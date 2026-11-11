«From Swing to Rock ’n’ Roll» Vanila Swing στο Theatre of the No

Το Theatre of the NO υποδέχεται ξανά τους VANILA SWING την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:30, με το “From Swing to Rock ’n’ Roll”, ένα ξεχωριστό live αφιερωμένο στη μουσική διαδρομή από το swing στο rock ’n’ roll.

Μετά από 15 χρόνια δυναμικής παρουσίας στη μουσική σκηνή της Αθήνας και αμέτρητες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, οι VANILA SWING ζωντανεύουν επί σκηνής την εξέλιξη της μουσικής που καθόρισε τη σύγχρονη εποχή. Από τα αμερικανικά juke joints και τις λαμπερές ballroom αίθουσες των ’30s και ’40s μέχρι τα clubs και τις συναυλιακές σκηνές των ’50s, μας ταξιδεύουν σε μια εποχή γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και αυθεντική vintage αισθητική.

Με βασικό άξονα το swing και τις rhythm & blues επιρροές, το συγκρότημα παρουσιάζει ένα live με τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές, μια εποχή όπου ο ρυθμός, το groove και η σκηνική ενέργεια διαμόρφωσαν έναν νέο μουσικό κόσμο.

Οι Benny Goodman, Duke Ellington και Ruth Brown συναντούν τους Elvis Presley, Chuck Berry, Carl Perkins, Wanda Jackson και Jerry Lee Lewis, σε ένα μουσικό οδοιπορικό όπου η κομψότητα του swing μεταμορφώνεται σταδιακά στην εκρηκτική ενέργεια του rock ’n’ roll.

Ένα live γεμάτο groove, νοσταλγία, αυθεντικό swing feeling και ασταμάτητο χορό, θυμίζοντας μας τη δύναμη που κρύβει η μουσική!

Info

Λήδα Aγγελάκη: φωνή

Ανδρέας Καμπύλης: κιθάρα

Σταύρος Ράπτης: κοντραμπάσο

Δημήτρης Γρηγοριάδης: τύμπανα

Κωνσταντίνος Ζώτος: πιάνο

Φωνητικά: Νικολαΐα Τριανταφύλλου, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου



Ημ/νια:

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:30



Tιμή Εισιτήριου: 12€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.ticketmaster.gr/theatre-of-the-no-vanila-swing_sen_2008400.html



THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

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