, το Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με διαχρονικές σχεδιαστικές αναφορές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αστικής φιλοξενίας.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 71 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, το Root & Rind Restaurant, το The Conservatory, το Smoothie Factory Café, Lobby Bar, γυμναστήριο και χώρο επαγγελματικών συναντήσεων, αποτελώντας ιδανική επιλογή τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες επισκέπτες.

Με τη νέα αυτή προσθήκη, τα Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους στην κυπριακή τουριστική αγορά, επενδύοντας στη δημιουργία ποιοτικών εμπειριών φιλοξενίας, στη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και στην ανάπτυξη των προορισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται.