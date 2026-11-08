Πένες με μελιτζάνα, σάλτσα ντομάτας και λιωμένη μοτσαρέλα στον φούρνο

Αν αγαπάς τα ζυμαρικά και αναζητάς μια εύκολη συνταγή που να ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αυτές οι πένες με μελιτζάνα και μοτσαρέλα είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η μελιτζάνα σοτάρεται μέχρι να μαλακώσει και να αποκτήσει ωραία γεύση, η ντομάτα δημιουργεί μια πλούσια σάλτσα και η μοτσαρέλα λιώνει από πάνω, χαρίζοντας στο πιάτο μια λαχταριστή, χρυσαφένια επιφάνεια.

Η συνταγή θυμίζει τις αγαπημένες γεύσεις της ιταλικής κουζίνας και είναι ιδανική για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή βραδινό. Δεν χρειάζεται πολλά υλικά ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία, ενώ το τελευταίο πέρασμα από τον φούρνο κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο απολαυστικό.

Περίπου 35 λεπτά

2 μερίδες

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μελιτζάνα, κομμένη σε κύβους περίπου 2 εκ.

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

½ κ.γ. αποξηραμένα ανάμεικτα μυρωδικά

150 γρ. πένες ή άλλα ζυμαρικά της επιλογής μας

125 γρ. μοτσαρέλα

5 γρ. φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη μελιτζάνα και τη σάλτσα

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τους κύβους μελιτζάνας και τους σοτάρουμε για περίπου 10 λεπτά, γυρίζοντάς τους συχνά, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα. Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 2 με 3 λεπτά, ανακατεύοντας ώστε να μην καεί. Προσθέτουμε τα αποξηραμένα μυρωδικά και τα ντοματάκια κονκασέ. Αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει όσο ετοιμάζουμε τα ζυμαρικά.

Βράζουμε τα ζυμαρικά

Γεμίζουμε μια κατσαρόλα με άφθονο νερό, προσθέτουμε αλάτι και αφήνουμε να πάρει βράση. Ρίχνουμε τις πένες και τις βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τις στραγγίξουμε, κρατάμε περίπου μία κούπα από το νερό βρασμού. Μεταφέρουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι με τη σάλτσα μελιτζάνας και ανακατεύουμε απαλά. Προσθέτουμε λίγο από το νερό που κρατήσαμε, ώστε η σάλτσα να γίνει πιο ζουμερή και να καλύψει ομοιόμορφα τις πένες.

Προσθέτουμε τη μοτσαρέλα και ψήνουμε

Προθερμαίνουμε το γκριλ του φούρνου. Μεταφέρουμε τα ζυμαρικά με τη σάλτσα σε ένα μικρό πυρίμαχο σκεύος. Κόβουμε τη μοτσαρέλα σε μικρά κομμάτια και τη μοιράζουμε πάνω από τα ζυμαρικά. Τοποθετούμε το σκεύος κάτω από το γκριλ για περίπου 5 με 6 λεπτά, μέχρι να λιώσει η μοτσαρέλα, να αρχίσει να δημιουργεί φουσκάλες και να αποκτήσει ελαφρώς χρυσαφένιο χρώμα στις άκρες. Βγάζουμε προσεκτικά το σκεύος από τον φούρνο, πασπαλίζουμε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε όσο το φαγητό είναι ακόμη ζεστό.

Μικρά μυστικά για καλύτερο αποτέλεσμα

Το σωστό σοτάρισμα της μελιτζάνας κάνει τη διαφορά. Χρειάζεται αρκετό χρόνο στο τηγάνι ώστε να μαλακώσει και να αποκτήσει χρώμα. Αν τη βάλουμε κατευθείαν στη σάλτσα χωρίς να τη σοτάρουμε, το αποτέλεσμα θα έχει διαφορετική υφή και λιγότερο έντονη γεύση.

Επίσης, καλό είναι να μη βράσουμε υπερβολικά τα ζυμαρικά. Επειδή θα μπουν και στον φούρνο, θέλουμε να διατηρήσουν μια ελαφρώς σφιχτή υφή.

Αν χρησιμοποιήσεις φρέσκια μοτσαρέλα, στράγγισέ τη καλά πριν την προσθέσεις. Έτσι, θα αποφύγεις τα περιττά υγρά που μπορεί να κάνουν τη σάλτσα νερουλή.

Πώς να κάνεις το πιάτο ακόμη πιο νόστιμο

Για περισσότερη ένταση, μπορείς να προσθέσεις λίγο μπούκοβο στη σάλτσα ντομάτας. Αν πάλι προτιμάς πιο αρωματικό αποτέλεσμα, δοκίμασε να αντικαταστήσεις τον μαϊντανό με φρέσκο βασιλικό.

Μπορείς επίσης να προσθέσεις λίγη τριμμένη παρμεζάνα πριν βάλεις το φαγητό στο γκριλ, ώστε να δημιουργηθεί μια ακόμη πιο νόστιμη κρούστα.

Οι πένες με μελιτζάνα και μοτσαρέλα είναι ένα απλό, χορταστικό πιάτο που συνδυάζει αγαπημένα μεσογειακά υλικά. Μια πράσινη σαλάτα στο πλάι αρκεί για να ολοκληρώσει το γεύμα.

Καλή απόλαυση!