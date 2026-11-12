ATHENION: Το νέο εστιατόριο στο Κολωνάκι που φέρνει κάτι από την παλιά Αθήνα

Η Αθήνα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα εστιατόριά της. Κάποια τα γνωρίζουμε από πάντα, άλλα τα ανακαλύπτουμε τυχαία και μερικά καταφέρνουν να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας πριν καλά καλά το καταλάβουμε.

Μια τέτοια περίπτωση είναι η Μαντζάρου 3, στο Κολωνάκι. Το νεοκλασικό που για χρόνια αποτελούσε κομμάτι της κοινωνικής ζωής της περιοχής υποδέχεται πλέον το ATHENION, ένα νέο εστιατόριο που έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του, φιλοδοξώντας να δώσει τη δική του εκδοχή στο αθηναϊκό τραπέζι.

ATHENION – The New Athenian Table. Το όνομα προδίδει κάτι από τον χαρακτήρα του. Ένα σύγχρονο αθηναϊκό τραπέζι που δεν αναζητά την έμπνευσή του σε κάποια μακρινή γαστρονομική πρωτεύουσα, αλλά στην ίδια την Ελλάδα, στον πλούτο των πρώτων υλών της, στη μαγειρική της παράδοση, στις γεύσεις που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και εξακολουθούν να έχουν θέση στο σημερινό τραπέζι. Εδώ, όμως, η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται σαν κάτι που πρέπει να μείνει ανέγγιχτο. Υπάρχει διάθεση για πειραματισμό, για νέους συνδυασμούς και για μια πιο ελεύθερη προσέγγιση της ελληνικής κουζίνας.

Στο ATHENION, όμως, η εμπειρία δεν εξαντλείται σε όσα φτάνουν στο τραπέζι. Η φιλοσοφία του χτίζεται πάνω στη συνύπαρξη τριών εννοιών βαθιά ριζωμένων στην ελληνική φιλοξενία: Πρόσφορον • Οίνος • Σύναξις. Το φαγητό ως πράξη προσφοράς και γενναιοδωρίας, το κρασί ως σύμβολο γιορτής και συντροφικότητας και η σύναξη ως η βαθιά ελληνική συνήθεια να ερχόμαστε κοντά. Αυτήν ακριβώς τη διαχρονική συνήθεια επιχειρεί να επανασυστήσει το ATHENION.

Αυτή τη διαχρονικότητα αποπνέει και ο χώρος. Το νεοκλασικό της Μαντζάρου 3 διατηρεί τη γοητεία της παλιάς Αθήνας, αποκτώντας παράλληλα έναν φρέσκο, σύγχρονο αέρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κομψό, αλλά όχι απρόσιτο.

Υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια που συμπληρώνει το σκηνικό. Στον επάνω όροφο βρίσκεται το VOS, ένας χώρος αφιερωμένος στα cocktails, το κρασί και στις βραδιές που συνεχίζονται μετά το δείπνο. Δύο διαφορετικές διαθέσεις στην ίδια διεύθυνση, με το ATHENION να δίνει τον τόνο στο τραπέζι και το VOS να αναλαμβάνει τη συνέχεια.

Το Κολωνάκι δεν στερείται επιλογών. Γι’ αυτό και κάθε νέα άφιξη χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια ωραία διακόσμηση ή ένα ενδιαφέρον όνομα για να αποκτήσει τη δική της θέση. Το ATHENION έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει, φέρνοντας κάτι από τη γοητεία της παλιάς Αθήνας στο σήμερα. Την ιστορία ενός γνώριμου χώρου, την αυθεντικότητα της ελληνικής γαστρονομίας και εκείνη την αίσθηση φιλοξενίας που κάνει ένα εστιατόριο να γίνεται στέκι.

Η Μαντζάρου 3 έχει ήδη ζήσει πολλές διαφορετικές ζωές. Με το ATHENION, μόλις απέκτησε την επόμενη. Κι εμείς έχουμε έναν ακόμη λόγο να επισκεφθούμε το Κολωνάκι!