Μπορεί να έχουμε δουλειά, οικονομική ανεξαρτησία και ένα σωρό ευθύνες, αλλά να δυσκολευόμαστε να περιμένουμε, να αναγνωρίσουμε ένα λάθος ή να ζητήσουμε βοήθεια. Η εμπειρία από μόνη της δεν αρκεί. Η ψυχολογική ωριμότητα φαίνεται κυρίως στον τρόπο που διαχειριζόμαστε όσα μας απογοητεύουν, μας φοβίζουν ή δεν εξελίσσονται όπως περιμέναμε. Για να προχωρήσουμε, χρειάζεται κάποιες φορές να ξαναδούμε πεποιθήσεις που αποκτήσαμε νωρίς στη ζωή μας. Μπορεί τότε να μας έδιναν ασφάλεια, όμως σήμερα να δυσκολεύουν τις σχέσεις και τις αποφάσεις μας.

Δίνουμε χρόνο σε όσα έχουν αξία

Συχνά θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα, άμεσες απαντήσεις και ανακούφιση από κάθε δυσάρεστο συναίσθημα. Όταν, όμως, η ανταμοιβή αργεί, μπορεί να παρατήσουμε μια προσπάθεια στη μέση. Κι όταν θυμώνουμε, ίσως πούμε κάτι βιαστικά μόνο και μόνο για να ξεσπάσουμε.

Η ωριμότητα μάς βοηθά να αντέχουμε αυτή την αναμονή. Κάνουμε μια παύση και σκεφτόμαστε τι θα μας ωφελήσει μακροπρόθεσμα, αλλά και πώς μπορεί να επηρεάσει η επιλογή μας τους ανθρώπους γύρω μας.

Αφήνουμε χώρο και για μια άλλη εξήγηση

Όταν κάποιος μας απογοητεύει, είναι εύκολο να πιστέψουμε πως ξέρουμε ακριβώς γιατί το έκανε. Ωστόσο, η δική μας ερμηνεία μπορεί να επηρεάζεται από όσα περιμέναμε, από προηγούμενες εμπειρίες ή από φόβους που ήδη έχουμε.

Αν αναρωτηθούμε τι γνωρίζουμε και τι απλώς υποθέτουμε, δημιουργούμε λίγο χώρο για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Έτσι, μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη ή να επιλέξουμε πιο ψύχραιμα την απάντησή μας. Μερικές φορές, μάλιστα, μια συζήτηση γίνεται καλύτερα όταν περάσει ο πρώτος εκνευρισμός.

Αντιμετωπίζουμε τον φόβο χωρίς να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχει

Μια νέα αρχή, μια αβέβαιη εξέλιξη ή το τέλος μιας γνώριμης κατάστασης μπορεί να μας φοβίσει. Δεν χρειάζεται να ντραπούμε γι’ αυτό. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον φόβο και να εξετάσουμε τι τον προκαλεί, αν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και ποια στήριξη θα μας βοηθούσε.

Το ίδιο ισχύει όταν αλλάζουν οι σχέσεις ή οι συνθήκες της ζωής μας. Η αγάπη και η προσπάθεια έχουν σημασία, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι όλα θα μείνουν για πάντα ίδια. Όταν δεχόμαστε πως κάποια πράγματα αλλάζουν, μπορούμε να εκτιμούμε όσα έχουμε τώρα και να προσαρμοζόμαστε όταν έρθει η ώρα.

Ζητάμε στήριξη πριν φτάσουμε στα όριά μας

Το να τα κάνουμε όλα μόνοι μας μπορεί να μοιάζει με δύναμη. Όταν, όμως, φορτωνόμαστε περισσότερα απ’ όσα αντέχουμε, η αυτάρκεια μπορεί να μας απομονώσει. Χρειάζεται θάρρος να αναγνωρίσουμε τα όριά μας και να πούμε καθαρά τι χρειαζόμαστε. Ίσως θέλουμε πρακτική βοήθεια ή απλώς έναν άνθρωπο να μας ακούσει.

Ωριμότητα σημαίνει επίσης να μη χρειάζεται να αποδεικνύουμε διαρκώς την αξία μας μέσα από εξαιρετικές επιδόσεις. Η αξία μας δεν εξαρτάται από το αν ξεχωρίζουμε κάθε φορά. Φαίνεται και στις σχέσεις μας, στις επιλογές μας και στον τρόπο που φερόμαστε στους άλλους.

Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορούμε, όμως, να ξεκινήσουμε με μια μικρή παύση την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να αντιδράσουμε αμέσως. Να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να πετύχουμε και αν μια διαφορετική στάση θα μας βοηθούσε περισσότερο εκείνη τη στιγμή.