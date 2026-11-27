Η Black Friday αποτελεί μία από τις περιόδους κατά τις οποίες το ενδιαφέρον γύρω από την τεχνολογία και την οικιακή ψυχαγωγία βρίσκεται στο προσκήνιο. Με τις διαθέσιμες τεχνολογίες εικόνας να εξελίσσονται διαρκώς, η επιλογή της κατάλληλης τηλεόρασης συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με την εμπειρία που αναζητά κάθε χρήστης, από την κινηματογραφική θέαση και το gaming μέχρι τη ζωντανή και ακριβή αναπαραγωγή των χρωμάτων.

Στη φετινή της γκάμα, η LG προτείνει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην premium ψυχαγωγία: την LG OLED evo AI C6 και την LG Mini RGB evo AI MRGB87. Δύο τηλεοράσεις που αξιοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες εικόνας, προσφέροντας ξεχωριστά πλεονεκτήματα ανάλογα με το περιεχόμενο και τις προτεραιότητες κάθε χρήστη.

LG OLED evo AI C6 : Η κινηματογραφική εμπειρία συναντά το κορυφαίο gaming

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου, των σειρών και του gaming, η LG OLED evo AI C6 αξιοποιεί τη νέα Hyper Radiant Color Tech[1], την επόμενη γενιά της τεχνολογίας OLED της LG, συνδυάζοντας ενισχυμένη φωτεινότητα με το χαρακτηριστικό Perfect Black και την ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων της OLED.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο α11 AI Processor 4K Gen3 με Dual AI Engine, ο προηγμένος επεξεργαστής της LG, ο οποίος ελέγχει τα 8,3 εκατομμύρια αυτοφωτιζόμενα pixels της OLED και επεξεργάζεται παράλληλα στοιχεία όπως η ευκρίνεια και η υφή της εικόνας. O νέoς Light Boosting Algorithm και η αρχιτεκτονική ελέγχου φωτός συμβάλλουν επίσης στην υψηλότερη φωτεινότητα και στην καλύτερη ανάδειξη των φωτεινών λεπτομερειών.

Τα αυτοφωτιζόμενα pixels έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν ανεξάρτητα το φως τους, επιτρέποντας στην OLED evo C6 να αποδίδει Perfect Black και Perfect Color, χαρακτηριστικά που έχουν επαληθευτεί από την UL. Το αποτέλεσμα είναι έντονη αντίθεση, λεπτομέρεια στις σκοτεινές σκηνές και ακριβής χρωματική απόδοση, στοιχεία που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο, ειδικά στις μεγάλες ίντσες. [2]

Η κινηματογραφική εμπειρία συμπληρώνεται από Dolby Vision® και Dolby Atmos®, ενώ ιδιαίτερα δυνατή είναι και η gaming πλευρά της C6. Η τηλεόραση υποστηρίζει 4K gaming έως 165Hz με VRR, καθώς και NVIDIA G-SYNC και AMD FreeSync Premium, για ομαλή κίνηση και μειωμένο tearing ακόμη και σε απαιτητικούς τίτλους. [3]

Έτσι, η OLED evo C6 δίνει έμφαση σε μία εμπειρία όπου το Perfect Black & Perfect Color, η αντίθεση, η φωτεινότητα και η ταχύτητα απόκρισης συνδυάζονται σε μία μεγάλη οθόνη σχεδιασμένη τόσο για κινηματογραφικό περιεχόμενο όσο και για gaming.

LG Mini RGB evo AI MRGB87: Η πολυτέλεια γίνεται πιο προσιτή

Για όσους δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ένταση και την ακρίβεια των χρωμάτων, η LG Mini RGB evo AI MRGB87 προσεγγίζει την premium εικόνα από διαφορετική κατεύθυνση, κάνοντας την πολυτέλεια πιο προσιτή μέσα από τη νέα τεχνολογία Mini RGB Technology.

Η τεχνολογία συνοδεύεται από Double 100% Color Coverage, πιστοποιημένη από την Intertek, με 100% κάλυψη τόσο του DCI-P3 όσο και του Adobe RGB. Παράλληλα, η τεχνολογία Mini RGB evo έχει λάβει πιστοποίηση High Purity RGB Spectrum Display, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να διαχωρίζει με υψηλή καθαρότητα τα τρία βασικά χρώματα.[4]

Την επεξεργασία της εικόνας αναλαμβάνει ο α8 AI Processor 4K Gen3, ο οποίος αναλύει και βελτιστοποιεί το χρώμα, την αντίθεση και τη λεπτομέρεια. Σε συνδυασμό με το Precision Dimming, επιτυγχάνεται ακριβέστερος έλεγχος του φωτισμού, αναδεικνύοντας περισσότερες λεπτομέρειες τόσο στις φωτεινές όσο και στις σκοτεινές περιοχές της εικόνας. [5]

Η MRGB87 υποστηρίζει επίσης Dolby Vision® και Dolby Atmos®, ενώ οι gaming δυνατότητές της περιλαμβάνουν VRR έως 144Hz, AMD FreeSync Premium και ALLM, συνδυάζοντας έτσι την έμφαση στο χρώμα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ψυχαγωγίας.

Η MRGB87 διαμορφώνει έτσι μια διαφορετική premium εμπειρία, όπου το καθαρό RGB χρώμα, η ευρεία χρωματική κάλυψη και ο ακριβής έλεγχος του φωτισμού βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η κατάλληλη τεχνολογία για κάθε εμπειρία

Η επιλογή της κατάλληλης τηλεόρασης εξαρτάται τελικά από το τι έχει μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή θέαση.

Στην LG OLED evo AI C6, κάθε pixel παράγει και ελέγχει το δικό του φως, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό Perfect Black της OLED, υψηλή αντίθεση και κινηματογραφική εικόνα, ενώ το 4K 165Hz gaming ενισχύει ακόμη περισσότερο τον entertainment χαρακτήρα της.

Στην LG Mini RGB evo AI MRGB87, η εμπειρία χτίζεται γύρω από την υψηλή καθαρότητα των βασικών RGB χρωμάτων, την πιστοποιημένη διπλή κάλυψη DCI-P3 και Adobe RGB και το Precision Dimming, δημιουργώντας μια διαφορετική πρόταση για όσους δίνουν προτεραιότητα στην πλούσια και ακριβή χρωματική απόδοση.

Με αφορμή την Black Friday, οι δύο τεχνολογίες της LG αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της premium οικιακής ψυχαγωγίας, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής με βάση την εμπειρία θέασης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες κάθε χρήστη.

[1] Ισχύει για τα μοντέλα: OLED77C64LA, OLED83C64LA

[2] Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την Intertek για 100% Color Fidelity, όπως μετράται από το CIE DE2000 με 125 χρωματικά μοτίβα. Το Color Gamut Volume (CGV) οθόνης είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει το Color Gamut Volume του χρωματικού φάσματος DCI–P3, όπως επαληθεύεται ανεξάρτητα από την Intertek. Η οθόνη LG OLED είναι πιστοποιημένη από την UL για τέλειο μαύρο και τέλειο χρώμα. Η πραγματική απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον φωτισμό περιβάλλοντος και το περιβάλλον προβολής.

[3]Λειτουργεί μόνο με παιχνίδια ή εισόδους PC που υποστηρίζουν 165Hz. Το NVIDIA G-Sync είναι συμβατό με κάρτες γραφικών RTX 20, RTX 30, RTX 40 και GTX 16. Οι παλαιότερες GPU δεν υποστηρίζουν συμβατότητα G-Sync.

[4] Η Mini RGB evo αποδίδει τα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε με μεγαλύτερη ακρίβεια, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία χρωμάτων της LG. Χάρη στην ιδιόκτητη τεχνολογία Tandem LED, προσφέρει πιστή και ζωντανή αναπαραγωγή χρωμάτων, χωρίς να βασίζεται σε ανεξάρτητα ελεγχόμενα έγχρωμα LED.

Σε αντίθεση με τις τηλεοράσεις Micro RGB, οι τηλεοράσεις Mini RGB δεν διαθέτουν LED chip κόκκινου χρώματος (R chip), ούτε τα LED chip τους λειτουργούν ανεξάρτητα. Το Mini RGB evo προσφέρει πλούσια και ζωντανά χρώματα, καλύπτοντας πάνω από 75% της χρωματικής γκάμας BT.2020 (με βάση το area ratio).

[5] Σε σύγκριση με τον επεξεργαστή 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2, με βάση τη σύγκριση εσωτερικών προδιαγραφών.