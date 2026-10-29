Δήμητρα Ματσούκα: “Το μετρό είναι υπέροχο, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει πολύ”

Για την περιπέτειά της με την υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα στην εκπομπή «Happy Day». Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στον γάμο της με τον Πέτρο Κόκκαλη και εξήγησε τι πιστεύει ότι βοηθά μια σχέση να παραμένει ζωντανή.

«Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα»

Η ηθοποιός χαρακτήρισε όσα συνέβησαν μια σειρά ατυχών περιστατικών, αναλαμβάνοντας παράλληλα μέρος της ευθύνης. «Δεν ήταν κάτι που με είχε κάνει χαρούμενη, ήταν μία σειρά ατυχιών, που με έφερε σε αυτό το σημείο, δεν ήταν ευχάριστο, είμαι και εγώ υπεύθυνη είμαι μέχρι ενός σημείου, γιατί όταν σου παίρνουν την πινακίδα, πρέπει να πάρεις το αμάξι σου και να το επαναφέρεις εκεί που ήταν. Είναι μία σειρά τέτοιων πραγμάτων».

Στη συνέχεια, είπε ότι αντιμετώπισε την εμπειρία ως μάθημα και σχολίασε με χιούμορ πως η υπόθεσή της έκανε περισσότερο κόσμο να προσέξει το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Ποσειδώνος. «Βέβαια και είπα ότι πάθημα έγινε μάθημα. Μαζί με εμένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ. Έχει κλείσει ο κύκλος και πλησιάζει ο καιρός που θα έχω το δίπλωμά μου στα χέρια και θα μπορώ να οδηγήσω. Μου αρέσει το μετρό και όπως μετακινούμαι. Το μετρό είναι υπέροχο, πας πολύ γρήγορα στον προορισμό σου και μου αρέσει πολύ».

Τι είπε για τον γάμο της

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε και για τη σχέση της με τον Πέτρο Κόκκαλη, λέγοντας ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο. «Δεν υπάρχει μυστικό του γάμου και δεν υπάρχει τίποτα που θα πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Το μυστικό μάλλον είναι να μην αισθάνεσαι ότι είναι τίποτα δεδομένο. Δεν ζηλεύω, είμαι από τη φύση μου έτσι και ο Πέτρος είναι άνθρωπος που δεν ζηλεύει».

Η υπόθεση έφτασε στο Β Αυτόφωρο Δικαστήριο της Αθήνας, το οποίο αποφάσισε στις 2 Δεκεμβρίου την ενοχή της για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος με αφαιρεμένες πινακίδες και οδήγηση με αφαιρεμένο δίπλωμα. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή και αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.