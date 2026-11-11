Κωτσόβολος: Περισσότερες ευκαιρίες για τον πελάτη στη φετινή Black Friday

Η Κωτσόβολος μετατρέπει τη φετινή Black Friday σε μία εμπειρία αγοράς με πολλαπλά οφέλη για όλους. Με αχτύπητες τιμές, αποκλειστικές προσφορές μελών και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή και την πληρωμή, η εταιρεία φέρνει μια σειρά από Black Friday master hacks που κάνουν την αγοραστική εμπειρία πιο απλή και πιο προσαρμοσμένη σε κάθε περίπτωση. Για τους ιδιώτες, το myK, το Deal Maker και το SplitPay αναβαθμίζουν την εμπειρία αγορών, ενώ για πρώτη φορά η Κωτσόβολος διαθέτει αποκλειστικές Black Friday προσφορές και για επαγγελματίες μέσω του K2B.

Deal Maker: Όταν όλοι κυνηγούν Black Friday τιμές, εσύ μπορείς να διαμορφώσεις τη δική σου!

Στη Black Friday η αναζήτηση της καλύτερης τιμής βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Με το Deal Maker, όμως, ο πελάτης μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Σε επιλεγμένα προϊόντα έχει τη δυνατότητα να μπει στο chat, να προτείνει την τιμή που θέλει και να τη διαπραγματευτεί μέχρι να υπάρξει Deal. Έτσι, δεν περιορίζεται απλώς στην αναζήτηση μιας διαθέσιμης προσφοράς, αλλά αποκτά ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής.



myK: Το master hack της πρόσβασης σε αποκλειστικές προσφορές



Τα μέλη του myK έχουν πρόσβαση και σε αποκλειστικές προσφορές μελών, μαζί με πρόσθετα προνόμια, όπως κουπόνια αγορών και δωρεάν efood pro. Έτσι, το myK δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να βρεθούν ένα βήμα μπροστά την περίοδο αυτή, έχοντας πρόσβαση και σε προσφορές που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του.



SplitPay: Το master hack της ευελιξίας στην πληρωμή

Στη Black Friday, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βρεις την κατάλληλη τιμή, αλλά και να μπορείς να ολοκληρώσεις την αγορά σου με τον τρόπο που σε εξυπηρετεί. Με το SplitPay, ο πελάτης μπορεί να συνδυάσει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στην ίδια συναλλαγή, είτε η αγορά πραγματοποιείται online, είτε σε κατάστημα. Έτσι, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο πληρωμής στις δικές του ανάγκες.



Στη λογική αυτή έρχεται ο Γιάννης ο Μάστερ, ο ήρωας της φετινής Black Friday της Κωτσόβολος, για να εκφράσει τη συνολική πρόταση της Κωτσόβολος για τη φετινή περίοδο. Εφευρετικός, εξοικειωμένος με την τεχνολογία και πάντα σε αναζήτηση της πιο έξυπνης λύσης, εκφράζει τη φιλοσοφία πίσω από τα Black Friday master hacks της Κωτσόβολος: περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη ευελιξία και περισσότερες επιλογές, ώστε κάθε πελάτης να διαμορφώνει την αγορά του με βάση τις δικές του ανάγκες.