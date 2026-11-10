Pani Puri: Το πιο λαχταριστό ινδικό street food με πατάτα, ρεβίθια και αρωματική σάλτσα

Αν αγαπάς τις διαφορετικές γεύσεις και θέλεις να δοκιμάσεις κάτι έξω από τα συνηθισμένα, το Pani Puri είναι μια συνταγή που αξίζει να γνωρίσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά street food της Ινδίας, με μικρές, τραγανές μπαλίτσες ζύμης που γεμίζουν με πατάτα, ρεβίθια και μπαχαρικά. Το στοιχείο που τις κάνει ξεχωριστές είναι το δροσερό, πικάντικο νερό με δυόσμο, κόλιανδρο και λάιμ, το οποίο προσθέτουμε λίγο πριν τις απολαύσουμε. Κάθε μπουκιά συνδυάζει τραγανή υφή, φρεσκάδα, οξύτητα και έντονα αρώματα.

Ποσότητα: 30 κομμάτια

Προετοιμασία: περίπου 30 λεπτά

Επιπλέον χρόνος για βράσιμο και κρύωμα

Υλικά

Για το αρωματικό νερό (pani)

70 γρ. φρέσκο κόλιανδρο, φύλλα και κοτσάνια

40 γρ. φρέσκα φύλλα δυόσμου

1 μικρή πράσινη πιπεριά τσίλι

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ, περίπου 2 εκ., καθαρισμένο

6 κουταλιές της σούπας χυμό λάιμ, περίπου 3 με 4 λάιμ

2 κουταλιές της σούπας chaat masala, ινδικό μείγμα μπαχαρικών

1 κουταλιά της σούπας μαύρο αλάτι kala namak

2 κουταλιές της σούπας σκόνη αποξηραμένου μάνγκο (amchur)

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

2 κουταλιές της σούπας ψιλή ζάχαρη

25 γρ. boondi, μικρές τραγανές μπαλίτσες από αλεύρι ρεβιθιού

1 λίτρο παγωμένο νερό

Για τη γέμιση

2 μεγάλες πατάτες

225 γρ. μαύρα ρεβίθια, βρασμένα και στραγγισμένα, από κονσέρβα 400 γρ.

1 μέτριο κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κουταλάκια του γλυκού Kashmiri chilli powder, ινδική σκόνη τσίλι

2 κουταλάκια του γλυκού chaat masala

5 κουταλιές της σούπας έτοιμο chutney ταμάρινδου, όχι συμπυκνωμένη πάστα

3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο

30 έτοιμα τραγανά κελύφη puri

Εκτέλεση

Ξεκινάμε με το αρωματικό νερό. Βάζουμε στο μπλέντερ τον κόλιανδρο, τον δυόσμο, την πράσινη πιπεριά τσίλι, το τζίντζερ, τον χυμό λάιμ, το chaat masala, το μαύρο αλάτι, τη σκόνη μάνγκο, το απλό αλάτι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε 1 λίτρο παγωμένο νερό και χτυπάμε για περίπου 2 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα με έντονο πράσινο χρώμα. Περνάμε το μείγμα από λεπτό σουρωτήρι και το μεταφέρουμε σε μια μεγάλη κανάτα. Προσθέτουμε τα boondi, ανακατεύουμε και διατηρούμε το αρωματικό νερό στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα. Πλένουμε καλά τις πατάτες, τις τρυπάμε σε διάφορα σημεία με ένα πιρούνι και τις βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν. Τις αφήνουμε να κρυώσουν, τις ξεφλουδίζουμε και τις κόβουμε σε πολύ μικρούς κύβους, περίπου μισού εκατοστού. Μεταφέρουμε τις πατάτες σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τα στραγγισμένα ρεβίθια, το ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι, τη σκόνη τσίλι, το chaat masala, το chutney ταμάρινδου και τον φρέσκο κόλιανδρο. Ανακατεύουμε καλά, ώστε να ενωθούν όλα τα υλικά και να μοιραστούν ομοιόμορφα τα μπαχαρικά στη γέμιση. Παίρνουμε τα τραγανά κελύφη puri και ανοίγουμε προσεκτικά μια μικρή τρύπα στην κορυφή τους με τον αντίχειρά μας. Προσέχουμε να μη σπάσουμε ολόκληρο το κέλυφος. Γεμίζουμε κάθε puri με ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού από το μείγμα πατάτας και ρεβιθιών. Αν τα puri χρειάζονται ψήσιμο, ακολουθούμε πρώτα τις οδηγίες της συσκευασίας και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Σερβίρουμε τα γεμισμένα puri μαζί με το παγωμένο αρωματικό νερό. Λίγο πριν τα φάμε, προσθέτουμε 1 με 2 κουταλιές της σούπας pani σε κάθε κέλυφος και τα απολαμβάνουμε αμέσως.

Το μυστικό για αυθεντικό Pani Puri

Το Pani Puri έχει μια μικρή ιδιαιτερότητα. Δεν το γεμίζουμε με το αρωματικό νερό από πριν, γιατί τα τραγανά κελύφη θα μαλακώσουν και θα χάσουν την υφή τους. Το καλύτερο είναι να σερβίρουμε το pani ξεχωριστά και να αφήσουμε τον καθένα να προσθέσει την ποσότητα που επιθυμεί.

Επίσης, αρκετά από τα υλικά, όπως το chaat masala, το amchur, τα boondi και τα έτοιμα puri, μπορείς να τα αναζητήσεις σε καταστήματα με ινδικά ή ασιατικά προϊόντα. Αξίζει να χρησιμοποιήσεις τα αυθεντικά μπαχαρικά, γιατί αυτά δίνουν στη συνταγή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτότυπο και απολαυστικό ορεκτικό, ιδανικό για ένα τραπέζι με φίλους ή για μια βραδιά αφιερωμένη στην ινδική κουζίνα.

Καλή απόλαυση!