Ένας τετράχρονος γάτος από το Έσεξ βρέθηκε να ταξιδεύει μόνος του με το τρένο μέχρι το κεντρικό Λονδίνο. Ο Zeus επιβιβάστηκε σε δρομολόγιο της Greater Anglia από το Braintree και έφτασε στον σταθμό Liverpool Street, περίπου 37 μίλια μακριά. Η περιπέτειά του δεν σταμάτησε εκεί, αφού έκανε και το ταξίδι της επιστροφής, καλύπτοντας συνολικά περίπου 74 μίλια.

Το ταξίδι μέχρι το Λονδίνο

Στις 10 Νοεμβρίου, ο Zeus μπήκε στο τρένο των 20:08 από το Braintree. Όταν το δρομολόγιο έφτασε στο London Liverpool Street, το προσωπικό του σταθμού τον εντόπισε και τον πήγε σε ασφαλές σημείο, μέχρι να βρει τον ιδιοκτήτη του. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Lily Burroughs βρίσκονταν στο κολάρο του Zeus, μαζί με έναν κωδικό QR. Οι εργαζόμενοι επικοινώνησαν μαζί της, όμως εκείνη δεν μπορούσε να πάει στο Λονδίνο για να τον παραλάβει, καθώς φρόντιζε το νεογέννητο μωρό της. Έτσι, το προσωπικό συνόδευσε τον γάτο σε επόμενο τρένο προς το Braintree και τον άφησε έξω από τον σταθμό, όπως ζήτησε η ιδιοκτήτριά του.

Ένας γάτος που αγαπά τις βόλτες

Για τη Lily, το περιστατικό δεν ήταν εντελώς απρόσμενο. Ο Zeus έχει ταξιδέψει ξανά με τρένο, ανάμεσα στις προηγούμενες περιπέτειές του και μια διαδρομή προς το αεροδρόμιο Stansted. Ωστόσο, το ταξίδι μέχρι το Λονδίνο ήταν το μεγαλύτερο που είχε κάνει μέχρι τώρα.

Ο γάτος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός και, σύμφωνα με την ιδιοκτήτριά του, δυσκολεύεται να μένει συνεχώς μέσα στο σπίτι. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε γίνει γνώριμη παρουσία στην περιοχή όπου ζούσε, με τους κατοίκους και τους επιβάτες να τον προσέχουν και να τον χαιρετούν. Η Lily έχει προσπαθήσει να περιορίσει τις εξορμήσεις του, αλλά εκείνος βρίσκει συχνά τρόπο να ξεφεύγει.

Αυτή τη φορά, πάντως, η περιέργεια του Zeus είχε αίσιο τέλος χάρη στην προσοχή των εργαζομένων της Greater Anglia. Το προσωπικό φρόντισε να μείνει ασφαλής και να επιστρέψει στην πόλη του, ενώ οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι τού κράτησαν παρέα στη διαδρομή της επιστροφής.