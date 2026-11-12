Φωτίζουμε τις πόλεις, λέμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους που τις κρατούν καθαρές!

Κάθε πρωί, πριν ακόμη ξεκινήσει ο ρυθμός της πόλης, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ήδη πιάσει δουλειά. Φροντίζουν τους δρόμους που διασχίζουμε, τις πλατείες όπου συναντιόμαστε, τα σχολεία όπου μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Άνθρωποι που προσφέρουν καθημερινά, συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ποιότητα της ζωής μας.

Η Καθαρή Εβδομάδα επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά, από τις 16 έως τις 22 Νοεμβρίου, για να πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους της καθαριότητας και να υπενθυμίσουμε πως η φροντίδα των πόλεών μας είναι υπόθεση όλων μας.

Με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την υποστήριξη της Kärcher Ελλάδος και τη συμμετοχή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, η φετινή πρωτοβουλία ενώνει πόλεις, ανθρώπους και διαφορετικές γενιές, μετατρέποντας την ευγνωμοσύνη σε συλλογική πράξη.

Φέτος, το μήνυμα της Καθαρής Εβδομάδας αποκτά φως, με τρεις κίτρινες καρδιές να ταξιδεύουν σε τρεις πόλεις της Ελλάδας. Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο. Τη σκυτάλη παίρνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ο Άγιος Δημήτριος, με τη φωταγώγηση στο Δημαρχείο της πόλης, ενώ το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Χαλκίδα ολοκληρώνει αυτή τη φωτεινή διαδρομή ευγνωμοσύνης, με τη φωταγώγηση στο Δημαρχείο της. Και στις τρεις πόλεις, οι φωταγωγήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19:30, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αναγνώρισης στους ανθρώπους της καθαριότητας.

Το φετινό μήνυμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική με τη συμμετοχή του Πέτρου Πολυχρονίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Ambassador της Καθαρής Εβδομάδας 2026. Με τη θετική του ενέργεια και την αμεσότητά του, θα δώσει τη δική του φωνή στο μήνυμα της ευγνωμοσύνης, συμμετέχοντας στις φωταγωγήσεις και προσκαλώντας τους πολίτες να γίνουν μέρος της πρωτοβουλίας.

Το μήνυμα της Καθαρής Εβδομάδας φτάνει και στη νέα γενιά, με τους μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου να συμμετέχουν σε μια συμβολική δράση καθαριότητας στον χώρο του σχολείου τους. Φορώντας κίτρινα γιλέκα, τα παιδιά θα πουν το δικό τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους εργαζομένους της καθαριότητας, ανακαλύπτοντας μέσα από μια βιωματική εμπειρία την αξία του σεβασμού, της συνεργασίας και της συλλογικής ευθύνης.

Γιατί οι μικρότερες πράξεις μπορούν να γίνουν η αρχή για τις μεγαλύτερες αλλαγές.

Στη φετινή προσπάθεια συμμετέχει και η ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα Πέλοπας Κιάτου, που συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Στον αγώνα του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, οι ποδοσφαιριστές θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο πανό με το μήνυμα «Λέμε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους της καθαριότητας!», τιμώντας όσους φροντίζουν καθημερινά το γήπεδο και αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να μεταφέρει μηνύματα που ξεπερνούν τα όρια του αγωνιστικού χώρου.

Μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης, συνεργασίες με τοπικές κοινωνίες, τηλεοπτικές αναφορές και πρωτοβουλίες στα Social Media, η Καθαρή Εβδομάδα 2026 καλεί όλους μας να αναγνωρίσουμε την προσφορά των ανθρώπων της καθαριότητας και να συμβάλουμε, με μικρές καθημερινές πράξεις, σε πόλεις πιο καθαρές και πιο όμορφες.

Η Καθαρή Εβδομάδα μάς καλεί όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης αλυσίδας ευγνωμοσύνης, αφήνοντας το δικό μας προσωπικό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο www.katharievdomada.gr

Γιατί πίσω από κάθε καθαρή πόλη υπάρχουν άνθρωποι που αξίζει να φωτίζουμε. Όχι μόνο για μία εβδομάδα, αλλά κάθε μέρα.