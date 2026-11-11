L’OCCITANE EN PROVENCE: CRAFT THE SURPRISE

Με έμπνευση από την Art de Vivre της Προβηγκίας και τη χαρά της προσφοράς, η L’Occitane en Provence γιόρτασε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου τα Χριστούγεννα, μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση στο The Events Manifesto, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι καλεσμένοι είχαν της ευκαιρία να ανακαλύψουν τις φετινές χριστουγεννιάτικές συλλογές του γαλλικού οίκου, με μια σειρά από ξεχωριστές προτάσεις gifting που προσκαλούν όλους να ανακαλύψουν την «Τέχνη της Έκπληξης». Ανάμεσά τους, τα Advent Calendars, με 24 επιλεγμένους θησαυρούς για κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς και τα εορταστικά ornaments και crackers, που κρύβουν μικρές εκπλήξεις και δίνουν μια ξεχωριστή πινελιά στη γιορτινή προσφορά. Τη συλλογή συμπληρώνουν τα εμβληματικά gift boxes του οίκου, τυλιγμένα με τα εποχιακά σχέδια της καλλιτέχνιδας Caroline Romain-Desfossés.

Στη φετινή χριστουγεννιάτικη συλλογή ξεχωρίζουν επίσης οι δύο limited edition αρωματικές προτάσεις, Veillée Pralinée και Nuit en Pinède, που μεταφέρουν τη ζεστασιά και τη μαγεία της Προβηγκίας μέσα από ξεχωριστές αρωματικές συνθέσεις.

Μέσα σε ειδικά σχεδιασμένες κάρτες, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γράψουν τις δικές τους ευχές για το 2027, δημιουργώντας το δικό τους προσωπικό ενθύμιο εν όψη της νέας χρονιάς. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα μικρό συμβολικό δώρο για κάθε καλεσμένο: ένα μπουκέτο με κλαδί πεύκου και ξύλο κανέλας, εμπνευσμένο από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της φετινής χριστουγεννιάτικης καμπάνιας.

Η γαστρονομική εμπειρία συμπληρώθηκε με δροσερά Lillet Rosé Spritz, ενώ ο exclusive pastry chef Στέλιος Παρλιάρος έδωσε το δικό του τόνο, με το Chocolate & Hazelnut Bûche: έναν κορμό bitter σοκολάτας με πραλίνα φουντουκιού και αφράτο σοκολατένιο μπισκότο.

Μέσα από τη φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια Craft the Surprise, η L’Occitane en Provence αναδεικνύει τη χαρά της προσφοράς και της φιλοξενίας, υπενθυμίζοντας πως οι πιο όμορφες εκπλήξεις κρύβονται συχνά στις μικρές λεπτομέρειες.

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Instagram: @loccitane

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Οι συλλογές του οίκου είναι διαθέσιμες στα παρακάτω καταστήματα και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και e-shops:

L’Occitane en Provence — Κασσαβέτη 4, Κηφισιά

L’Occitane en Provence — Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Κολωνάκι

L’Occitane en Provence — Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 17, Πειραιάς

L’Occitane en Provence — Πλ. Εσπερίδων 2, Γλυφάδα

L’Occitane en Provence — Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη