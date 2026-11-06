Kukur Tihar: Η γιορτή του Νεπάλ που αφιερώνεται στους σκύλους

Κάθε χρόνο, στο Νεπάλ, μια ξεχωριστή ημέρα του φεστιβάλ Tihar είναι αφιερωμένη στους σκύλους. Το Kukur Tihar τιμά τους τετράποδους φίλους με λουλούδια, φαγητό και μια τελετουργική κόκκινη tika στο μέτωπο. Στη γιορτή συμμετέχουν τόσο οι σκύλοι που έχουν σπίτι όσο και εκείνοι που ζουν στους δρόμους.

Λουλούδια, tika και προσφορές

Οι άνθρωποι περνούν γιρλάντες από κατιφέδες στον λαιμό των σκύλων και βάζουν στο μέτωπό τους την tika, ένα κόκκινο σημάδι που συνδέεται με την ευλογία και τον σεβασμό. Τους προσφέρουν επίσης φαγητό και λιχουδιές, ως έναν τρόπο να αναγνωρίσουν την αφοσίωση και τη συντροφιά τους.

Η γιορτή έχει θρησκευτικές ρίζες και συνδέεται με τον Yama, τον θεό του θανάτου, καθώς η ινδουιστική παράδοση θεωρεί τους σκύλους αγγελιοφόρους του. Η μέρα θυμίζει επίσης τον ιδιαίτερο δεσμό τους με τους ανθρώπους, αλλά και τον ρόλο τους ως φύλακες και πιστούς συντρόφους.

Μια γιορτή και για τους αδέσποτους σκύλους

Ένα από τα πιο τρυφερά στοιχεία του Kukur Tihar είναι ότι η φροντίδα δεν περιορίζεται στα κατοικίδια. Και οι αδέσποτοι σκύλοι λαμβάνουν φαγητό και προσοχή, ώστε να συμμετέχουν κι εκείνοι στη γιορτή. Για λίγες ώρες, τα ζώα που συχνά περνούν απαρατήρητα βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το Kukur Tihar του 2026 θα γιορταστεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί στην 22η ημέρα του μήνα Kartik του νεπαλέζικου ημερολογίου. Σύμφωνα με το ημερολόγιο του Δήμου του Κατμαντού, η ημέρα συμπίπτει φέτος με τη Laxmi Puja.

Πέρα από τα λουλούδια και τις φωτογραφίες, η γιορτή αφήνει ένα απλό μήνυμα: η καλοσύνη προς τα ζώα δεν χρειάζεται να περιμένει μια συγκεκριμένη ημέρα. Η φροντίδα, η ασφάλεια και ο σεβασμός έχουν αξία κάθε μέρα, για κάθε σκύλο, είτε ζει σε ένα σπίτι είτε στον δρόμο.