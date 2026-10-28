Πας μονοήμερη εκδρομή; Όσα αξίζει να έχεις μαζί σου!

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου είναι μια ωραία αφορμή για μια μικρή φθινοπωρινή απόδραση. Είτε έχεις κανονίσει βόλτα σε κάποιο κοντινό χωριό είτε μια μέρα στη φύση, λίγη προετοιμασία αρκεί για να περάσεις πιο άνετα και να απολαύσεις τη μέρα. Δεν χρειάζεται να πάρεις μαζί σου ολόκληρο το σπίτι. Μια μικρή τσάντα με τα απαραίτητα θα σου λύσει τα χέρια.

Ντύσου με layers

Το πρωί μπορεί να έχει ψύχρα, ενώ αργότερα να ζεστάνει. Ένα ελαφρύ πανωφόρι, ένα μακρυμάνικο μπλουζάκι και ένα επιπλέον λεπτό ρούχο σού δίνουν επιλογές μέσα στη μέρα. Προτίμησε άνετα παπούτσια, ειδικά αν σκοπεύεις να περπατήσεις αρκετά.

Πριν φύγεις, έλεγξε την πρόγνωση για τον προορισμό σου και πάρε μαζί μια ομπρέλα ή ένα αδιάβροχο αν προβλέπεται βροχή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δημοσιεύει αναλυτικές προγνώσεις, ενώ η Πολιτική Προστασία συστήνει να ενημερωνόμαστε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από τη μετακίνηση.

Βάλε στην τσάντα νερό και ένα σνακ

Ένα μπουκάλι νερό και ένα μικρό σνακ, όπως φρούτο, ξηροί καρποί ή ένα σάντουιτς, είναι χρήσιμα στη διαδρομή και στη βόλτα. Αν θα λείψεις αρκετές ώρες, σκέψου και ένα μικρό θερμός με καφέ ή τσάι.

Μην ξεχάσεις τα μικρά, χρήσιμα πράγματα

Πριν κλείσεις την τσάντα, βάλε μέσα χαρτομάντιλα, αντισηπτικό, πορτοφόλι, ταυτότητα και όποια προσωπικά φάρμακα χρειάζεσαι. Φρόντισε επίσης να έχεις φορτισμένο κινητό. Ένα power bank μπορεί να φανεί χρήσιμο, ειδικά αν χρησιμοποιείς το κινητό για φωτογραφίες ή χάρτες.

Αν ταξιδέψεις με αυτοκίνητο

Έλεγξε τη διαδρομή και την πρόγνωση πριν ξεκινήσεις. Αν πρόκειται να πας σε απομονωμένο μέρος, ενημέρωσε έναν δικό σου άνθρωπο για το πού θα κινηθείς. Αυτές είναι και βασικές οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τις μετακινήσεις.

Μια μικρή λίστα αρκεί: άνετα ρούχα, παπούτσια για περπάτημα, νερό, σνακ, φορτισμένο κινητό και ένα πανωφόρι για την αλλαγή του καιρού. Έτσι, μπορείς να απολαύσεις την εκδρομή χωρίς να κουβαλάς περισσότερα απ’ όσα χρειάζεσαι.