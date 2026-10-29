Το φως της Αθήνας συναντά την παριζιάνικη λάμψη – Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Messika Paris, στην Boutique GOFAS Jewelry, στο κέντρο της Αθήνας

Εδώ και 5.000 χρόνια, τα άστρα φωτίζουν τον ουρανό της Αθήνας, ενώ το φως του ήλιου διαγράφει τις γραμμές της και διατρέχει τα σοκάκια της.

Από αυτό το σημείο της γης, πνεύμα και ιδέες ταξίδεψαν απλόχερα στον κόσμο, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην τέχνη και στην αναζήτηση της ομορφιάς.

Η ίδια αναζήτηση εξακολουθεί να εμπνέει τη δημιουργία.

Σαν ένα λαμπερό άστρο που συνδέει το διαχρονικό με το σύγχρονο, το φως βρίσκει σήμερα μια ξεχωριστή έκφραση στον κόσμο της Messika Paris.

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, η παριζιάνικη δημιουργικότητα συνάντησε την αθηναϊκή φιλοξενία στην BoutiqueGOFAS Jewelry της Σταδίου 3.

Ένα Cocktail Event αφιερωμένο στη Maison, έφερε τους προσκεκλημένους κοντά στη σύγχρονη κομψότητα, τη δημιουργική ελευθερία και την τολμηρή αισθητική της.

Υπό την καλλιτεχνική ματιά της Valérie Messika, η παράδοση της γαλλικής κοσμηματοποιίας αποκτά μια σύγχρονη έκφραση, όπου το φως και η κίνηση βρίσκονται στο επίκεντρο.

Αυτή η δημιουργική αντίληψη έδωσε τον τόνο στη βραδιά!

Η GOFAS Boutique και η παρακείμενη στοά Καλλιγά, διαμορφώθηκαν ειδικά για την περίσταση, με μωβ φωτισμούς και στοιχεία της χαρακτηριστικής ταυτότητας της Messika.

Μουσική και cocktails πλαισίωσαν τη συνάντηση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κομψότητας και απαράμιλλης λάμψης στην καρδιά της πόλης!

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ακόμη κεφάλαιο στη συνεργασία της GOFAS Jewelry με τη MESSIKA Paris, εκφράζοντας την κοινή τους προσήλωση στη δημιουργικότητα, την ποιότητα και την προσωπική εμπειρία.

Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, το φως απέκτησε για μια βραδιά την υπογραφή MESSIKA Paris και GOFAS Jewelry.