Η πιο λαμπερή νύχτα του χρόνου έρχεται στο River West!

Η πιο μαγική εποχή του χρόνου καταφθάνει και το River West φοράει τα γιορτινά του! Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 19:00, δίνουμε ραντεβού στον υπαίθριο χώρο River West Open για τη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου μας.

Φέτος, τρεις ξεχωριστοί θεματικοί κόσμοι ζωντανεύουν μέσα από εντυπωσιακά θεάματα, μουσική, και χορό, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό γιορτινό ταξίδι. Όλοι μαζί συντονιζόμαστε, μετράμε αντίστροφα και καλωσορίζουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων!

Παράλληλες εορταστικές δράσεις για παιδιά

Οι ξεχωριστές στιγμές όμως δεν σταματούν εδώ! Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, το River West μετατρέπεται σε έναν ζωντανό κόσμο δημιουργίας και παραμυθιού, προσκαλώντας τους μικρούς του φίλους να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις.

Charms for Christmas: Καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου το Επίπεδο 1 μετατρέπεται σε ένα δημιουργικό εργαστήρι γεμάτο χρώμα! Κεραμικές χάντρες, πολύχρωμα κορδόνια και γιορτινά διακοσμητικά συνδυάζονται για να δημιουργηθούν μοναδικά charms για τσάντες και κασετίνες. Κάθε παιδί παίρνει μαζί του τη δημιουργία του, ενώ τα υλικά ανανεώνονται κάθε εβδομάδα για νέους συνδυασμούς.

Πότε: 2 έως 27 Νοεμβρίου (κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη & Παρασκευή) | 17:00 – 20:00

Πού: Επίπεδο 1 River West

Αφήγηση παραμυθιού: «Η Μπάμπουσκα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Η τρυφερή χριστουγεννιάτικη ιστορία ζωντανεύει στο River West. Μια περιπέτεια με πρωταγωνίστρια τη Μπάμπουσκα, τρεις μάγους-βασιλιάδες κι ένα αστέρι πιο φωτεινό από όλα τα άλλα, που θα ταξιδέψει τους μικρούς μας φίλους στον κόσμο του παραμυθιού!

Πότε: Πέμπτες 12 & 19 Νοεμβρίου | 19:00

Πού: Επίπεδο 1 River West.

Η γιορτινή εμπειρία στο River West ολοκληρώνεται με επιλογές για όλη την οικογένεια, από τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τις ευχάριστες στάσεις στους χώρους εστίασης για καφέ, φαγητό ή γλυκό, μέχρι τις στιγμές παιχνιδιού και χαλάρωσης για τους μικρούς μας φίλους στους υπαίθριους χώρους πρασίνου και την παιδική χαρά.

Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις στο River West!