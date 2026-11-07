Σοκολατόπιτα με καρύδια χωρίς σιρόπι: Ένα λαχταριστό γλυκό έτοιμο σε 30 λεπτά

Υπάρχουν στιγμές που θέλεις απλώς ένα κομμάτι σοκολατένιο γλυκό, χωρίς να χρειαστεί να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Αυτή η σοκολατόπιτα με καρύδια είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Έχει πλούσια γεύση σοκολάτας, μαλακή υφή και τραγανά κομμάτια καρυδιού που κάνουν κάθε μπουκιά ακόμη πιο απολαυστική.

Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται σιρόπι ή περίπλοκη προετοιμασία. Με λίγα υλικά που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου, μπορείς να φτιάξεις ένα γλυκό που θυμίζει brownie, με ελαφρώς τραγανή επιφάνεια και ζουμερό εσωτερικό.

Είναι ιδανικό για να συνοδεύσεις τον απογευματινό καφέ σου, αλλά και για να το προσφέρεις ως επιδόρπιο σε ένα τραπέζι με φίλους.

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά

Χρόνος ψησίματος: Περίπου 22 με 28 λεπτά

Μερίδες: 8 με 10 κομμάτια

Υλικά

200 γρ. κουβερτούρα

120 γρ. βούτυρο

150 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

80 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το μείγμα σοκολάτας

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις ή στους 160°C στον αέρα. Βουτυρώνουμε ελαφρά μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 24 εκ. και στρώνουμε τη βάση της με αντικολλητικό χαρτί. Κόβουμε την κουβερτούρα σε μικρά κομμάτια και τη βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το βούτυρο. Τα λιώνουμε σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων, σε μικρά χρονικά διαστήματα, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο μείγμα. Αφήνουμε τη λιωμένη σοκολάτα να κρυώσει ελαφρώς, ώστε να μην είναι πολύ ζεστή όταν την προσθέσουμε στα αυγά.

Φτιάχνουμε τη σοκολατόπιτα

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, χρησιμοποιώντας ένα σύρμα χειρός ή μίξερ, μέχρι να ενωθούν καλά και να αποκτήσουν πιο αφράτη υφή. Προσθέτουμε σταδιακά το μείγμα σοκολάτας και βουτύρου, ανακατεύοντας απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Ρίχνουμε το αλεύρι, κατά προτίμηση κοσκινισμένο, και ανακατεύουμε με μια σπάτουλα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Δεν χρειάζεται να δουλέψουμε υπερβολικά το μείγμα. Προσθέτουμε τα χοντροκομμένα καρύδια και ανακατεύουμε για τελευταία φορά, ώστε να μοιραστούν ομοιόμορφα.

Ψήνουμε και σερβίρουμε

Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια με μια σπάτουλα. Ψήνουμε για περίπου 22 λεπτά και ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Η επιφάνεια πρέπει να έχει σταθεροποιηθεί, ενώ το εσωτερικό να παραμένει μαλακό και ζουμερό. Αν χρειάζεται, συνεχίζουμε το ψήσιμο για λίγα λεπτά ακόμη. Βγάζουμε τη σοκολατόπιτα από τον φούρνο και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 με 15 λεπτά πριν την κόψουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η υφή της. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε σκέτη ή με λίγη ζάχαρη άχνη, αν θέλουμε.

Μικρά μυστικά για τέλεια σοκολατόπιτα

Το σημαντικότερο είναι να μην παραψήσεις το γλυκό. Η συγκεκριμένη σοκολατόπιτα πρέπει να έχει μαλακό, ζουμερό εσωτερικό και όχι τη στεγνή υφή ενός κλασικού κέικ. Ωστόσο, επειδή περιέχει αυγά και αλεύρι, δεν πρέπει να μείνει άψητο το κέντρο της. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις θερμόμετρο τροφίμων και να ελέγξεις ότι η θερμοκρασία στο κέντρο έχει φτάσει τους 74°C.

Επίσης, προτίμησε μια καλής ποιότητας κουβερτούρα με πλούσια γεύση κακάο. Η σοκολάτα είναι το βασικό συστατικό της συνταγής, οπότε επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Τα καρύδια καλό είναι να τα κόψεις σε σχετικά μεγάλα κομμάτια. Έτσι, θα διατηρήσουν την τραγανή υφή τους και θα δημιουργήσουν ωραία αντίθεση με τη μαλακή σοκολάτα.

Αν θέλεις να κάνεις το γλυκό λίγο πιο ιδιαίτερο, μπορείς να προσθέσεις μια πρέζα κανέλα ή λίγο ξύσμα πορτοκαλιού στο μείγμα. Και τα δύο ταιριάζουν υπέροχα με τη σοκολάτα και τα καρύδια.

Τέλος, για ένα πιο εντυπωσιακό σερβίρισμα, συνόδευσε κάθε κομμάτι με μια μπάλα παγωτό βανίλια ή λίγη χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Μια εύκολη, πλούσια σοκολατόπιτα που δεν χρειάζεται σιρόπι και μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου γλυκό για τις στιγμές που θέλεις κάτι γρήγορο και πραγματικά σοκολατένιο.

Καλή απόλαυση!