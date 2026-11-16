Ιωάννα Τούνη: Απαντά στον σάλο για τη γούνα των 249 ευρώ! “Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις”

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Ιωάννα Τούνη, αυτή τη φορά με αφορμή μια συνθετική γούνα από την εταιρεία ρούχων της, Bubblegun, η οποία πωλείται στην τιμή των 249 ευρώ. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν όταν χρήστες του διαδικτύου εντόπισαν παρόμοια πανωφόρια σε κινεζικές πλατφόρμες αγορών, αλλά σε αρκετά χαμηλότερες τιμές.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αποφάσισε να απαντήσει δημόσια μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, εξηγώντας πώς προκύπτει η τιμή του συγκεκριμένου ρούχου και γιατί, σύμφωνα με την ίδια, δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα αντίστοιχο προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα.

«Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει»

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε αρχικά να αναφερθεί στο κόστος παραγωγής, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία της κατασκευάζει τα ρούχα της στην Ελλάδα και πως οι οικονομικές απαιτήσεις μιας ελληνικής επιχείρησης διαφέρουν σημαντικά από εκείνες μιας εταιρείας του εξωτερικού.

«Πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική. Το ύφασμά της κοστίζει περίπου 50 ευρώ. Υπάρχει έξτρα η φόδρα. Κουτσά στραβά μιλάμε για περίπου 70 ευρώ η γούνα. Για τη γούνα αυτή έχουν δουλέψει και πόσοι άνθρωποι. Η φορολογία σε άλλες χώρες είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Για ένα προϊόν που πουλάμε 50 ευρώ, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και άλλα έξοδα και δεν μιλάμε για αισχροκέρδεια».

Με αυτόν τον τρόπο, η επιχειρηματίας προσπάθησε να εξηγήσει ότι η τελική τιμή ενός ρούχου δεν εξαρτάται μόνο από το κόστος των υλικών, αλλά περιλαμβάνει επιπλέον έξοδα παραγωγής, εργατικά και φορολογικές υποχρεώσεις.

«Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου»

Στη συνέχεια, η Ιωάννα Τούνη στάθηκε ιδιαίτερα στα σχόλια που δέχτηκε για την τιμή της γούνας, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θέλει να διαθέσει το συγκεκριμένο ποσό για την αγορά της.

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δεν θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δεν σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας ας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα».

Τι απαντά για την ομοιότητα με τη γούνα της κινεζικής εταιρείας

Ένα ακόμη ζήτημα που προκάλεσε συζητήσεις ήταν η μεγάλη ομοιότητα του πανωφοριού της Bubblegun με προϊόν που κυκλοφορεί σε κινεζική πλατφόρμα. Η influencer δεν αρνήθηκε ότι τα δύο σχέδια μοιάζουν, ωστόσο επέμεινε ότι πρόκειται για διαφορετικά ρούχα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι στον χώρο της μόδας είναι συνηθισμένο να κυκλοφορούν παρόμοια σχέδια από διαφορετικές εταιρείες, καθώς οι τάσεις επηρεάζουν τόσο τους μεγάλους οίκους όσο και τις μικρότερες επιχειρήσεις.

«Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο. Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα, όπως αυτή και λοιπά, να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας».

Η ίδια αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες διαφορές ανάμεσα στα δύο πανωφόρια, όπως το μήκος του γιακά και η φόδρα, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για το ίδιο προϊόν.

«Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δεν θα με πιστεύεις: Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun, φτιαγμένο στην Ελλάδα, πέρα από τον γιακά που ο δικός μας είναι πιο μακρύς, η γούνα έχει μια εντελώς διαφορετική φόδρα. Γενικά μιλάμε για ένα διαφορετικό προϊόν».

Η επιμονή της στην ελληνική παραγωγή

Η Ιωάννα Τούνη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην προέλευση των ρούχων της, δηλώνοντας ότι όλα τα προϊόντα της Bubblegun κατασκευάζονται στην Ελλάδα.

«Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν, από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως τα προϊόντα μας είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δεν θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι ότι είναι φτιαγμένο στην Ελλάδα, ενώ δεν είναι».

Με την τοποθέτησή της, η influencer θέλησε να υπερασπιστεί την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησής της και να απαντήσει στις αμφισβητήσεις για την προέλευση του προϊόντος. Το βασικό της επιχείρημα παραμένει ότι ένα ρούχο ελληνικής παραγωγής έχει διαφορετικό κόστος από ένα αντίστοιχο εισαγόμενο, ενώ η τελική απόφαση για την αγορά του ανήκει αποκλειστικά στον καταναλωτή.