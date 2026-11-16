Falconeri: Store re-opening στην καρδιά της Αθήνας

Η Falconeri υποδέχεται ξανά το κοινό στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας, παρουσιάζοντας έναν ανανεωμένο χώρο που συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική με τη διαχρονική κομψότητα. Η ατμόσφαιρα του χώρου είναι ζεστή με σύγχρονες σχεδιαστικές επιλογές που αναδεικνύουν τα προϊόντα και αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία αγορών.

Στη διακόσμηση και τα έπιπλα κυριαρχούν φυσικά υλικά και ιδιαίτερες υφές, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία της Falconeri: αυθεντικότητα, απλότητα και διαχρονική πολυτέλεια. Με έμφαση στη λεπτομέρεια, την ποιότητα και την αισθητική αρμονία, το νέο περιβάλλον δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία μόδας, διατηρώντας παράλληλα τον premium χαρακτήρα και την ξεχωριστή ταυτότητα του brand.

Το re-opening σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το κατάστημα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Falconeri να εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας σε χώρους που εκφράζουν τη φιλοσοφία της και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του κοινού.

Το ιταλικό premium brand που ειδικεύεται στο premium cashmere, αποτελεί ένα από τα 5 brand που εισάγει σήμερα στην ελληνική αγορά ο όμιλος Calin Group (Calzedonia, Intimissimi, IUMAN- Intimissimi Uomo και Tezenis). Η αλυσίδα έχει παρουσία σε 22 χώρες με 201 καταστήματα ενώ στην Ελλάδα αριθμεί 4 καταστήματα:

Πανεπιστημίου 6, Σύνταγμα

Λεωφόρος Κηφισίας 37 A, Εμπορικό Κέντρο ‘Golden Hall’.

Αγγέλου Μεταξά 35, Γλυφάδα

Mητροπόλεως 50, Θεσσαλονίκη.