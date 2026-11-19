Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας, το Bref, η Νο1* μάρκα στην Ελλάδα στην υποκατηγορία των μπλοκ τουαλέτας, στηρίζει το παγκόσμιο μήνυμα για ασφαλείς συνθήκες υγιεινής και ίσες ευκαιρίες για όλους, προωθώντας διαχρονικά την αξία της καθαριότητας και της φρεσκάδας μέσα από τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες του.

Η 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουαλέτας, αποτελεί μια σημαντική υπενθύμιση ότι η πρόσβαση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής παραμένει ζητούμενο για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το φετινό μήνυμα, «Safe Toilets. Equal Futures.», αναδεικνύει τη σύνδεση της υγιεινής με την αξιοπρέπεια, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bref, ο ειδικός στην περιποίηση της τουαλέτας, παραμένει προσηλωμένο στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Με σταθερή δέσμευση να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις φροντίδας σε κάθε σπίτι, επανασυστήνει την premium σειρά του, Bref Self Active. Με σύνθεση εμπλουτισμένη με ένζυμα που δρουν αποτελεσματικά κατά της βρωμιάς, η σειρά Bref Self Active προσφέρει συνεχή καθαριότητα και φρεσκάδα ακόμη και μεταξύ των χρήσεων και προστατεύει από την δημιουργία αλάτων, ενώ η δράση της είναι ορατή μέσω του χρωματισμένου νερού.

Το Bref δίνει λύσεις που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Η σειρά Bref Power Active εξασφαλίζει ολοκληρωμένη καθαριότητα και φρεσκάδα σε κάθε χρήση μέσω του πλούσιου καθαριστικού αφρού που δημιουργούν τα προϊόντα, ενώ η σειρά Bref Deluxe χαρίζει μια πιο premium εμπειρία, με εκλεπτυσμένα αρώματα εμπνευσμένα από τον κόσμο της αρωματοποιίας.

Μέσα από τις διαφορετικές σειρές προϊόντων του, το Bref συμβάλλει καθημερινά στη διατήρηση της καθαριότητας και της φρεσκάδας της τουαλέτας, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, ευκολία και αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας.