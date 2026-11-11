Βροχερός καιρός και στεγνά ρούχα με LG AI Dual Inverter με AI Dry™

Οι βροχερές ημέρες, η αυξημένη υγρασία και η έλλειψη ηλιοφάνειας συχνά κάνουν το στέγνωμα των ρούχων μια καθημερινή πρόκληση. Όταν το άπλωμα στο μπαλκόνι δεν αποτελεί επιλογή και τα ρούχα αργούν να στεγνώσουν μέσα στο σπίτι, η LG προσφέρει μια έξυπνη λύση που συνδυάζει τεχνολογία, φροντίδα υφασμάτων και ευκολία, τα στεγνωτήρια LG AI DUAL Inverter με AI Dry™. Με προηγμένες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν τη διαδικασία στεγνώματος, τα LG στεγνωτήρια προσφέρουν μια πρακτική λύση για χρήστες που θέλουν να έχουν τα ρούχα τους έτοιμα, χωρίς να εξαρτώνται από τον ήλιο.1

Η τεχνολογία AI Dry™ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιστοποιεί το στέγνωμα ανάλογα με τον τύπο των υφασμάτων και το μέγεθος του φορτίου. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και της ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα φροντίδα στα υφάσματα.2 Στην καρδιά των στεγνωτηρίων βρίσκεται η τεχνολογία AI DUAL Inverter™, η οποία σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας, υποστηρίζει αποτελεσματικό στέγνωμα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συμβάλλει στον περιορισμό της συρρίκνωσης των υφασμάτων, ενώ βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανάλογα με το πρόγραμμα και το φορτίο. Επιπλέον, το στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία με τεχνολογία αντλίας θερμότητας συμβάλλει και αυτό στον περιορισμό της συρρίκνωσης. Οι δύο κύλινδροι στο εσωτερικό του Dual Inverter Heat Pump™ περιστρέφονται προς αντίθετες κατευθύνσεις για την εξισορρόπηση και τη μείωση των δονήσεων κατά το στέγνωμα. 3

Παράλληλα, η λειτουργία TurboDry προσφέρει τη δυνατότητα στεγνώματος σε μόλις 81 λεπτά. Έτσι, όταν ο χρόνος πιέζει και τα αγαπημένα ρούχα πρέπει να είναι σύντομα στη διάθεσή σας, η LG προσφέρει μια επιπλέον επιλογή για πιο γρήγορη φροντίδα. 4Η εμπειρία ολοκληρώνεται με πρακτικές λειτουργίες, όπως ο αυτοκαθαριζόμενος συμπυκνωτής, που διευκολύνει τη συντήρηση της συσκευής.5 Η παροχή φροντίδας των στεγνωτηρίων της LG δεν περιορίζεται μόνο προς τα ρούχα αλλά και προς τους χρήστες. Το πρόγραμμα Allergy Care μειώνει τα ακάρεα σκόνης που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και συνδυάζει πρακτικότητα και υγιεινή. 6

Με τη λειτουργία Smart Pairing™, το πλυντήριο και το στεγνωτήριο LG συνεργάζονται έξυπνα, καθώς το πλυντήριο μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες για το πρόγραμμα πλύσης στο στεγνωτήριο, βοηθώντας στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος στεγνώματος.7 Η οργάνωση των οικιακών εργασιών γίνονται ευκολότεροι μέσω της εφαρμογής LG ThinQ™, καθώς οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και να διαχειρίζονται το στεγνωτήριό τους από απόσταση, να παρακολουθούν τη λειτουργία του και να αξιοποιούν έξυπνες δυνατότητες της συσκευής τους. 8



Με τα στεγνωτήρια LG AI DUAL Inverter με AI Dry™, η βροχή δεν χρειάζεται να αλλάζει το καθημερινό πρόγραμμα. Γιατί, ακόμη κι όταν έξω βρέχει, η καθημερινότητα μπορεί να συνεχίζεται με στεγνά ρούχα και περισσότερη άνεση με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και της LG τεχνολογίας.

1 Αφορά τα μοντέλα: RHX5010THB, RHX5009TWB, RHX5009NBB

2 Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Ιούλιο του 2024. Σε σύγκριση με το πρόγραμμα βαμβακερών, το πρόγραμμα AI Dry παρουσιάζει μείωση του χρόνου στεγνώματος και της κατανάλωσης ενέργειας με ένα μικτό φορτίο 3 kg απαλών υφασμάτων (ανάμικτα πουκάμισα, μπλούζες, αθλητικά t-shirt, φούστες από σιφόν, σορτς από πολυεστέρα, κ.λπ.) (RH90X75V3N). Ανάλογα με τον τύπο και το πάχος των ρούχων και το περιβάλλον, ο χρόνος ή η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί και να διαφέρουν τα αποτελέσματα.Η ανίχνευση AI ενεργοποιείται όταν το φορτίο είναι κάτω από 5 kg. Το AI Dry πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με παρόμοιους τύπους υφασμάτων.

3 Η δοκιμή έγινε από την Intertek τον Ιούλιο του 2024. Σε σύγκριση με το πρόγραμμα βαμβακερών, το πρόγραμμα AI Dry παρουσιάζει μείωση του χρόνου στεγνώματος και της κατανάλωσης ενέργειας με ένα μικτό φορτίο 3 kg απαλών υφασμάτων (ανάμικτα πουκάμισα, μπλούζες, αθλητικά t-shirt, φούστες από σιφόν, σορτς από πολυεστέρα κ.λπ.) (Με βάση το αντιπροσωπευτικό μοντέλο AI Dry: RH90X75V3N. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, το φορτίο και το περιβάλλον.) Δεν είναι όλα τα φορτία επιλέξιμα για εξοικονόμηση ενέργειας. Ανάλογα με τον τύπο και το πάχος των ρούχων και το περιβάλλον, ο χρόνος ή η κατανάλωση ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί και να διαφέρουν τα αποτελέσματα. Η ανίχνευση AI ενεργοποιείται όταν το φορτίο είναι κάτω από 5 kg. Το AI Dry πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με παρόμοιους τύπους υφασμάτων [δεν ανιχνεύονται όλα τα υφάσματα].Δοκιμασμένο από την Intertek τον Αύγουστο του 2024, κύκλος για Βαμβακερά του στεγνωτηρίου LG Heatpump σε σύγκριση με το πρόγραμμα Στέγνωμα μόνο του συμβατικού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου της LG με βάση φορτία 3 kg IEC με 60% αρχική περιεκτικότητα υγρασίας (RH90X75V3N έναντι F4Y7RRPYW).

4 Δοκιμασμένο από την Intertek τον Ιούλιο του 2024, κύκλος TurboDry με βάση φορτία 5 kg (ανάμικτα πουκάμισα, πολυεστερικά t-shirt 100%, βαμβακερά t-shirt 100%) με 33% αρχική περιεκτικότητα υγρασίας σε θερμοκρασία 23°C. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα ρούχα και το περιβάλλον.

5 Η καθαριότητα του συμπυκνωτή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Η συχνότητα λειτουργίας Auto Cleaning του συμπυκνωτή διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την αρχική ποσότητα υγρασίας των ρούχων.

6 Το πρόγραμμα Allergy Care είναι εγκεκριμένο από το BAF (Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών) και μειώνει τα αλλεργιογόνα όπως τα ακάρεα οικιακής σκόνης.

7 Η χρήση αυτής της λειτουργίας απαιτεί τη σύνδεση του πλυντηρίου και του στεγνωτηρίου στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi και την εγγραφή τους στην έξυπνη εφαρμογή LG ThinQ™.

8 Τα έξυπνα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το μοντέλο. Απευθυνθείτε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην LG για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Η υποστήριξη για έξυπνες οικιακές συσκευές που είναι συμβατές με τo Google Assistant, ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα και ανάλογα με τον εξοπλισμό έξυπνου σπιτιού που διαθέτετε.