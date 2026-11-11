PARROTING by Christina Lappa

Η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή συνάντηση τέχνης και δημιουργικής έκφρασης, με την καλλιτέχνιδα να παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τη νέα της εικαστική ενότητα, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν έναν πολύχρωμο κόσμο γεμάτο συμβολισμούς και αναφορές στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» άνθρωποι από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό χώρο, καθώς και πολλοί φιλότεχνοι και φίλοι της γκαλερί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν τα έργα της νέας ενότητας, με την καλλιτέχνιδα να δέχεται ερωτήσεις, να συνομιλεί με τους επισκέπτες και να μοιράζεται σκέψεις για την έμπνευση και τη δημιουργική διαδικασία πίσω από το PARROTING.

Πόσο από τη φωνή μας είναι πραγματικά δική μας;

Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που διατρέχει τη νέα εικαστική ενότητα της Χριστίνας Λάππα.

Με πρωταγωνιστή τον παπαγάλο, ένα πλάσμα συνδεδεμένο με τη μίμηση, την επανάληψη και την επικοινωνία, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί μια σειρά έργων όπου οι μορφές αποκτούν σχεδόν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και μετατρέπονται σε συμβολικούς καθρέφτες της συμπεριφοράς μας.

Μέσα από έντονα χρώματα, εξπρεσιονιστικές και αφαιρετικές φόρμες και δυναμικές συνθέσεις, το PARROTING εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογικότητα, τη μίμηση και την αυθεντικότητα, την ανάγκη να ανήκουμε και την επιθυμία να εκφραζόμαστε με τη δική μας φωνή.

Το PARROTING δεν μιλά μόνο για τους παπαγάλους. Μιλά για εμάς.

Η Χριστίνα Λάππα, με διεθνή παρουσία στον χώρο της σύγχρονης τέχνης και του design, συνεχίζει μέσα από τη νέα της δουλειά να αναπτύσσει τη χαρακτηριστική εικαστική της γλώσσα, συνδυάζοντας το χρώμα, την ένταση και τον συμβολισμό.

Παράλληλα, ως ιδρύτρια των CL Art Galleries στην Αθήνα και τη Χαλκιδική, διατηρεί ενεργή παρουσία στην ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η έκθεση PARROTING συνεχίζεται στην CL Art Gallery Athens, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει από κοντά έναν ιδιαίτερο εικαστικό κόσμο που θέτει ερωτήματα για την ταυτότητα, την επικοινωνία και την προσωπική έκφραση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

PARROTING by Christina Lappa | Solo Art Exhibition

Διάρκεια: Έως 12 Δεκεμβρίου 2026

CL Art Gallery Athens | Χάρητος 10, Κολωνάκι, 106 75 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη 16:00–20:00 | Τετάρτη–Παρασκευή 12:00–20:00 | Σάββατο 11:00–16:00