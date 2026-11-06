George Michael: The Faith Tour: 12 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους!

Ο Τζορτζ Μάικλ υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο καθοριστικούς σταρ της γενιάς του, με τη φωνή και τα τραγούδια του να επιδρούν σε μια ολόκληρη εποχή. Αυτή η νέα συναυλιακή ταινία δημιουργήθηκε από μέχρι σήμερα αδημοσίευτο υλικό 35mm που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και καταγράφει την εμφάνιση του το 1988 στο Palais Omnisports de Paris-Bercy. Πρόκειται για το απόγειο της καλλιτεχνικής του δράσης, κατά τη διάρκεια της σαρωτικής περιοδείας Faith Tour, που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Με το υλικό να έχει αποκατασταθεί και να έχει επεξεργαστεί εκ νέου, η ταινία μεταμορφώνει μια εμβληματική στιγμή της ποπ κουλτούρας σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό θέαμα.

Της συναυλιακής ταινίας προηγείται η πρωτότυπη ταινία μικρού μήκους της Μέρι ΜακΚάρτνεϊ, η οποία αξιοποιεί οπτικοακουστικό υλικό που ήρθε πρόσφατα στο φως από την περίοδο 1986–1988, την εποχή του Faith. Ένα σπάνιο και προσωπικό «χρονογράφημα» εκείνης της εποχής, που μας φέρνει κοντά στον τρόπο σκέψης και την ψυχολογία του Τζορτζ Μάικλ σε εκείνη την καθοριστική στιγμή της ζωής του.