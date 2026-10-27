5 συνήθειες που φθείρουν τις σχέσεις και πώς να τις αλλάξεις

Κάθε σχέση χρειάζεται φροντίδα, χρόνο και ειλικρινή επικοινωνία. Κι όμως, κάποιες συμπεριφορές που μοιάζουν μικρές ή ασήμαντες μπορεί να δημιουργήσουν απόσταση, να πληγώσουν την εμπιστοσύνη και να δυσκολέψουν την καθημερινή συνύπαρξη. Είτε πρόκειται για ερωτική, φιλική ή οικογενειακή σχέση, αξίζει να αναγνωρίσουμε αυτές τις 5 συνήθειες και να προσπαθήσουμε να τις αλλάξουμε.

Ακυρώνεις τα συναισθήματα του άλλου

Όταν απαντάς σε κάποιον με φράσεις όπως «Μην υπερβάλλεις» ή «Δεν είναι τόσο σημαντικό», μπορεί να τον κάνεις να νιώσει πως δεν ακούς πραγματικά όσα προσπαθεί να σου πει. Ακόμη κι αν βλέπεις μια κατάσταση διαφορετικά, το συναίσθημά του παραμένει αληθινό για εκείνον.

Δοκίμασε να ακούσεις χωρίς να διακόψεις και να δείξεις ότι καταλαβαίνεις πώς νιώθει. Μπορείς, για παράδειγμα, να πεις «Καταλαβαίνω ότι νιώθεις απογοητευμένος/η». Δεν χρειάζεται να συμφωνείς σε όλα για να αναγνωρίσεις την εμπειρία του άλλου.

Κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις και κριτική

Όταν εστιάζεις διαρκώς στα λάθη και στις αδυναμίες του άλλου, η σχέση αποκτά ένα αρνητικό κλίμα. Ο άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να αισθανθεί ότι τίποτα από όσα κάνει δεν είναι αρκετό και ότι δεν τον αποδέχεσαι.

Αντί να μένεις στην επίκριση, προσπάθησε να μιλήσεις για το πρόβλημα και για το τι μπορεί να αλλάξει. Μια φράση όπως «Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό;» ανοίγει περισσότερο χώρο για συζήτηση. Επίσης, εξήγησε πώς σε επηρεάζει μια συμπεριφορά χωρίς να αποδίδεις κατηγορίες, για παράδειγμα: «Νιώθω απογοήτευση όταν συμβαίνει αυτό». Μην ξεχνάς να αναγνωρίζεις και όσα εκτιμάς στον άλλον.

Δεν δείχνεις προσοχή και ενδιαφέρον

Το να περνάτε χρόνο μαζί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επικοινωνείτε ουσιαστικά. Αν κοιτάζεις συνεχώς το κινητό σου ή απαντάς αφηρημένα, ο άλλος μπορεί να νιώσει παραμελημένος.

Μερικές φορές αρκεί να αφήσεις για λίγο στην άκρη τους περισπασμούς και να είσαι πραγματικά παρούσα/ών. Ρώτησε πώς πέρασε η ημέρα του άλλου, τι σκέφτεται και πώς αισθάνεται. Η οπτική επαφή και η προσεκτική ακρόαση δείχνουν ότι δίνεις αξία στη στιγμή που μοιράζεστε.

Εκφράζεις τον θυμό σου με παθητική επιθετικότητα

Ο σαρκασμός, τα πικρόχολα σχόλια και η σιωπή ως τιμωρία συχνά κρύβουν θυμό ή απογοήτευση. Ωστόσο, δεν βοηθούν να λυθεί το πρόβλημα. Αντίθετα, δημιουργούν ένταση και αφήνουν τον άλλον να προσπαθεί να μαντέψει τι συμβαίνει.

Πες καθαρά τι σε ενόχλησε και τι χρειάζεσαι, χωρίς να περιμένεις ότι ο άλλος θα καταλάβει μόνος του. Αν χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να ηρεμήσεις, μπορείς να το εξηγήσεις και να συμφωνήσετε πότε θα συνεχίσετε τη συζήτηση. Έτσι, η προσωρινή απόσταση δεν γίνεται σιωπηλή τιμωρία.

Αποφεύγεις να αναλάβεις την ευθύνη

Όταν επιμένεις ότι «Δεν έκανα τίποτα λάθος», ενώ η συμπεριφορά σου πλήγωσε τον άλλον, η συζήτηση συνήθως κολλάει στην άμυνα και όχι στην επίλυση. Η ανάληψη ευθύνης δεν σημαίνει ότι φταις για όλα. Σημαίνει ότι μπορείς να δεις τον αντίκτυπο των πράξεών σου.

Αναγνώρισε το λάθος σου και ζήτησε συγγνώμη με ειλικρίνεια. Μπορείς να πεις «Λυπάμαι που σε στεναχώρησα, θα προσπαθήσω να το διορθώσω». Έπειτα, δείξε με τη συμπεριφορά σου ότι εννοείς όσα είπες.

Οι σχέσεις δεν φθείρονται πάντα από ένα μεγάλο γεγονός. Συχνά, η απόσταση μεγαλώνει μέσα από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που κανείς δεν προσπαθεί να αλλάξει. Η προσοχή, η ενσυναίσθηση και η ειλικρινής επικοινωνία βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες πριν αυτές γίνουν ρήγμα στη σχέση.