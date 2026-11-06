«Αυγά σου καθαρίζουν;»: Πώς βγήκε η φράσή τελικά;

Όταν κάποιος γελάει ασταμάτητα χωρίς να φαίνεται ο λόγος, συχνά ακούμε την ερώτηση «Αυγά σου καθαρίζουν;». Μια ιστορία που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια συνδέει τη φράση με ένα παράξενο ρωμαϊκό έθιμο, όμως η εκδοχή αυτή χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση.

Ο αυγοπόλεμος της 15ης Μαΐου

Σύμφωνα με τη διαδεδομένη αφήγηση, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου προς τιμήν της Αφροδίτης και του Διονύσου. Οι συμμετέχοντες έβγαιναν στους δρόμους και πετούσαν αυγά ο ένας στον άλλον. Το θέαμα, λέει η ιστορία, προκαλούσε τόσο γέλιο ώστε οι άνθρωποι συνέχιζαν να το θυμούνται για εβδομάδες.

Στην ίδια αφήγηση πρωταγωνιστεί και ο αυτοκράτορας Νέρωνας. Φέρεται να αγαπούσε τόσο πολύ τον αυγοπόλεμο, ώστε να πετά αυγά στους αξιωματούχους του ακόμη κι έξω από τη γιορτινή ημέρα.

Τι γνωρίζουμε πραγματικά

Η ιστορία αναπαράγεται σε αρκετές ελληνικές ιστοσελίδες, αλλά οι αναφορές αυτές δεν αρκούν για να αποδείξουν ότι υπήρχε η συγκεκριμένη γιορτή ή ότι από αυτήν προέκυψε η φράση. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Σουητώνιος αναφέρει πως ο Νέρωνας πετούσε αντικείμενα προς το κοινό όταν παρακολουθούσε καβγάδες ηθοποιών, όμως δεν συνδέει το περιστατικό με αυγά ή με γιορτή στις 15 Μαΐου. Life of Nero

Έτσι, ο ρωμαϊκός αυγοπόλεμος παραμένει μια ενδιαφέρουσα, αλλά μη τεκμηριωμένη ιστορία για την προέλευση της έκφρασης. Η φράση εξακολουθεί να χρησιμοποιείται με χιούμορ όταν κάποιος γελάει χωρίς προφανή αιτία, χωρίς να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πότε και πώς καθιερώθηκε.