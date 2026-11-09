TasteAtlas: Το ελληνικό φαγητό που πήρε την 2η θέση παγκοσμίως!

Η ελληνική κουζίνα έχει πολλούς λόγους να υπερηφανεύεται και δεν είναι μόνο ο μουσακάς, το σουβλάκι ή η χωριάτικη σαλάτα. Αυτή τη φορά, τρεις παραδοσιακές συνταγές, που άλλοι λατρεύουν και άλλοι δεν θέλουν ούτε να δοκιμάσουν, κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια διεθνή γαστρονομική λίστα. Ο λόγος για το κοκορέτσι, το φρυγαδέλι και τη μαγειρίτσα, που βρέθηκαν ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα με εντόσθια στον κόσμο, σύμφωνα με το TasteAtlas. Μάλιστα, το κοκορέτσι έφτασε μια ανάσα από την κορυφή, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση παγκοσμίως. Μια ιδιαίτερα υψηλή κατάταξη για ένα φαγητό που στην Ελλάδα έχουμε συνδέσει κυρίως με το Πάσχα, τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις σούβλες που παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί.

Το κοκορέτσι κέρδισε τις εντυπώσεις

Για πολλούς Έλληνες, Πάσχα χωρίς κοκορέτσι δεν γίνεται. Η χαρακτηριστική μυρωδιά του πάνω από τα κάρβουνα, η τραγανή εξωτερική του πλευρά και η ζουμερή γέμιση το έχουν κάνει αγαπημένο μεζέ, ακόμη και για όσους δεν συνηθίζουν να τρώνε εντόσθια.

Η παρασκευή του απαιτεί χρόνο και αρκετή προσοχή. Τα εντόσθια από αρνί ή κατσίκι κόβονται, καρυκεύονται και περνιούνται στη σούβλα. Έπειτα, τυλίγονται με έντερα και ψήνονται αργά, μέχρι να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα τους.

Παρότι το συναντάμε κυρίως στο πασχαλινό τραπέζι, πολλές ταβέρνες το προσφέρουν όλο τον χρόνο. Άλλωστε, για τους λάτρεις του δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αφορμή για να το απολαύσουν.

Ποιο φαγητό ξεπέρασε το ελληνικό κοκορέτσι;

Την πρώτη θέση της συγκεκριμένης κατάταξης κατέλαβε το Anticuchos de corazón από το Περού, ένα παραδοσιακό πιάτο με κομμάτια μοσχαρίσιας καρδιάς που ψήνονται στη σχάρα.

Αμέσως μετά ακολουθεί το ελληνικό κοκορέτσι, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν τα Tacos de lengua από το Μεξικό, με βασικό συστατικό τη μοσχαρίσια γλώσσα.

Στην τέταρτη θέση συναντάμε το τουρκικό Ciğer sarma και στην πέμπτη τη σούπα Kelle paça çorbası. Το τουρκικό Kokoreç βρίσκεται στην έκτη θέση, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης το περουβιανό Picante a la tacneña και το ιαπωνικό Gyutan.

50 Best Offal Dishes: https://t.co/IMwDKiwunR Good cooking has never depended on expensive cuts. Heart, tongue, tripe, liver, and blood demand patience, proper seasoning, and a cook who knows exactly what to do with them. Across the world, they became skewers, sausages, soups, and stews that survived long after necessity first put them on the table. — TasteAtlas (@TasteAtlas) November 9, 2026

Φρυγαδέλι και μαγειρίτσα συμπληρώνουν την ελληνική παρουσία

Το κοκορέτσι μπορεί να συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως δεν ήταν το μοναδικό ελληνικό πιάτο που ξεχώρισε.

Στη 19η θέση βρέθηκε το φρυγαδέλι, ένας παραδοσιακός μεζές που έχει ιδιαίτερη θέση στη γαστρονομία της Λευκάδας. Για την παρασκευή του χρησιμοποιούν κομμάτια συκωτιού, τα οποία τυλίγουν σε μπόλια και ψήνουν στα κάρβουνα. Το αποτέλεσμα είναι ένας μεζές με έντονη γεύση, που συνήθως συνοδεύεται από λίγο λεμόνι και φρέσκο ψωμί.

Λίγο χαμηλότερα, στην 30ή θέση, συναντάμε τη μαγειρίτσα. Η παραδοσιακή σούπα της Ανάστασης έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό τραπέζι, καθώς σηματοδοτεί το τέλος της νηστείας της Σαρακοστής.

Με εντόσθια αρνιού, φρέσκα μυρωδικά, λαχανικά και το απαραίτητο αυγολέμονο, η μαγειρίτσα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής πασχαλινής παράδοσης. Φυσικά, κάθε οικογένεια έχει τον δικό της τρόπο να τη μαγειρεύει, με μικρές αλλαγές στα υλικά και στην εκτέλεση.

Μια διαφορετική πλευρά της ελληνικής γαστρονομίας

Η συγκεκριμένη λίστα μάς θυμίζει ότι η ελληνική κουζίνα έχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία από τα πιάτα που γνωρίζουν συνήθως οι επισκέπτες της χώρας μας.

Πίσω από πολλές παραδοσιακές συνταγές κρύβεται η ανάγκη των παλαιότερων γενεών να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα υλικά, χωρίς να αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο. Έτσι, τα εντόσθια, που αποτελούσαν συχνά μια οικονομική επιλογή, απέκτησαν σημαντική θέση στην τοπική μαγειρική.

Σήμερα, αυτές οι γεύσεις εξακολουθούν να έχουν τους πιστούς τους φίλους, ενώ παράλληλα κεντρίζουν το ενδιαφέρον ανθρώπων από διαφορετικές χώρες.

Αξίζει, πάντως, να θυμόμαστε ότι οι κατατάξεις του TasteAtlas βασίζονται στις αξιολογήσεις των χρηστών της πλατφόρμας και δεν αποτελούν αντικειμενική μέτρηση της ποιότητας ενός πιάτου. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία τριών ελληνικών συνταγών στη συγκεκριμένη λίστα δείχνει ότι ακόμη και οι πιο ιδιαίτερες γεύσεις της παράδοσής μας μπορούν να τραβήξουν την προσοχή πέρα από τα ελληνικά σύνορα.