Σειρά KM 8000 της Miele: Όταν οι εστίες και τα σκεύη σου μιλούν

Έχεις περάσει πολύ χρόνο στην κουζίνα και είναι σίγουρο πως έχεις πλέον συνειδητοποιήσει ότι το περισσότερο άγχος στο μαγείρεμα το προκαλεί ένα και μόνο πράγμα: η διαχείριση της θερμοκρασίας. Γυρνάς την πλάτη σου για τριάντα δευτερόλεπτα για να κόψεις τα λαχανικά ή για να απαντήσεις σε ένα μήνυμα στο κινητό σου και ξαφνικά το νερό στα μακαρόνια ξεχειλίζει από την κατσαρόλα, ή το σκόρδο στο τηγάνι πέρασε το όριο του χρυσαφένιου χρώματος και πλέον πικρίζει.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση της Miele για τη νέα σειρά κουζινών KM 8000 και τα μαγειρικά σκεύη M Sense, η πρόταση της εταιρείας ήταν αναζωογονητικά απλή. Αντί να στέκεσαι πάνω από την κουζίνα και τα σκεύη λες και είσαι η baby sitter τους, η Miele έφτιαξε ένα σύστημα όπου οι εστίες ανταποκρίνονται σε πραγματικό χρόνο σε ό,τι συμβαίνει μέσα στο σκεύος. Η γερμανική εταιρεία το θέτει ξεκάθαρα: τίποτα δεν καίγεται, τίποτα δεν ξεχειλίζει.

Η κυκλοφορία της σειράς στην Ελλάδα

Για τη δική μας αγορά, η εκδήλωση είχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα που σχετίζεται με τον χρόνο και τις προτεραιότητες. Η Ελλάδα υποδέχτηκε τη σειρά KM 8000 ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές της Miele, μετά από την πρώτη παρουσίαση κατά τη διάρκεια της IFA στο Βερολίνο και μια πρώτη ιδέα που πήραμε στο Messinia Challenge 2026.

Η ίδια η παρουσίαση έγινε από τη Βασιλική Μαλλύρη, Cluster Category Manager Kitchen της Miele, που μας έδειξε το πώς το σύστημα ενσωματώνεται στην καθημερινότητα του σπιτιού αντί να αντιμετωπίζει το μαγείρεμα ως πείραμα σε επιστημονική εργαστήριο. Αυτή η αυτοπεποίθηση είναι πολύ λογική, αν σκεφτεί κανείς την πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Η Miele κατέγραψε πάνω από 10% ανάπτυξη στην Ελλάδα, με τις πωλήσεις της να ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ το 2026.

Πώς συνομιλεί η εστία με τα σκεύη

Οι περισσότερες «έξυπνες» συσκευές συνεχίζουν να εξαρτώνται από εμάς για να κάνουμε τις βαριές δουλειές, συνήθως πατώντας διάφορα κουμπιά σε μενού στο κινητό μας, την ώρα που τα χέρια μας είναι γεμάτα λάδι. Η προσέγγιση της Miele έχει αποτέλεσμα επειδή αποτελείται από ένα οικοσύστημα τριών πτυχών: την κουζίνα της σειράς KM 8000, τα σκεύη M Sense και την εφαρμογή της Miele.

Ανάμεσα στα δύο πρώτα κομμάτια του οικοσυστήματος υπάρχει μια μαγική σχέση. Τα σκεύη M Sense, κατσαρόλες και τηγάνια, έχουν σοβαρή, επαγγελματική σχεδίαση, αλλά στο εσωτερικό τους κρύβονται συστήματα ελέγχου με αφή και ως τρεις διαφορετικοί αισθητήρες. Καθώς μαγειρεύεις, το τηγάνι συνομιλεί συνεχώς με την εστία KM 8000 και συζητά συνεχώς για τη θερμοκρασία της βάσης της συσκευής και του φαγητού που περικλείεται σε αυτήν. Έτσι, η εστία προσαρμόζει συνεχώς και αυτόματα την εκπομπή ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Αν τσιγαρίζεις κάποια ευαίσθητη σάλτσα ή αν βράζεις γάλα, η εστία μειώνει τη θερμότητα πριν έρθει η βράση. Αν ρίξεις μια παγωμένη μπριζόλα στο καυτό τηγάνι, αυτό ενισχύει τη φωτιά για να κρατήσει το τσιγάρισμα ενιαίο και στη συνέχεια τη μειώνει για να μην καεί το κρέας. Μπορείς ακόμα και να αλλάξεις τις ρυθμίσεις απευθείας από το χερούλι, πάνω στο οποίο έχουν ενσωματωθεί πλήκτρα ελέγχου. Η εφαρμογή της Miele συμπληρώνει το σετ, προσφέροντας απομακρυσμένη παρακολούθηση, καθοδήγηση βήμα-βήμα σε συνταγές και αυτόματο συντονισμό με τους συμβατούς απορροφητήρες.

Σχεδιασμός για ανοιχτές κουζίνες

Οι σύγχρονες κουζίνες σπάνια βρίσκονται πλέον πίσω από κλειστές πόρτες. Γειτονεύουν με το καθιστικό ή την τραπεζαρία, κάτι που σημαίνει πως κανείς δεν θέλει να έχει μια τεράστια, μαύρη συσκευή με λευκά γράμματα να επιβάλλεται σε όλη την κουζίνα και να φαίνεται άχαρη όταν κάθεσαι με τους καλεσμένους σου.

Η σειρά KM 8000 έχει στόχο την οπτική ηρεμία. Όταν είναι κλειστή, οι εστίες δένουν με την επιφάνεια και προσφέρουν μια εικόνα πολύ μινιμαλιστική, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια του Messinia Challenge, όπου οι συσκευές είχαν τοποθετηθεί σε έναν απλοϊκό, ανοιχτό Μεσογειακό χώρο που περιβαλλόταν από φυσική πέτρα και ξύλο.

Πέρα από τις κλασσικές γυάλινες επιφάνειες, η Miele έχει διευρύνει το φινίρισμα των συσκευών της για να ταιριάζουν με τις απαλές χρωματικές παλέτες των εσωτερικών χώρων. Δίπλα στην ανθεκτική DiamondFinish και τη μειωμένων αντανακλάσεων MattFinish, η σειρά περιλαμβάνει την καινούρια επιλογή Pearlbeige, που δίνει στους σχεδιαστές και στους οικοδεσπότες μια πιο θερμή εναλλακτική λύση απέναντι στις κλασσικές, σκούρες συσκευές.

Μια οικογένεια συσκευών, όχι μια συσκευή για όλους

Μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι το γεγονός ότι η ονομασία KM 8000 αναφέρεται σε μια ολόκληρη σειρά συσκευών και όχι σε ένα και μοναδικό μοντέλο. Ανάλογα με τον τρόπο που μαγειρεύεις και τον χώρο που έχεις στον πάγκο σου, η σειρά μπορεί να σου προσφέρει συσκευές που ξεκινούν από τα 62 και τα 80 εκατοστά, μέχρι τα 91 και τα 94.

KM 8565 FL MattFinish : Ένα μοντέλο 62 εκατοστών με ζώνες μαγειρέματος PowerFlex, συμβατότητα με τα σκεύη M Sense και ματ επιφάνεια, ανθεκτική στις γρατζουνιές.

: Ένα μοντέλο 62 εκατοστών με ζώνες μαγειρέματος PowerFlex, συμβατότητα με τα σκεύη M Sense και ματ επιφάνεια, ανθεκτική στις γρατζουνιές. KM 8595 FL : Φτάνει τα 93,6 εκατοστά με ζώνες PowerFlex και πλήρη συμβατότητα με τις συσκευές M Sense, για οικογένειες με περισσότερα μέλη.

: Φτάνει τα 93,6 εκατοστά με ζώνες PowerFlex και πλήρη συμβατότητα με τις συσκευές M Sense, για οικογένειες με περισσότερα μέλη. KM 8685 FL : Στα 80 εκατοστά, σου επιτρέπει να τοποθετήσεις κατσαρόλες και τηγάνια οπουδήποτε πάνω στο γυαλί, χωρίς να ανησυχείς για σταθερές εστίες.

: Στα 80 εκατοστά, σου επιτρέπει να τοποθετήσεις κατσαρόλες και τηγάνια οπουδήποτε πάνω στο γυαλί, χωρίς να ανησυχείς για σταθερές εστίες. KM 8885 FL και KM 8895 FL Diamond & M Sense : Διατίθενται στα 80 και στα 93,6 εκατοστά αντίστοιχα, είναι τα μοντέλα flagship πλήρους επιφάνειας και συνδυάζουν το ισχυρό γυαλί DiamondFinish με απαλές σχεδιαστικές γραμμές, ενώ περιλαμβάνουν ένα voucher για τις πρώτες σου συσκευές M Sense.

: Διατίθενται στα 80 και στα 93,6 εκατοστά αντίστοιχα, είναι τα μοντέλα flagship πλήρους επιφάνειας και συνδυάζουν το ισχυρό γυαλί DiamondFinish με απαλές σχεδιαστικές γραμμές, ενώ περιλαμβάνουν ένα voucher για τις πρώτες σου συσκευές M Sense. KM 8684 FL PEBE: Η έκδοση Pearlbeige που ξεχωρίζει και που υποστηρίζει τα σκεύη M Sense, η οποία θα εμφανιστεί στην αγορά τον Απρίλιο του 2027. Λίγο αργότερα θα ακολουθήσει η KMDA 8683 FL για όσους θέλουν έναν ενσωματωμένο απορροφητήρα στη συσκευή.

Σε ποιους απευθύνεται το σύστημα

Δεν χρειάζεται να είσαι απόφοιτος σχολής μαγειρικής για να εκτιμήσεις μια εστία που αρνείται επίμονα να κάψει το φαγητό σου. Στην πραγματικότητα, η σειρά KM 8000 φαίνεται ειδικά κατασκευασμένοι για τους πολυάσχολους ανθρώπους που μαγειρεύουν την ώρα που εργάζονται στο σπίτι, που συζητούν, που πίνουν ένα ποτήρι κρασί με τους φίλους τους. Είναι επίσης ιδανική για όποιον ανακαινίζει ένα σπίτι με ενιαία κουζίνα και καθιστικό, κάποιον που νοιάζεται τόσο για την καθαρή εικόνα όσο και για την ισχύ των συσκευών του και ειδικά για όποιον έχει ήδη κάποιο φούρνο ή απορροφητήρα της Miele.

Τι να ζυγίσεις πριν την αγοράσεις

Όσο εντυπωσιακές κι αν είναι οι ζωντανές επιδείξεις συσκευών, η αναβάθμιση σε μια τέτοια πλατφόρμα εγείρει κάποιες πρακτικές ερωτήσεις που αξίζει να απαντηθούν πριν προχωρήσεις σε μια τέτοια επένδυση.

Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα σκεύη M Sense; Τα μαγειρικά σκεύη που έχεις ήδη στην κατοχή σου θα ζεσταίνονται φυσιολογικά σε μια συσκευή της σειράς KM 8000. Όμως, η αυτοματοποίηση της θερμοκρασίας, δηλαδή ο αυτόματος έλεγχος της θερμοκρασίας που αποτρέπει το κάψιμο και το βράσιμο, λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με τα σκεύη M Sense.

Ποιο είναι το πραγματικό κόστος; Πέρα από το κόστος της ίδιας της εστίας, θα πρέπει να αναλογιστείς και το κόστος της απόκτησης ενός σετ κατσαρολών και τηγανιών M Sense. Μπορείς βέβαια να δεις στο κατάστημα αν το μοντέλο που επίλεξες συμπεριλαμβάνει το voucher για τα σκεύη M Sense, κάτι που θα μειώσει την αρχική σου επένδυση.

Ταιριάζει η διαρρύθμιση της κουζίνας σου; Εφόσον η σειρά κυμαίνεται ανάμεσα στα 62 και στα 93 εκατοστά και με δεδομένες κάποιες ηλεκτρολογικές ανάγκες, αλλά και την κοπή του πάγκου, θα πρέπει να ελέγξεις τη συμβατότητα με τα ντουλάπια και τον απορροφητήρα νωρίς αν προγραμματίζεις κάποια ανακαίνιση.

Θα χρησιμοποιείς όντως την εφαρμογή; Οι καθοδηγούμενες συνταγές και οι ειδοποιήσεις στο κινητό είναι τέλειες στη θεωρία, αλλά θα πρέπει να δεις αν η εφαρμογή βελτιώνει όντως τη ρουτίνα σου ή αν προτιμάς να εξαρτάσαι από τα κουμπιά χειρισμού που βρίσκονται στα χερούλια των σκευών και στην ίδια την εστία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η σειρά KM 8000 δεν είναι μια απλή ανανέωση για το μαγείρεμα σε επαγωγικές εστίες. Μετατρέποντας τα σκεύη σε αισθητήρες και επιτρέποντας στις εστίες να ενεργούν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν αυτόματα, η Miele αντιμετωπίζει δύο από τους αρχαιότερους εκνευρισμούς στην κουζίνα. Το αν αυτό θα μεταμορφώσει την καθημερινότητα σου εξαρτάται από το αν τα σκεύη M Sense ταιριάζουν με τις αγαπημένες σου συνταγές, τα ντουλάπια και το budget σου. Ως μια ματιά σε μια πιο ήρεμη, πιο έξυπνη μαγειρική στο σπίτι, η σειρά KM 8000 βάζει τον πήχη πολύ ψηλά.