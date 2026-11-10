Η φωτογραφία με τα χιλιάδες ίχνη δορυφόρων πάνω από τη Νέα Ζηλανδία που πολλοί πέρασαν για AI

Μια εικόνα του νυχτερινού ουρανού πάνω από το όρος Taranaki στη Νέα Ζηλανδία έγινε viral, καθώς οι φωτεινές γραμμές που διασχίζουν τον ουρανό μοιάζουν σχεδόν απίστευτες. Ο δημιουργός της, ο αστροφωτογράφος Brendan Larsen, χρειάστηκε σχεδόν δύο ώρες για να τραβήξει τις αρχικές λήψεις και περίπου 45 ώρες επεξεργασίας για να συνθέσει το τελικό αποτέλεσμα.

578 φωτογραφίες έγιναν μία σύνθεση

Ο Larsen φωτογράφισε τον ουρανό στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, αφήνοντας την κάμερα να τραβά διαδοχικές λήψεις με έκθεση οκτώ δευτερολέπτων και διάλειμμα δύο δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε φωτογραφία. Σε διάστημα σχεδόν δύο ωρών συγκέντρωσε 578 εικόνες. Όπως είπε, «Άφησα το σύστημα να τρέχει για δύο ώρες και κατέγραψα 578 φωτογραφίες… Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brendan Larsen Photography (@brendan.larsen.photography)



Στη συνέχεια, ο φωτογράφος ένωσε τις λήψεις ψηφιακά και αφαίρεσε τα άστρα που εμφανίζονταν σε αυτές, ώστε να ξεχωρίζουν καλύτερα οι τροχιές των δορυφόρων. Η σύνθεση δείχνει περίπου 14.000 εμφανίσεις φωτεινών ιχνών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για 14.000 διαφορετικούς δορυφόρους, καθώς ο ίδιος δορυφόρος μπορεί να εμφανιστεί σε περισσότερες από μία φωτογραφίες.

Η εντυπωσιακή εικόνα προκάλεσε αμφισβήτηση

Όταν ο Larsen δημοσίευσε τη φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα Οκτωβρίου, η εικόνα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και του έφερε χιλιάδες νέους ακόλουθους. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν αν πρόκειται για πραγματική φωτογραφία ή για εικόνα που δημιούργησε τεχνητή νοημοσύνη.

«Τα λογισμικά παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης γίνονται τόσο καλά που είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τις εικόνες AI από τις αληθινές… ειδικά αν δεν είσαι εξοικειωμένος με την τοποθεσία ή την αστροφωτογραφία», ανέφερε ο ίδιος. Για να δείξει πώς δούλεψε, κατέγραψε σε βίντεο τη διαδικασία από τις αρχικές λήψεις μέχρι την τελική σύνθεση.

Ο προβληματισμός για τον νυχτερινό ουρανό

Η φωτογραφία έφερε ξανά στο προσκήνιο την αύξηση των δορυφόρων και των διαστημικών αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ιούνιο του 2026, περισσότεροι από 16.100 δορυφόροι βρίσκονταν σε λειτουργία, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων, μεγαλύτερα από ένα εκατοστό, εκτιμάται ότι περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη.

Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις από τα υλικά που απελευθερώνουν οι δορυφόροι όταν καίγονται κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Μελέτη του 2024 υπολόγισε, μέσω προσομοιώσεων, ότι η επανείσοδος δορυφόρων μπορεί να παράγει οξείδια του αλουμινίου, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη χημεία της ατμόσφαιρας και το όζον. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

Η εικόνα του Larsen δεν δείχνει όλους αυτούς τους δορυφόρους ταυτόχρονα στον ουρανό. Συνθέτει τις τροχιές που κατέγραψε η κάμερα μέσα σε σχεδόν δύο ώρες. Κι αυτή η λεπτομέρεια κάνει τη φωτογραφία κάτι περισσότερο από ένα εντυπωσιακό θέαμα: προσφέρει μια ορατή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα αλλάζει η δραστηριότητα γύρω από τη Γη.