Αν περνάς πολλές ώρες καθισμένη, σκυμμένη πάνω από τον υπολογιστή ή το κινητό, ίσως σου κάνει καλό ένα μικρό διάλειμμα που θυμίζει παιδική χαρά. Μια σύντομη, υποστηριζόμενη αιώρηση από το μονόζυγο μπορεί να τεντώσει το πάνω μέρος του σώματος και να σε βοηθήσει να αλλάξεις στάση, χωρίς να χρειαστεί να σηκώσεις όλο το βάρος σου.

Τα παιδιά συχνά πιάνουν τις μπάρες και κρέμονται αυθόρμητα. «Κοίτα τα παιδιά στην παιδική χαρά: δεν χρειάζεται να τους πει κανείς να κρεμαστούν. Το κάνουν ενστικτωδώς», λέει ο φυσικοθεραπευτής Daniel Vadnal. Ο ίδιος περιέγραψε πώς η γιαγιά του, σήμερα 93 ετών, δοκίμασε την υποστηριζόμενη αιώρηση, κρατώντας τα πόδια της στο πάτωμα. Έπειτα από 30 δευτερόλεπτα ένιωσε πιο «ψηλή», χαλαρή και μπορούσε να φτάσει πιο εύκολα τα ντουλάπια της κουζίνας.

Πώς να δοκιμάσεις την υποστηριζόμενη αιώρηση

Η στατική αιώρηση, γνωστή και ως dead hang, δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι κρέμεσαι εντελώς στον αέρα. Πιάσε μια σταθερή μπάρα που βρίσκεται πάνω από το κεφάλι σου και κράτησε τα πέλματα στο πάτωμα. Μπορείς να λυγίσεις ελαφρά τα γόνατα και να αφήσεις στα χέρια μόνο όσο βάρος νιώθεις άνετα να υποστηρίξεις.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να σταθείς:

Στην παθητική αιώρηση , αφήνεις τους ώμους να ανέβουν φυσικά προς τα αυτιά και αισθάνεσαι ένα τέντωμα στους ώμους, στα χέρια, στον θώρακα και στην πλάτη.

, αφήνεις τους ώμους να ανέβουν φυσικά προς τα αυτιά και αισθάνεσαι ένα τέντωμα στους ώμους, στα χέρια, στον θώρακα και στην πλάτη. Στην ενεργητική αιώρηση, κρατάς τους αγκώνες τεντωμένους και τραβάς απαλά τις ωμοπλάτες προς τα κάτω, μακριά από τα αυτιά. Έτσι συμμετέχουν περισσότερο οι μύες γύρω από τους ώμους και την πλάτη.

Τι μπορεί να σου προσφέρει

Δεν χρειάζεται να μείνεις πολλή ώρα ή να πιεστείς. Ακόμη και μισό λεπτό μπορεί να γίνει ένα σύντομο διάλειμμα από τη στατική στάση της ημέρας. Το τέντωμα ίσως σε βοηθήσει να κινητοποιήσεις τους ώμους και να νιώσεις τον θώρακα και την πλάτη πιο χαλαρά. Παράλληλα, η σταδιακή εξάσκηση μπορεί να δουλέψει τη δύναμη της λαβής.

Ξεκίνα με τα πόδια στο πάτωμα και προσαρμόζεις την πίεση ανάλογα με το πώς αισθάνεσαι. Στόχος είναι ένα άνετο τέντωμα, όχι να αντέξεις περισσότερο απ’ όσο σου επιτρέπει το σώμα σου.