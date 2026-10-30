Φθινοπωρινά looks που σε εκφράζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ!

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που ξαναβρίσκεις τη χαρά του ντυσίματος μέσα από υφές, χρώματα και συνδυασμούς που σε εκφράζουν. Ένα καλό πανωφόρι, ένα πλεκτό ή ένα κομμάτι με ιδιαίτερη λεπτομέρεια αρκεί για να αλλάξει τη διάθεση μιας εμφάνισης. Αν αναζητάς ιδέες για φθινοπωρινά looks, οι φετινές προτάσεις δίνουν χώρο τόσο στην άνεση όσο και στην προσωπικότητα. Μπορείς να κινηθείς από ένα χαλαρό πρωινό ντύσιμο μέχρι μια πιο ιδιαίτερη βραδινή εμφάνιση, κρατώντας πάντα κάτι που σε κάνει να αισθάνεσαι ο εαυτός σου.

Bershka Series: φθινοπωρινά looks για τις ξεχωριστές στιγμές

Αν έχεις στο πρόγραμμα μια έξοδο ή μια περίσταση που θέλεις να θυμάσαι, η νέα συλλογή Bershka Series για τη σεζόν AW26 παίζει με γνώριμα κομμάτια και πιο τολμηρές υφές. Το μικρό μαύρο φόρεμα αποκτά νέα διάσταση, ενώ το δερμάτινο τζάκετ εμφανίζεται σε φουσκωτή γραμμή. Δέρμα, ζακάρ, μεταλλικό δίχτυ, κρύσταλλα, φτερά και tweed συνθέτουν επιλογές με έντονη παρουσία. Η καμπάνια κινείται στον κόσμο των fashion films και σε μεταφέρει στα παρασκήνια, λίγο πριν αρχίσει η δράση. Έτσι, μπορείς να κρατήσεις ένα statement στοιχείο και να αφήσεις τα υπόλοιπα πιο ήσυχα. Δεν χρειάζεται, άλλωστε, να φορέσεις όλες τις τάσεις μαζί για να δώσεις χαρακτήρα στην εμφάνισή σου.

Stradivarius: φθινοπωρινά looks με layering και διαφορετικά στιλ

Για τις μέρες που θέλεις άνεση χωρίς να καταλήγεις σε ένα προβλέψιμο σύνολο, η Stradivarius προτείνει τρεις διαφορετικές διαθέσεις, από casual και preppy μέχρι πιο σύγχρονες και ανέμελες. Η βάση κινείται σε μαύρο, γκρι και καφέ, με κόκκινες ή τιρκουάζ πινελιές, ρίγες και animal print. Στα πανωφόρια θα βρεις cropped και oversized γραμμές, faux leather και faux fur υφές, ενώ τα πλεκτά, οι βερμούδες και τα barrel leg τζιν συμπληρώνουν τις επιλογές. Δοκίμασε να ισορροπήσεις ένα πιο ογκώδες κομμάτι με κάτι εφαρμοστό και ολοκλήρωσε το σύνολο με μπότες ή μπαλαρίνες. Έτσι, το layering γίνεται πρακτικό και ενδιαφέρον, χωρίς να χάνεται η άνεση που χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου.

M&S: φθινοπωρινά looks στις αποχρώσεις του μπλε

Αν αγαπάς την κομψότητα χωρίς πολλή προσπάθεια, η M&S στρέφει την προσοχή στις πολλές εκδοχές του μπλε. Το βαθύ navy λειτουργεί ως εναλλακτική του μαύρου, ενώ το γαλάζιο φωτίζει ένα καθημερινό σύνολο. Πλεκτά, πουκάμισα, σατέν φούστες και φορέματα σού επιτρέπουν να κινηθείς από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο, αλλάζοντας μόνο τις υφές ή τα αξεσουάρ. Μπορείς επίσης να συνδυάσεις διαφορετικούς τόνους του μπλε για ένα μονοχρωματικό αποτέλεσμα με ενδιαφέρον. Αν προτιμάς πιο διακριτικές εμφανίσεις, ένα γαλάζιο πουκάμισο ή ένα πλεκτό σε φωτεινή απόχρωση αρκεί για να δώσει χρώμα στο ντύσιμό σου.

Τελικά, τα φθινοπωρινά looks δεν χρειάζεται να ακολουθούν έναν μόνο κανόνα. Διάλεξε όσα ταιριάζουν στη μέρα και στη διάθεσή σου, παίξε με τις αναλογίες και κράτησε εκείνη τη λεπτομέρεια που κάνει το σύνολο να μοιάζει δικό σου.