Η ΔΕΗ, Μεγάλος Υποστηρικτής του MadWalk 2026 by Three Cents, έφερε για πρώτη φορά στην πασαρέλα τη νέα της πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis». Στις 23 Νοεμβρίου, η άθληση συνάντησε τη μόδα σε ένα ξεχωριστό catwalk με κεντρικό μήνυμα «Άφησε πίσω ό,τι σε κρατάει κάτω», το οποίο έντυσε μουσικά ο Θοδωρής Φέρρης με το τραγούδι του «Χίλια κομμάτια»

Ο Απόστολος Μητρόπουλος άντλησε έμπνευση από το μήνυμα και τα χρώματα της πρωτοβουλίας και τα μετέφερε στην πασαρέλα με μια athleisure συλλογή που φέρει την ανατρεπτική του υπογραφή.

Τις δημιουργίες του παρουσίασαν μοντέλα και προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, των social media και του αθλητισμού, που μοιράστηκαν την ίδια πασαρέλα και έδωσαν ενέργεια στη συλλογή, ο καθένας με τη δική του προσωπικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή τους, έδωσαν μορφή στην ιδέα πίσω από το catwalk. Η χαρά της κίνησης ανήκει σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή διαφορετικών σωματικών δυνατοτήτων.

Η παρουσία της ΔΕΗ συνεχίστηκε και στα παρασκήνια του MadWalk 2026 by Three Cents, στο «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis backstage» ». Η Μαριαγάπη Ξυπολιά και η Αθηνά Κλήμη, μαζί με τους Fashion Heroes της φετινής διοργάνωσης, μετέφεραν τον παλμό της βραδιάς, υποδέχτηκαν τους σχεδιαστές και συζήτησαν μαζί τους για τις ιστορίες πίσω από τις συλλογές τους.

Η πρωτοβουλία «ΔΕΗ No Gravity with Nick Galis» εντάσσεται στη διαχρονική στήριξη της ΔΕΗ στον αθλητισμό και σε δράσεις που συμβάλλουν στην ευημερία και την ποιότητα ζωής. Μαζί με τον Νίκο Γκάλη, θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, η ΔΕΗ μάς προσκαλεί να βάλουμε την κίνηση στην καθημερινότητά μας, ο καθένας στον δικό του ρυθμό. Μέσα από χορηγίες σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων και εθνικών ομάδων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων σε διαφορετικά αθλήματα και την υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, άσκησης και κοινωνικής ένταξης σε όλη τη χώρα, η ΔΕΗ ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και την υιοθέτηση ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος επιδιώκει να συμβάλλει στην καλλιέργεια θετικών προτύπων ζωής, στη διεύρυνση των ευκαιριών συμμετοχής και στη βελτίωση της πρόσβασης σε αθλητικές δραστηριότητες.

Δείτε τα highlights του

MadWalk 2026 by Three Cents

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