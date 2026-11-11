Η Disney παρουσιάζει τη νέα γιορτινή ταινία μικρού μήκους «Το Αόρατο Άλογο», σε σκηνοθεσία του Dougal Wilson, τώρα διαθέσιμη στο Disney+ και online.

Με τη δύναμη της φαντασίας και τις οικογενειακές στιγμές στο επίκεντρο, η νέα ταινία μικρού μήκους σηματοδοτεί την έναρξη της παγκόσμιας καμπάνιας της Disney, «Χαρίστε Μαγεία στις Γιορτές», που ενώνει μοναδικές εμπειρίες, κορυφαίο ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ξεχωριστές προτάσεις δώρων, παράλληλα με πρωτοβουλίες στήριξης παιδιών και οικογενειών.

Σε σκηνοθεσία του Dougal Wilson, η γιορτινή ταινία μικρού μήκους της Disney, «Το Αόρατο Άλογο» αφηγείται την ιστορία του Jack, ενός αγοριού που νιώθει πως έχει πια μεγαλώσει και έχει αφήσει πίσω του τη μαγεία των γιορτών. Όταν ένα μυστηριώδες, αόρατο πλάσμα εμφανίζεται στη ζωή του την περίοδο των γιορτών, ο Jack παρασύρεται σε μια περιπέτεια που ξυπνά ξανά τη φαντασία του και τον φέρνει πιο κοντά στην οικογένειά του. Η ταινία είναι μια ιστορία για τη μαγεία που μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένεις και μια υπενθύμιση ότι οι πιο πολύτιμες γιορτινές αναμνήσεις συχνά ξεκινούν απλώς με λίγη πίστη. Η γιορτινή ταινία μικρού μήκους της Disney, «Το Αόρατο Άλογο» είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+ και online.

«Η Disney αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι των παραδόσεων, των αναμνήσεων και των στιγμών που κάνουν την περίοδο των γιορτών τόσο ξεχωριστή για τις οικογένειες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Asad Ayaz, Chief Marketing and Brand Officer της The Walt Disney Company. «Αυτή την εποχή, φέρνουμε κοντά ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Disney, δίνοντας στις οικογένειες ακόμη περισσότερους τρόπους να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών: ένα ταξίδι που θα θυμούνται για χρόνια, μια νέα αγαπημένη ιστορία για να απολαύσουν μαζί, το δώρο που ονειρεύονται κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και για τα παιδιά και τις οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη, την ευκαιρία να δουν μια ευχή τους να γίνεται πραγματικότητα».

Καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών, η Disney θα συνεχίσει να προσφέρει στιγμές μαγείας σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η Disney στηρίζει το Make-A-Wish® Foundation καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, συμβάλλοντας στη δημιουργία στιγμών χαράς, ανακούφισης και οικογενειακής σύνδεσης για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες και τις οικογένειές τους. Μέσα από τη νέα ταινία μικρού μήκους, η Disney φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενημέρωση και τη συγκέντρωση πόρων για τον οργανισμό, αλλά και να χαρίσει ακόμη περισσότερη μαγεία σε παιδιά και οικογένειες μέσα από ξεχωριστές εκπλήξεις και αξέχαστες εμπειρίες στο πλαίσιο του προγράμματος εκπλήρωσης ευχών στη Disneyland Paris.