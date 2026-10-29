Περισσότερο καθημερινό περπάτημα συνδέεται με καλύτερες επιδόσεις σε γνωστικές δοκιμασίες

Το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία με πολλούς τρόπους και νέα έρευνα εξετάζει τη σχέση του και με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κινούνταν περισσότερο καθημερινά είχαν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένες γνωστικές δοκιμασίες. Δεν αποδεικνύουν, όμως, ότι τα περισσότερα βήματα από μόνα τους βελτιώνουν τη μνήμη ή άλλες νοητικές δεξιότητες.

Τι εξέτασαν οι ερευνητές

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, βασίστηκε σε στοιχεία από 3.093 ενήλικες ηλικίας 18 έως 93 ετών. Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές Fitbit για την καταγραφή των καθημερινών τους βημάτων, ενώ οι ερευνητές εξέτασαν επίσης δεδομένα αρτηριακής πίεσης που κάλυπταν διάστημα 14 ετών. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες έκαναν ηλεκτρονικές δοκιμασίες για την προσοχή, τον έλεγχο των παρορμήσεων και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούσαν άμεσες και μελλοντικές ανταμοιβές.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε τρεις ομάδες, με βάση τον μέσο ημερήσιο αριθμό βημάτων: περίπου 5.100, 8.900 και 14.200. Όσοι ανήκαν στις δύο ομάδες με τα περισσότερα βήματα είχαν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες που αξιολογούσαν τη διαρκή προσοχή, τον έλεγχο της προσοχής και τις επιλογές ανάμεσα σε άμεσες και μελλοντικές ανταμοιβές.

Τι έδειξαν τα ευρήματα για την πίεση

Η υψηλότερη συστολική πίεση, γνωστή και ως «μεγάλη», συνδέθηκε με χαμηλότερη επίδοση σε μία από τις δοκιμασίες, εκείνη που αφορούσε τις επιλογές ανάμεσα σε άμεσες και μελλοντικές ανταμοιβές. Η διαστολική πίεση, ή «μικρή», δεν έδειξε αντίστοιχη σημαντική σχέση με τις γνωστικές επιδόσεις.

Η αρτηριακή πίεση εξηγούσε μόνο ένα μικρό μέρος της σχέσης ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα και τον αυτοέλεγχο. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ίσως συμμετέχουν και άλλοι μηχανισμοί, όπως αλλαγές στη νευροπλαστικότητα, στη φλεγμονή ή στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Αυτές οι εξηγήσεις παραμένουν πιθανότητες προς διερεύνηση και όχι συμπεράσματα που αποδεικνύει η συγκεκριμένη μελέτη.

Συσχέτιση δεν σημαίνει αιτία

Η έρευνα προσθέτει στοιχεία στη συζήτηση για τη σχέση της κίνησης με τη γνωστική υγεία. Παρ’ όλα αυτά, είχε παρατηρητικό σχεδιασμό. Οι ερευνητές εντόπισαν μια σύνδεση ανάμεσα στον αριθμό των βημάτων και στις επιδόσεις των συμμετεχόντων, αλλά δεν μπορούν να συμπεράνουν ότι το περπάτημα προκάλεσε από μόνο του τις καλύτερες επιδόσεις.

Το καθημερινό περπάτημα παραμένει ένας απλός τρόπος να εντάξεις περισσότερη κίνηση στη μέρα σου. Τα συγκεκριμένα ευρήματα, όμως, δεν ορίζουν έναν αριθμό βημάτων ως εγγύηση για καλύτερη συγκέντρωση ή γνωστική λειτουργία.