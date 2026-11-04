Κέικ βρώμης με κεράσια και αμύγδαλα: Εύκολο, αφράτο και χωρίς αλεύρι

Αν ψάχνεις μια διαφορετική ιδέα για πρωινό ή ένα σπιτικό γλυκό που μπορείς να απολαύσεις μέσα στην ημέρα, αυτό το κέικ βρώμης με κεράσια και αμύγδαλα αξίζει να το δοκιμάσεις. Έχει μαλακή, αφράτη υφή, φρουτένια γεύση και μια ευχάριστη τραγανή πινελιά από τα αμύγδαλα που προσθέτουμε στην επιφάνειά του.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της συνταγής είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε το κλασικό αλεύρι. Αντί γι’ αυτό, αλέθουμε τη βρώμη και τη συνδυάζουμε με τριμμένα αμύγδαλα, μπανάνα και αυγά. Τα κεράσια με τη μαρμελάδα δημιουργούν μια ζουμερή, γλυκιά στρώση που κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο απολαυστικό.

Επιπλέον, δεν χρειάζεται μίξερ ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία. Ένα μπλέντερ, ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος και περίπου μισή ώρα αρκούν για να ετοιμάσεις ένα νόστιμο γλυκό που μπορείς να σερβίρεις ζεστό με λίγο γιαούρτι.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: 20 με 25 λεπτά

Μερίδες: Περίπου 4

Υλικά

100 γρ. νιφάδες βρώμης

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

50 γρ. αμύγδαλα αλεσμένα σε σκόνη

1 μέτρια μπανάνα, κομμένη σε κομμάτια

1 κ.γ. εκχύλισμα αμυγδάλου

2 μεγάλα αυγά

1 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου

125 γρ. κατεψυγμένα κεράσια, χωρίς κουκούτσια

50 γρ. μαρμελάδα κεράσι ή βατόμουρο

20 γρ. αμύγδαλα φιλέ

½ κ.σ. ζάχαρη άχνη, προαιρετικά

1 πρέζα αλάτι

Για το σερβίρισμα

– Λίγο στραγγιστό γιαούρτι ή κρεμ φρες, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το μείγμα βρώμης

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις ή στους 180°C στον αέρα. Βάζουμε τις νιφάδες βρώμης στο μπλέντερ ή στον πολυκόφτη και τις χτυπάμε μέχρι να αποκτήσουν την υφή χοντροαλεσμένου αλευριού. Προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και τα αλεσμένα αμύγδαλα. Χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να αναμειχθούν ομοιόμορφα. Ρίχνουμε την μπανάνα, το εκχύλισμα αμυγδάλου, τα αυγά, το σιρόπι σφενδάμου και μια πρέζα αλάτι. Χτυπάμε ξανά μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο, σχετικά πηχτό μείγμα.

Προετοιμάζουμε τα κεράσια

Σε ένα ξεχωριστό μπολ βάζουμε τα κατεψυγμένα κεράσια και τη μαρμελάδα. Ανακατεύουμε απαλά, ώστε η μαρμελάδα να καλύψει ομοιόμορφα τα φρούτα. Δεν χρειάζεται να ξεπαγώσουμε προηγουμένως τα κεράσια.

Ψήνουμε το κέικ

Αδειάζουμε το μείγμα βρώμης σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος διαστάσεων περίπου 21 x 17 εκ. Αν το σκεύος δεν είναι αντικολλητικό, μπορούμε να το αλείψουμε με λίγο λάδι. Μοιράζουμε από πάνω τα κεράσια με τη μαρμελάδα, χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι ώστε να απλωθούν σε όλη την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε με τα αμύγδαλα φιλέ. Βάζουμε το σκεύος στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά, μέχρι το κέικ να φουσκώσει, να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να ψηθεί στο κέντρο. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε το γλυκό να σταθεί για λίγα λεπτά. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγη ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε σε μπολάκια, προσθέτοντας μια κουταλιά γιαούρτι ή κρεμ φρες.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Η βρώμη πρέπει να αλεστεί αρκετά καλά. Δεν χρειάζεται να γίνει εντελώς λεπτή σαν αλεύρι, αλλά όσο πιο ομοιόμορφη είναι η υφή της, τόσο καλύτερα θα ενσωματωθεί στο μείγμα.

Επίσης, προτίμησε μια ώριμη μπανάνα. Θα προσθέσει φυσική γλυκύτητα και υγρασία, βοηθώντας το κέικ να αποκτήσει πιο μαλακή υφή.

Τα κατεψυγμένα κεράσια είναι ιδιαίτερα πρακτικά, καθώς μπορούμε να φτιάξουμε τη συνταγή οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Αν έχεις φρέσκα κεράσια, μπορείς επίσης να τα χρησιμοποιήσεις, αρκεί να αφαιρέσεις τα κουκούτσια.

Πώς μπορείς να το απολαύσεις

Το συγκεκριμένο κέικ θυμίζει περισσότερο ένα αφράτο γλυκό φούρνου με βρώμη παρά ένα κλασικό, στεγνό κέικ. Γι’ αυτό ταιριάζει πολύ με μια κουταλιά γιαούρτι, ειδικά όσο είναι ακόμη χλιαρό.

Μπορείς επίσης να το σερβίρεις ως γλυκό πρωινό ή να κρατήσεις μια μερίδα για το απογευματινό σου.

Αν θέλεις να περιορίσεις την πρόσθετη ζάχαρη, μπορείς να επιλέξεις μαρμελάδα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και να παραλείψεις την άχνη. Ωστόσο, η αρχική συνταγή περιλαμβάνει κανονική μαρμελάδα και σιρόπι σφενδάμου, οπότε δεν είναι γλυκό χωρίς ζάχαρη.

Ένα απλό, φρουτένιο γλυκό που συνδυάζει τη βρώμη, τα αμύγδαλα και τα κεράσια με έναν διαφορετικό και νόστιμο τρόπο.

Καλή απόλαυση!