Κέικ μήλου στο air fryer: Εύκολο, αφράτο και έτοιμο σε λίγα λεπτά

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Ένα απλό κέικ μήλου που ψήνεται στο air fryer και γεμίζει την κουζίνα με υπέροχο άρωμα. Τα λεπτά κομμάτια μήλου στην επιφάνεια και η λίγη καστανή ζάχαρη δίνουν την τέλεια γλυκιά πινελιά, ενώ μπορείς να το σερβίρεις σκέτο ή με λίγη κρέμα.
Υλικά
- 150 γρ. ανάλατο βούτυρο, μαλακωμένο
- 150 γρ. ψιλή κρυσταλλική ζάχαρη
- 200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 2 μεγάλα αυγά
- 2 κ.σ. γάλα, πλήρες ή με χαμηλά λιπαρά
- 2 μικρά κόκκινα μήλα
- 2 κ.γ. ανοιχτή καστανή ζάχαρη
- Άχνη ζάχαρη, για το σερβίρισμα
- Κρέμα γάλακτος, για το σερβίρισμα, προαιρετικά
Εκτέλεση
- Στρώσε με αντικολλητικό χαρτί μια στρογγυλή φόρμα 20 εκ. ή μια φόρμα που χωράει στο air fryer.
- Βάλε σε μεγάλο μπολ το βούτυρο, τη ζάχαρη, το αλεύρι, τα αυγά και το γάλα. Χτύπησέ τα με ηλεκτρικό μίξερ σε μέτρια ταχύτητα για λίγα λεπτά, μέχρι να έχεις ένα ομοιόμορφο μείγμα.
- Προθέρμανε το air fryer στους 160°C.
- Ρίξε το μείγμα στη φόρμα. Αφαίρεσε τα κουκούτσια από τα μήλα, κόψε τα στη μέση και στη συνέχεια σε πολύ λεπτές φέτες. Στρώσε τις φέτες πάνω από το κέικ σε κυκλική διάταξη και πασπάλισε με την καστανή ζάχαρη.
- Ψήσε για 30 λεπτά. Αν το air fryer διαθέτει πρόγραμμα για γλυκά ή κέικ, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
- Χαμήλωσε τη θερμοκρασία στους 150°C και συνέχισε το ψήσιμο για ακόμη 5-6 λεπτά, μέχρι το κέικ να έχει ψηθεί καλά στο εσωτερικό του. Αν χρησιμοποιήσεις μικρότερη φόρμα, μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο.
- Βγάλε το κέικ από το air fryer και άφησέ το να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν το ξεφορμάρεις.
- Μόλις κρυώσει, πασπάλισε με άχνη ζάχαρη, κόψε σε κομμάτια και, αν θέλεις, σέρβιρε με λίγη κρέμα γάλακτος.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα και αγαπώ καθετί καινούργιο! Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης (ζυγός που θέλει αρμονία), και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σου. Είσαι έτοιμη για αυτό το ταξίδι;