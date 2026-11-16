Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω: Δυνατό μήνυμα πρόληψης από τη Hawkins & Brimble Ελλάδος για το Movember 2026

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η ετήσια Δράση Πρόληψης Καρκίνου του Προστάτη της Hawkins & Brimble Ελλάδος, στο πλαίσιο του παγκόσμιου κινήματος Movember, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή της στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της ανδρικής υγείας. Για ακόμη μία χρονιά, η εταιρεία στάθηκε αρωγός στο έργο του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.), συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης.

Η φετινή δράση κορυφώθηκε την Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου στην Barberia Atenes, όπου επισκέπτες, φίλοι του brand, εκπρόσωποι των Μέσων, συνεργάτες και υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη μέσα από συζητήσεις με εκπροσώπους της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

Παράλληλα, απόλαυσαν δωρεάν υπηρεσίες περιποίησης προσώπου (ξύρισμα, trimming ή περιποίηση μουστακιού) με προϊόντα Hawkins & Brimble από τους έμπειρους barbers της Barberia Atenes, σε μια εκδήλωση που συνδύασε με μοναδικό τρόπο τη φροντίδα, την ενημέρωση και την κοινωνική προσφορά, μεταφέροντας το μήνυμα της καμπάνιας «Φροντίζω – Ενημερώνομαι – Προλαμβάνω».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Movember, η Hawkins & Brimble Ελλάδος ανέδειξε τη σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου, υπενθυμίζοντας ότι ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες, αλλά και μία νόσο που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε, για ακόμη μία χρονιά, ότι η ενημέρωση γύρω από την ανδρική υγεία αποτελεί υπόθεση όλων μας και ότι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τον ανοιχτό διάλογο γύρω από την πρόληψη μπορούν να έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η Hawkins & Brimble Ελλάδος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στήριξαν τη φετινή δράση και ιδιαίτερα τους χορηγούς και συνεργάτες της, Barberia Atenes, Άρωμα Catering, Corona Cero, wine bar heteroclito, Wigglesteps και Κοσμοϊατρική, καθώς και τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας για την πολύτιμη συμβολή τους στην ενημέρωση του κοινού.



Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, η Hawkins & Brimble Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την πρόληψη και την ενημέρωση, γιατί η φροντίδα του εαυτού είναι δύναμη και η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές.



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