Με μουσική, γιορτινά φώτα και χριστουγεννιάτικη διάθεση, το ATHENS METRO MALL υποδέχθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου την πιο λαμπερή περίοδο του χρόνου! Ο Νίκος Ράπτης και ο Ηλίας Μπόγδανος άναψαν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, σηματοδοτώντας την έναρξη των γιορτών στο εμπορικό κέντρο των Νοτίων προαστίων. Τη σκυτάλη πήραν οι INCO, με τον Ηλία Μπόγδανο στα φωνητικά, σε ένα live που έδωσε τον δικό του ρυθμό στη βραδιά και ξεσήκωσε τους επισκέπτες.

Ο Δεκέμβριος δεν έχει μέτρο…!

Το άναμμα του δέντρου ήταν μόνο η αρχή! Με επίκεντρο το φετινό concept «Εδώ τα Χριστούγεννα μετράνε αλλιώς», το ATHENS METRO MALL ετοιμάζει έναν μήνα γεμάτο μουσική, special guests, κάλαντα, live happenings και μοναδικές δράσεις για όλη την οικογένεια.

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, δημιουργικές κατασκευές, ζωγραφική, θεματικό face painting και διαδραστικά εργαστήρια, αλλά και να γράψουν τα δικά τους γράμματα στον Άγιο Βασίλη.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν αμέτρητες επιλογές για τις γιορτινές τους αγορές, θα απολαύσουν γευστικές προτάσεις και θα ζήσουν ξεχωριστές στιγμές διασκέδασης, σε ένα περιβάλλον γεμάτο χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Ένα ταξίδι στη Βιέννη για όλη την οικογένεια!

Φέτος, οι γιορτινές αγορές μπορούν να γίνουν η αφορμή για ένα ξεχωριστό οικογενειακό ταξίδι! Με συνολικές αγορές αξίας 50€ και άνω, οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό με δώρο ένα τετραήμερο ταξίδι στη Βιέννη, για μία οικογένεια έως τεσσάρων ατόμων.

Και για ακόμη περισσότερο χρόνο για shopping, δώρα και γιορτινή διασκέδαση, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 20:00.

ATHENS METRO MALL. Εδώ τα Χριστούγεννα μετράνε αλλιώς.

Γιορτές με αμέτρητες επιλογές σε δώρα, φαγητό και διασκέδαση!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site μας: www.athensmetromall.gr