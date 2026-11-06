IMMUNO SYRUP KIDS: μια εύκολη προσθήκη στην παιδική καθημερινότητα

Όταν αρχίζει το σχολείο, αλλάζει ο ρυθμός όλης της οικογένειας. Τα πρωινά γίνονται πιο βιαστικά, οι δραστηριότητες επιστρέφουν στο πρόγραμμα και εσύ προσπαθείς να φροντίζεις το παιδί σου μέσα σε μια καθημερινότητα που ξαναγεμίζει. Μια μικρή πρακτική διευκόλυνση μπορεί να κάνει τη ρουτίνα λίγο πιο απλή. Γι’ αυτό η FREZYDERM παρουσιάζει το IMMUNO SYRUP KIDS, ένα συμπλήρωμα διατροφής για παιδιά από 1 έτους.

Με γεύση ροδάκινο και δοσομετρητή

Το IMMUNO SYRUP KIDS συνδυάζει μέλι, εκχύλισμα πρόπολης και β-γλυκάνη με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο. Η σύνθεσή του υποστηρίζει τους αμυντικούς μηχανισμούς του οργανισμού, ενώ το ευχάριστο άρωμα ροδάκινο δίνει στο σιρόπι μια πιο φιλική γεύση για τα παιδιά. Στη συσκευασία θα βρεις και δοσομετρητή, ώστε να μετράς εύκολα την ποσότητα. Το προϊόν δεν περιέχει γλουτένη ή λακτόζη.

Η επιστροφή στο σχολείο είναι μια περίοδος που φέρνει ξανά κοντά τα παιδιά, με τις παρέες, τα παιχνίδια και τις κοινές δραστηριότητες. Μέσα σε αυτό το γνώριμο φθινοπωρινό σκηνικό, η καθημερινή φροντίδα αποκτά τη δική της θέση. Η φιλοσοφία του προϊόντος ακολουθεί την ιδέα ότι η πρόληψη ξεκινά από μικρές συνήθειες που χωρούν στο καθημερινό πρόγραμμα.

Όσα χρειάζεται να θυμάσαι

Το IMMUNO SYRUP KIDS είναι συμπλήρωμα διατροφής και δεν αντικαθιστά την ποικίλη διατροφή ή έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν προορίζεται για την πρόληψη, την αγωγή ή τη θεραπεία ασθένειας. Ακολούθησε τη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία και μην την υπερβαίνεις.

Αν το παιδί σου παίρνει φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, μίλησε με τον παιδίατρο πριν από τη χρήση. Το ίδιο μπορείς να κάνεις αν θέλεις απλώς να βεβαιωθείς ότι το συμπλήρωμα ταιριάζει στις ανάγκες του. Η συμβουλή του γιατρού είναι πάντα ένας καλός τρόπος να νιώθεις πιο σίγουρη για όσα προσθέτεις στην καθημερινότητά του.

Με τη γεύση ροδάκινο, τον δοσομετρητή και έναν συνδυασμό συστατικών που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, το IMMUNO SYRUP KIDS έρχεται να προστεθεί στις επιλογές παιδικών συμπληρωμάτων. Κι όταν φροντίζεις ένα παιδί, οι μικρές πρακτικές λεπτομέρειες κάνουν συχνά τη ρουτίνα πιο εύκολη.