Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στο σπίτι: οι μικρές συνήθειες που φέρνουν τη γιορτή πιο κοντά

Τα Χριστούγεννα δεν αρχίζουν πάντα με το ημερολόγιο. Μερικές φορές, αρκεί να ανάψεις τα πρώτα φωτάκια, να ανοίξεις τις κούτες με τα στολίδια ή να ετοιμάσεις κάτι νόστιμο στην κουζίνα για να αλλάξει η διάθεση στο σπίτι. Η ΙΚΕΑ προτείνει ιδέες για να φέρεις τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση στον χώρο σου και να δημιουργήσεις τις δικές σου γιορτινές στιγμές.

Ξεκίνα με λίγο φως

Η περίοδος των γιορτών είναι μια ευκαιρία για να προσθέσουμε λίγο χιούμορ και παιχνίδι στη διακόσμηση του σπιτιού. Στις σειρές VINTERFINT και STRÅLA βρίσκουμε χαριτωμένους ταράνδους, χριστουγεννιάτικους καλικάντζαρους εμπνευσμένους από τη σκανδιναβική παράδοση και μικρούς χιονανθρώπους που μπορούν να βρουν τη θέση τους στο τραπέζι, σε ένα ράφι ή δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Στόλισε με τον δικό σου τρόπο

Άλλοι αγαπούν το μεγάλο δέντρο, άλλοι προτιμούν μικρά δεντράκια ή μερικά επιλεγμένα στολίδια. Δεν υπάρχει σωστός χρόνος για να ξεκινήσεις, ούτε ένας τρόπος να διακοσμήσεις το σπίτι. Μπορείς να κρατήσεις τα στολίδια που βγάζεις από τις κούτες κάθε χρόνο και να προσθέσεις λίγες νέες λεπτομέρειες. Η σειρά VINTERFINT περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά για διαφορετικά στιλ και χώρους.

Μικρές φιγούρες, όπως τάρανδοι, καλικάντζαροι και χιονάνθρωποι, μπορούν να βρουν τη θέση τους σε ένα ράφι, στο τραπέζι ή δίπλα στο δέντρο. Αν έχεις παιδιά, άφησέ τα να διαλέξουν πού θα μπουν μερικά από τα στολίδια. Έτσι, ο στολισμός γίνεται μια απλή δραστηριότητα που απολαμβάνετε μαζί.

Το τραπέζι γίνεται αφορμή για συνάντηση

Ένα πρωινό με την οικογένεια, ένα δείπνο με φίλους ή ένα χαλαρό γεύμα χωράει εύκολα στο γιορτινό πρόγραμμα. Στρώσε το τραπέζι όπως σε εκφράζει, με τα αγαπημένα σου πιάτα, υφασμάτινες πετσέτες ή μερικές χρωματιστές λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια. Αρκεί να νιώθεις άνετα και να χαρείς την παρέα.

Οι γεύσεις συμπληρώνουν τη γιορτή

Τα μπισκότα που μόλις βγήκαν από τον φούρνο και τα γλυκά που περιμένεις όλο τον χρόνο δίνουν στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση κάτι ακόμη: τις μυρωδιές και τις αναμνήσεις των γιορτών. Η ΙΚΕΑ αναφέρει επίσης τη σειρά VINTERSAGA με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, που μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι ή να προσφέρεις ως μικρό δώρο.

Με αφορμή τα 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα και τα 25α Χριστούγεννά της, η ΙΚΕΑ ανακοινώνει έκπτωση 25% στα χριστουγεννιάτικα είδη από τις 7 Νοεμβρίου, στα καταστήματα και στο IKEA.gr. Τελικά, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Διάλεξε όσα σου φτιάχνουν τη διάθεση και μοιράσου τις στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάς.