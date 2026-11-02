Χάιντι Κλουμ: Ντύθηκε γιγαντιαίο κομμένο χέρι και έκλεψε τις εντυπώσεις στο Halloween πάρτι της

Η Χάιντι Κλουμ έχει αποδείξει ότι παίρνει το Halloween πολύ σοβαρά και κάθε χρόνο βρίσκει έναν τρόπο να μας εκπλήσσει με τις μεταμφιέσεις της. Φέτος, όμως, η φαντασία της πήγε ένα βήμα παραπέρα. Στο καθιερωμένο πάρτι της, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, η 53χρονη εμφανίστηκε ως ένα τεράστιο, κομμένο ανθρώπινο χέρι, με ένα αποτέλεσμα που θύμιζε σκηνή από ταινία τρόμου.

Η στολή της είχε εντυπωσιακές αλλά και αρκετά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μακριά κόκκινα νύχια, ματωμένες φλέβες και ένας κομμένος καρπός συνέθεταν την εικόνα, ενώ το πρόσωπό της ξεπρόβαλλε μέσα από μια ανοιχτή πληγή. Μάλιστα, η μεταμόρφωση ήταν τόσο πετυχημένη, που δύσκολα θα αναγνώριζε κανείς το διάσημο μοντέλο.

Έξι ώρες προετοιμασίας για μια απίστευτη μεταμφίεση

Όπως αποκάλυψε η ίδια, χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να ολοκληρώσει την εμφάνισή της. Και φυσικά, τίποτα δεν είχε αφεθεί στην τύχη. Το τεράστιο χέρι αποτελούσε πιστό αντίγραφο του αριστερού της χεριού, με τη βέρα της και το τατουάζ που φέρει το όνομα του συζύγου της να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)



Ακόμη και η άφιξή της στο πάρτι είχε τη δική της θεατρικότητα. Η Κλουμ περπάτησε στο κόκκινο χαλί έχοντας στο πλευρό της πέντε άτομα με κίτρινες προστατευτικές στολές, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το παράξενο πλάσμα της μεταμφίεσής της χρειαζόταν ειδική συνοδεία.

Στο κόκκινο χαλί και τα παιδιά της

Από τη βραδιά δεν έλειψαν τα παιδιά της, η 17χρονη Λου, ο 19χρονος Γιόχαν και η 22χρονη Λένι, που βρέθηκαν στο πλευρό της διάσημης μητέρας τους.

Η Λένι, μάλιστα, μπήκε για τα καλά στο πνεύμα της γιορτής, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί στη Μις Πίγκι από τους «Muppets». Με ξανθιά μακριά μαλλιά, ροζ φόρεμα και τα χαρακτηριστικά αυτιά και τη μύτη γουρουνιού, παρουσίασε μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή του Halloween, σε πλήρη αντίθεση με την τρομακτική εμφάνιση της μητέρας της.

Η Χάιντι Κλουμ φρόντισε να μοιραστεί τη διαδικασία της μεταμόρφωσής της και με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram. Στη λεζάντα της έγραψε χαρακτηριστικά: «TALK TO THE HAND #HeidiHalloween 2026 HERE WE GO».

Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, η Κλουμ κατάφερε να μετατρέψει μια αποκριάτικη στολή σε ολόκληρο θέαμα, επιβεβαιώνοντας πως, όταν πρόκειται για το Halloween, δεν σκοπεύει να περιορίσει τη φαντασία της.